Xiaomi 18 Fold: Επίσημα με επεξεργαστή Xring O3, κάμερα 200MP και αναλογία wide-style

Σύνοψη

Πρώτο wide-style foldable της Xiaomi, διαθέσιμο στο πολυσυζητημένο χρώμα Cherry Red.

Εξοπλίζεται με τον νέο in-house επεξεργαστή Xring O3 και ταχύτατη μνήμη RAM έως 16GB τύπου LPDDR6.

Εξωτερική οθόνη 5.38 ιντσών και εσωτερική 7.58 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και φωτεινότητα 4.000 nits.

Κορυφαίο σύστημα καμερών με κύριο αισθητήρα 200MP της Samsung και περισκοπικό τηλεφακό 50MP.

Μπαταρία τεχνολογίας πυριτίου στα 6000 mAh με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 67W, διατηρώντας το συνολικό βάρος στα 219 γραμμάρια.

Δεν προβλέπεται η κυκλοφορία του στην ευρωπαϊκή αγορά, παραμένοντας αποκλειστικά διαθέσιμο στην Κίνα.

Η Xiaomi προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου Xiaomi 18 Fold, επιλέγοντας μια στρατηγική άμεσης αντιπαράθεσης με την Apple, καθώς η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε ακριβώς δύο ημέρες πριν από το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone. Η νέα πρόταση της κινεζικής εταιρείας υιοθετεί για πρώτη φορά τον σχεδιασμό "wide-style", απομακρυνόμενη από τις μακρόστενες αναλογίες των προηγούμενων γενεών για να προσφέρει μια πιο φυσική εμπειρία χρήσης τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική οθόνη.

Στην καρδιά της συσκευής δεν συναντάμε κάποια αναμενόμενη λύση της Qualcomm ή της MediaTek, αλλά τον νέο in-house επεξεργαστή Xring O3, ο οποίος αποτελεί προϊόν αποκλειστικής ανάπτυξης της Xiaomi και υπόσχεται να προσφέρει αξεπέραστες επιδόσεις διατηρώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η μετάβαση σε ιδιόκτητο επεξεργαστή καταδεικνύει την επιθυμία του κατασκευαστή να αποκτήσει πλήρη έλεγχο στο οικοσύστημα υλικού και λογισμικού, εξασφαλίζοντας βαθύτερη βελτιστοποίηση και μεγαλύτερη αυτονομία μακριά από τις τυποποιημένες λύσεις της αγοράς.

Η αρχιτεκτονική του νέου SoC πλαισιώνεται από άφθονη μνήμη RAM που ξεκινά από τα 12GB τύπου LPDDR5X και φτάνει έως τα 16GB της νεότερης τεχνολογίας LPDDR6 στις κορυφαίες εκδόσεις, προσφέροντας ασύγκριτα ταχύτερους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων και σχεδόν ακαριαία απόκριση. Αυτή η υπερεπάρκεια πόρων επιτρέπει την ταχύτατη εναλλαγή μεταξύ απαιτητικών εφαρμογών και την απρόσκοπτη λειτουργία των πολύπλοκων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης του HyperOS 4, το οποίο βασίζεται στο Android 17. Ο αποθηκευτικός χώρος προσφέρει επιλογές στα 256GB, 512GB και 1TB, καθιστώντας το Xiaomi 18 Fold ένα πραγματικό φορητό σταθμό εργασίας για επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου και απλούς χρήστες που απαιτούν τον μέγιστο δυνατό χώρο για τα multimedia τους.

Οι οθόνες αποτελούν παραδοσιακά το πιο κρίσιμο, ακριβό και ευπαθές εξάρτημα σε κάθε αναδιπλούμενο smartphone και η ομάδα μηχανικών της Xiaomi φαίνεται να έχει δώσει τεράστια βαρύτητα στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, εξοπλίζοντας τη συσκευή με εντυπωσιακά πάνελ υψηλών προδιαγραφών. Η εξωτερική οθόνη 5.38 ιντσών προσφέρει ανάλυση 1168x1712 pixels και προστατεύεται από το νέας γενιάς Shield Glass 3.0 της εταιρείας, το οποίο υπόσχεται ραγδαία αυξημένη αντοχή σε πτώσεις και γρατσουνιές συγκριτικά με τις προηγούμενες υλοποιήσεις. Όταν η συσκευή ξεδιπλώνεται, αποκαλύπτεται η εντυπωσιακή εσωτερική οθόνη των 7.58 ιντσών με ανάλυση 2364x1672 pixels, μετατρέποντας το κινητό σε ένα πλήρως λειτουργικό tablet ιδανικό για άνετη ανάγνωση, πλοήγηση στον ιστό και απαιτητική εργασία με πολλαπλά παράθυρα ανοιχτά ταυτόχρονα. Αμφότερα τα πάνελ υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης 120Hz για απόλυτα ομαλή κύλιση περιεχομένου, διαθέτουν αναλογία πλευρών 2:1 που διευκολύνει την προβολή κινηματογραφικών ταινιών και μπορούν να αγγίξουν την αδιανόητη μέγιστη φωτεινότητα των 4.000 nits, επιτρέποντας τη χρήση χωρίς προβλήματα ακόμα και κάτω από το πιο έντονο ηλιακό φως του καλοκαιριού.

Στον τομέα της φωτογραφίας, το Xiaomi 18 Fold ενσωματώνει ένα εξαιρετικά ισχυρό και ευέλικτο σύστημα καμερών που βασίζεται στον νέο αισθητήρα ISOCELL HP5 της Samsung, μεγέθους 1/1.56 ιντσών και ανάλυσης 200MP. Η τεράστια ανάλυση του κύριου αισθητήρα επιτρέπει τη συγκέντρωση άπλετου φωτός μέσω της προηγμένης τεχνικής pixel binning, προσφέροντας πεντακάθαρες λήψεις με ελάχιστο ψηφιακό θόρυβο ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Επιπλέον, έχει τοποθετηθεί ένας εξελιγμένος τηλεφακός ανάλυσης 50MP με περισκοπική διάταξη και εστιακή απόσταση 80mm, ο οποίος προσφέρει οπτικό ζουμ 3.5x και φτάνει έως το 7x μέσω in-sensor lossless μεγέθυνσης στα 160mm, δίνοντας στους χρήστες την απόλυτη ελευθερία να απομονώσουν τις λεπτομέρειες των θεμάτων τους από εξαιρετικά μεγάλη απόσταση. Τέλος, μια υπερευρυγώνια κάμερα 50MP αναλαμβάνει με τεράστια επιτυχία τα αχανή τοπία, την αρχιτεκτονική φωτογράφιση και τις μεγάλες ομαδικές λήψεις, ενώ για τις βιντεοκλήσεις υψηλής ανάλυσης και τις selfies υπάρχουν δύο αισθητήρες 16MP, τοποθετημένοι ένας σε κάθε οθόνη.

Η τροφοδοσία της συσκευής αναλαμβάνεται από μια μπαταρία χωρητικότητας 6.000 mAh, η οποία ενσωματώνει 20% περιεκτικότητα σε πυρίτιο για την επίτευξη μέγιστης απόδοσης. Αυτή η χημική σύσταση αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα διότι επιτρέπει τη δραστική αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας της μπαταρίας χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη αύξηση του συνολικού φυσικού της όγκου. Οι χρήστες μπορούν να αναπληρώσουν την ενέργεια ταχύτατα μέσω της υποστήριξης για ενσύρματη φόρτιση στα 67W, ή εναλλακτικά να επιλέξουν τη μέγιστη άνεση που προσφέρει η ασύρματη φόρτιση στα 50W, μειώνοντας δραματικά τον καθημερινό χρόνο αναμονής δίπλα σε μια πρίζα.

Από πλευράς διαστάσεων και εργονομίας το νέο αναδιπλούμενο προκαλεί τεράστια αίσθηση με το συνολικό πάχος του να περιορίζεται αυστηρά στα 10.68 mm όταν βρίσκεται σε κλειστή μορφή και μόλις στα 5.02 mm όταν ανοίγει πλήρως, ενώ το εξαιρετικά χαμηλό βάρος των 219 gr το καθιστά σημαντικά ελαφρύτερο από πάρα πολλά συμβατικά smartphones της premium κατηγορίας που δεν διαθέτουν καν τον πολύπλοκο μηχανισμό αναδίπλωσης.

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Xiaomi για την εγχώρια αγορά της Κίνας κινείται σε απόλυτα λογικά και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλαίσια για τα σημερινά δεδομένα της κατηγορίας των foldables. Η βασική έκδοση των 12GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου ξεκινά από τα 10.999 γουάν, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 1.380 ευρώ με βάση τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για τους πιο απαιτητικούς αγοραστές η κορυφαία Ceramic Special Edition, η οποία συνδυάζει 16GB RAM με 1TB αποθηκευτικού χώρου και αποκλειστικά κεραμικά υλικά κατασκευής, κοστολογείται στα 15.999 γουάν ή περίπου 2.000 ευρώ.

Δυστυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχει πλάνο για κυκλοφορία της συσκευής εκτός των κινεζικών συνόρων, διαψεύδοντας τις ελπίδες για ένα ευρύτερο παγκόσμιο λανσάρισμα. Τουλάχιστον, εμείς είχαμε την ευκαιρία να το δούμε από κοντά (έστω μέσα σε προθήκη) στο εντυπωσιακό booth της Xiaomi στην IFA 2026.