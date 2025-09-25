Xiaomi 17 Pro και Pro Max: Επίσημα οι πρώτες ναυαρχίδες με Snapdragon 8 Elite Gen 5 και δεύτερη οθόνη

Η Xiaomi παρουσίασε τις νέες της κορυφαίες συσκευές, τα Xiaomi 17 Pro και 17 Pro Max, τα οποία ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις επιδόσεις τους αλλά και για έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό που ενσωματώνει δευτερεύουσες οθόνες στο πίσω μέρος. Πρόκειται για μια ιδέα που θυμίζει τις δυνατότητες των αναδιπλούμενων συσκευών, χωρίς όμως να απαιτείται foldable κατασκευή.

Το Xiaomi 17 Pro είναι το μικρότερο από τα δύο μοντέλα, αλλά κάθε άλλο παρά υποδεέστερο. Στο πίσω μέρος του δεσπόζει μια δευτερεύουσα οθόνη 2,7 ιντσών, ανάλυσης 904 x 572 pixels, με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.500 nits. Εκτός από τη λήψη selfies με την κύρια κάμερα, η οθόνη αυτή προσφέρει πρόσβαση σε μουσικές λειτουργίες, ειδοποιήσεις, χρονομετρητές και ακόμη δυνατότητα εξατομίκευσης με wallpapers ή χρήση του νέου retro case που το μετατρέπει σε φορητή παιχνιδομηχανή.

Η κεντρική οθόνη του τηλεφώνου έχει διαγώνιο 6,3 ιντσών και βασίζεται σε LTPO πάνελ, με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης 1-120Hz και τεχνολογία M10 που ενισχύει την απεικόνιση. Καλύπτεται από το ανθεκτικό Dragon Crystal Glass, προσφέροντας αυξημένη προστασία από γρατζουνιές και χτυπήματα.

Στην καρδιά του 17 Pro χτυπά ο ολοκαίνουριος Snapdragon 8 Elite Gen 5, ο οποίος συνδυάζεται με 12GB ή 16GB LPDDR5X RAM και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει έως και το 1TB (UFS 4.1). Η θερμική διαχείριση ενισχύεται με vapor chamber 4.637mm², ενώ η μπαταρία των 6.300mAh έρχεται με υποστήριξη ταχυφόρτισης 100W ενσύρματα και 50W ασύρματα. Εντυπωσιακή είναι και η δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης με ισχύ έως 22,5W, καλύπτοντας τόσο ενσύρματες όσο και ασύρματες ανάγκες.

Η φωτογραφική εμπειρία ενισχύεται από τριπλό σύστημα καμερών. Ο κύριος αισθητήρας είναι ο Light Fusion 950L 50MP με μέγεθος 1/1.28” και φακό Leica Summilux f/1.67 με OIS, αποδίδοντας υψηλή δυναμική εμβέλεια. Το τηλεφακό module φέρει νέο floating prism που επιτρέπει μεγαλύτερη εστιακή απόσταση σε σχέση με το Xiaomi 15, προσφέροντας πενταπλό οπτικό ζουμ με δυνατότητα macro λήψεων στα 20 εκατοστά. Συμπληρωματικά, υπάρχει ultra-wide κάμερα 50MP με πεδίο λήψης 102°, ενώ η μπροστινή κάμερα αναβαθμίστηκε στα 50MP με φακό 90°.

Αν το 17 Pro απευθύνεται σε όσους θέλουν ισχύ σε compact διαστάσεις, το Xiaomi 17 Pro Max έρχεται για όσους προτιμούν τις μεγάλες οθόνες και την απόλυτη αυτονομία. Η κύρια οθόνη του έχει διαγώνιο 6,9 ιντσών, υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 1-120Hz και 12-bit χρωματική απόδοση, με φωτεινότητα έως 3.500 nits.

Στην πλάτη συναντάμε και εδώ δευτερεύουσα οθόνη, αυτή τη φορά 2,9 ιντσών με ανάλυση 976 x 596 pixels. Παρά το μέγεθος της συσκευής, η λογική παραμένει η ίδια: προσφέρει επιπλέον λειτουργικότητα χωρίς να απαιτείται ξεκλείδωμα της κύριας οθόνης.

Όπως και το μικρότερο μοντέλο, το Pro Max βασίζεται στο Snapdragon 8 Elite Gen 5 και διαθέτει 12GB ή 16GB RAM. Η αποθήκευση ξεκινά από 512GB και φτάνει το 1TB. Εδώ όμως η Xiaomi ανεβάζει τον πήχη στην αυτονομία, τοποθετώντας μπαταρία 7.500mAh, η οποία φορτίζει στα 100W ενσύρματα και στα 50W ασύρματα. Χάρη στην αντίστροφη φόρτιση, το κινητό μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως power bank.

Το σύστημα καμερών θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό του 17 Pro, με τον ίδιο βασικό αισθητήρα 50MP Light Fusion 950L και τον ultra-wide 50MP. Ωστόσο, η διαφοροποίηση έρχεται στον τηλεφακό: το Pro Max διαθέτει έναν μεγαλύτερο αισθητήρα ISOCELL GN8 1/2” με φακό πενταπλού ζουμ f/2.6. Η ελάχιστη απόσταση για macro λήψεις είναι λίγο μεγαλύτερη (30 εκατοστά αντί για 20), αλλά η συνολική απόδοση υπόσχεται καλύτερη ποιότητα εικόνας σε ζουμ.

Και τα δύο μοντέλα έχουν πιστοποίηση IP68, όμως η Xiaomi διαφοροποιείται και εδώ. Το 17 Pro μπορεί να αντέξει βύθιση έως 4 μέτρα σε γλυκό νερό, ενώ το Pro Max φτάνει τα 6 μέτρα. Οι διαθέσιμες χρωματικές επιλογές καλύπτουν διαφορετικά γούστα, με premium υλικά που ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας.