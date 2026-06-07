Xbox Series X25 Limited Edition: Συλλεκτική κονσόλα με σχεδιασμό OG Green για τα 25 χρόνια

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Η Microsoft αποκάλυψε το περιορισμένης έκδοσης Xbox Series X25 για τον εορτασμό των 25 χρόνων της πλατφόρμας.

για τον εορτασμό των 25 χρόνων της πλατφόρμας. Ο σχεδιασμός είναι πλήρως ημιδιάφανος σε "OG Green" χρώμα, αντλώντας έμπνευση από τη σπάνια έκδοση του πρώτου Xbox (2001).

Η κονσόλα περιλαμβάνει εσωτερικό χώρο αποθήκευσης 1TB , ειδικό πράσινο φωτισμό και επετειακά λογότυπα.

, ειδικό πράσινο φωτισμό και επετειακά λογότυπα. Το πακέτο έρχεται με το Xbox Wireless Controller X25 Special Edition , το οποίο θα πωλείται και ξεχωριστά.

, το οποίο θα πωλείται και ξεχωριστά. Η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν το προσεχές διάστημα.

Κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase 2026, η Microsoft προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη μιας συλλεκτικής έκδοσης που τιμά την ιστορία της πλατφόρμας της. Ο λόγος για το Xbox Series X25 Limited Edition, ένα σύστημα που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συμπλήρωση 25 ετών από την πρώτη φορά που το brand του Xbox μπήκε στα σαλόνια εκατομμυρίων παικτών.

Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2026, διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 1TB και ξεχωρίζει από τον εντυπωσιακό ημιδιάφανο πράσινο σχεδιασμό του (OG Green). Το πακέτο συνοδεύεται από ένα ανασχεδιασμένο επετειακό χειριστήριο το οποίο αντλεί στοιχεία από το αρχικό "Duke" pad και θα είναι διαθέσιμο και ως αυτόνομη αγορά.

Η επιστροφή στα ημιδιάφανα πλαστικά αποτελεί μια τεράστια σχεδιαστική τάση στην αγορά του hardware, αλλά για την περίπτωση της Microsoft έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Το αρχικό Xbox του 2001 είχε κυκλοφορήσει σε περιορισμένες εκδόσεις με διάφανο πράσινο περίβλημα (όπως η θρυλική Halo: Combat Evolved έκδοση), οι οποίες σήμερα κοστολογούνται σε εξαιρετικά υψηλά νούμερα στις αγορές των συλλεκτών.

Το περίβλημα του Xbox Series X25 επιτρέπει στους χρήστες να διακρίνουν τις αδρές γραμμές του εσωτερικού συστήματος ψύξης και το μεταλλικό σασί που προστατεύει τη μητρική πλακέτα. Η Microsoft σημειώνει χαρακτηριστικά πως τόσο η κονσόλα όσο και το χειριστήριο διαθέτουν "διακριτικούς φόρους τιμής στο κοινό μας ταξίδι", ενώ έχουν ενσωματωθεί κρυμμένες εκπλήξεις στο εσωτερικό της συσκευής. Ο παραδοσιακός φωτισμός στο πάνω μέρος του εξαερισμού έχει πλέον μετατραπεί σε έντονο πράσινο, διαφοροποιώντας το οπτικά από το εργοστασιακό πράσινο/μαύρο φινίρισμα του κλασικού Series X.

Από πρακτικής άποψης, τα ημιδιάφανα γυαλιστερά πλαστικά απαιτούν συνήθως μεγαλύτερη προσοχή στη συντήρηση, καθώς συγκεντρώνουν εύκολα δαχτυλιές και μικρογρατζουνιές, ωστόσο η υφή του συγκεκριμένου μοντέλου φαίνεται να ακολουθεί μια πιο ματ προσέγγιση για να αποτρέψει την καθημερινή φθορά.

Αναπόσπαστο κομμάτι του πακέτου είναι το Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Η ομάδα βιομηχανικού σχεδιασμού της Microsoft έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λεπτομέρεια, επιστρέφοντας στα κλασικά χρώματα για τα πλήκτρα ABXY (πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο) που έλειπαν από τα σύγχρονα μινιμαλιστικά χειριστήρια.

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται στα bumpers (LB και RB), τα οποία σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποτίουν φόρο τιμής στα αυθεντικά "Black and White" πλήκτρα του γιγαντιαίου αρχικού χειριστηρίου, ευρέως γνωστού ως "Duke". Η πίσω πλευρά του χειριστηρίου και το καπάκι της μπαταρίας είναι εντελώς διάφανα, αποκαλύπτοντας το κλασικό λογότυπο του XBOX στο εσωτερικό κύκλωμα. Η απτική ανάδραση, τα textured grips και ο σύγχρονος D-Pad παραμένουν στα εξαιρετικά επίπεδα που έχουμε συνηθίσει από τα τρέχοντα controllers των Series X/S. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ θα πωλείται και ανεξάρτητα, κάτι που εξυπηρετεί όσους διαθέτουν ήδη κονσόλα αλλά θέλουν να προσθέσουν ένα κομμάτι ιστορίας στο setup τους.

Η τιμολόγηση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο, βάσει της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής, η τιμή του αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα ενός κλασικού 1TB Series X ή ελαφρώς υψηλότερα, δεδομένου του συλλεκτικού του χαρακτήρα.