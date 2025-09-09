Xiaomi 15T και 15T Pro: Ανακοινώθηκε επίσημα η ημερομηνία παρουσίασης

Η Xiaomi έβαλε τέλος στις φήμες και τις εικασίες γύρω από τα νέα της smartphones. Η πολυαναμενόμενη σειρά 15T, που περιλαμβάνει τα Xiaomi 15T και 15T Pro, θα παρουσιαστεί επίσημα στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία μέσα από τον λογαριασμό της στο X.

Το tagline που επέλεξε η εταιρεία για την εκδήλωση είναι «far closer», μια φράση που εύκολα παραπέμπει σε δυνατότητες zoom. Δεν αποκλείεται λοιπόν το Xiaomi 15T Pro να διαθέτει νέα, βελτιωμένη κάμερα με εξελιγμένο σύστημα τηλεφακού. Η Xiaomi άλλωστε έχει επενδύσει στρατηγικά στην τεχνολογία εικόνας, ενισχύοντας τη συνεργασία της με τη Leica, που έχει ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα στις προηγούμενες συσκευές της σειράς Τ.

Τα μοντέλα της σειράς Τ έχουν καθιερωθεί ως «flagship killers». Σε αντίθεση όμως με τον όρο που χρησιμοποιείται συχνά μόνο για λόγους marketing, η Xiaomi έχει αποδείξει ότι οι συγκεκριμένες συσκευές δεν περιορίζονται σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά συνδυάζουν και κορυφαία χαρακτηριστικά. Οι κάμερες με το λογότυπο της Leica αποτελούν σημείο αναφοράς, επιτρέποντας στα smartphones να σταθούν με αξιώσεις απέναντι σε premium συσκευές άλλων κατασκευαστών.

Αν και η Xiaomi δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τεχνικά στοιχεία, η εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές αφήνει περιθώρια για προβλέψεις. Το Xiaomi 15T αναμένεται να εξοπλιστεί με τον MediaTek Dimensity 8400, έναν ισχυρό επεξεργαστή που συνδυάζει επιδόσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα. Από την άλλη, το Xiaomi 15T Pro πιθανότατα θα φιλοξενεί τον ακόμα πιο προηγμένο Dimensity 9400 ή την αναβαθμισμένη έκδοση 9400+, προσφέροντας υψηλότερη ισχύ και καλύτερη διαχείριση απαιτητικών εφαρμογών και gaming.