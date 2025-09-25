Xiaomi 17: Επίσημα με Snapdragon 8 Elite Gen 5 και μπαταρία 7000mAh!

Η Xiaomi κάνει το επόμενο βήμα στην κατηγορία των premium smartphones με την παρουσίαση του Xiaomi 17. Πρόκειται για το βασικό μοντέλο της σειράς που ενσωματώνει επίσης τον Snapdragon 8 Elite Gen 5, τον ισχυρότερο επεξεργαστή της Qualcomm μέχρι στιγμής. Μαζί του έρχονται και σημαντικές βελτιώσεις σε σχεδίαση, αυτονομία και φωτογραφικές δυνατότητες.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του Xiaomi 17 είναι η νέα μπαταρία χωρητικότητας 7.000mAh. Η Xiaomi χρησιμοποίησε τεχνολογία σιλικόνης-άνθρακα με περιεκτικότητα σιλικόνης έως 16%, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα χωρίς αύξηση όγκου. Αυτό σημαίνει περισσότερη αυτονομία σε ένα σχετικά λεπτό σώμα.

Η φόρτιση επίσης είναι εντυπωσιακή: το κινητό υποστηρίζει φόρτιση 100W μέσω καλωδίου, ενώ δεν λείπει και η ασύρματη φόρτιση στα 50W. Για όσους θέλουν να μοιράζονται ενέργεια με άλλα αξεσουάρ ή συσκευές, υπάρχει δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης έως 22,5W. Ουσιαστικά, το Xiaomi 17 μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως power bank σε καταστάσεις ανάγκης.

Στο μπροστινό μέρος δεσπόζει μια επίπεδη οθόνη OLED 6,3 ιντσών με ανάλυση 1.220 x 2.656 pixels. Πρόκειται για LTPO panel με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης από 1 έως 120Hz, κάτι που εξασφαλίζει ομαλή εμπειρία στην πλοήγηση αλλά και καλύτερη διαχείριση ενέργειας. Η μέγιστη τοπική φωτεινότητα φτάνει τα 3.500 nits, καθιστώντας την οθόνη ιδιαίτερα ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από έντονο ήλιο.

Η Xiaomi μείωσε σημαντικά και τα περιθώρια γύρω από την οθόνη, τα οποία έχουν πλέον πάχος μόλις 1,18 χιλιοστά σε όλες τις πλευρές. Το προστατευτικό γυαλί είναι το νέο Dragon Crystal Glass, που υπόσχεται αυξημένη αντοχή. Επιπλέον, ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος είναι υπερηχητικός, προσφέροντας ταχύτερο και πιο αξιόπιστο ξεκλείδωμα.

Το πλαίσιο του Xiaomi 17 είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, δίνοντας premium αίσθηση και στιβαρότητα. Η συσκευή έχει πιστοποίηση IP68, που σημαίνει πως αντέχει σε νερό και σκόνη, κάτι απαραίτητο για τα σημερινά flagship τηλέφωνα. Ο συνδυασμός ανθεκτικότητας και κομψότητας δείχνει τη στροφή της Xiaomi σε πιο ώριμο σχεδιαστικό προφίλ.

undefined

Στο πίσω μέρος συναντάμε τριπλό σύστημα καμερών, σε διάταξη που θυμίζει τον προκάτοχό του αλλά με βελτιωμένες δυνατότητες. Ο κύριος αισθητήρας είναι 50MP, ο Light Hunter 950 με μέγεθος 1/1.31”, και συνοδεύεται από φακό 23mm με οπτική σταθεροποίηση. Δίπλα του υπάρχει ένας τηλεφακός 50MP με ισοδύναμο φακό 60mm και οπτικό ζουμ 2,6x, καθώς και ένας υπερευρυγώνιος 50MP στα 17mm.

Οι λάτρεις των selfies θα χαρούν να μάθουν πως η μπροστινή κάμερα έχει αναβαθμιστεί στα 50MP, προσφέροντας περισσότερη λεπτομέρεια και καλύτερη ποιότητα σε βιντεοκλήσεις ή social media.

Η μεγάλη καινοτομία του Xiaomi 17 είναι η χρήση του Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ο νέος επεξεργαστής συνδυάζει ισχύ και ενεργειακή αποδοτικότητα, καθιστώντας το κινητό ικανό να ανταπεξέλθει σε βαριές εφαρμογές, παιχνίδια και multitasking. Το σύστημα ψύξης περιλαμβάνει vapor chamber 4.497mm², που βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιδόσεων ακόμη και σε απαιτητική χρήση.

Η μνήμη RAM κυμαίνεται μεταξύ 12GB και 16GB (LPDDR5X), ενώ ο αποθηκευτικός χώρος προσφέρεται σε εκδόσεις 256GB και 512GB (UFS 4.1). Το λειτουργικό είναι το HyperOS 3, η πιο πρόσφατη παραμετροποιημένη έκδοση της Xiaomi που υπόσχεται καλύτερη αλληλεπίδραση με το οικοσύστημα της εταιρείας.