Σύνοψη

Οθόνη: 13.3 ιντσών LCD, ανάλυση 3408x2272, αναλογία 3:2, ρυθμός ανανέωσης 144Hz και μέγιστη φωτεινότητα 1.000 nits.

13.3 ιντσών LCD, ανάλυση 3408x2272, αναλογία 3:2, ρυθμός ανανέωσης 144Hz και μέγιστη φωτεινότητα 1.000 nits. Επεξεργαστής: Ενσωματώνει το in-house Xring O3 SoC της Xiaomi, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις.

Ενσωματώνει το in-house Xring O3 SoC της Xiaomi, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις. Μπαταρία & Φόρτιση: Χωρητικότητα 12.000 mAh με υποστήριξη ταχείας ενσύρματης φόρτισης 120W, αντίστροφης ενσύρματης 27W και pogo pin αντίστροφης φόρτισης 45W.

Χωρητικότητα 12.000 mAh με υποστήριξη ταχείας ενσύρματης φόρτισης 120W, αντίστροφης ενσύρματης 27W και pogo pin αντίστροφης φόρτισης 45W. Λογισμικό: Τρέχει το ολοκαίνουργιο Android 17 σε συνδυασμό με το περιβάλλον χρήσης HyperOS 4 της Xiaomi.

Τρέχει το ολοκαίνουργιο Android 17 σε συνδυασμό με το περιβάλλον χρήσης HyperOS 4 της Xiaomi. Τιμή: Ξεκινά από περίπου 645 ευρώ (4.799 CNY) για την έκδοση 8/256GB, αν και παραμένει άγνωστη η διαθεσιμότητα του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Xiaomi προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της κορυφαίου tablet, παρουσιάζοντας μια συσκευή που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των premium συστημάτων μέσω προηγμένων τεχνικών προδιαγραφών και εσωτερικής αρχιτεκτονικής. Το νέο Xiaomi Pad 9 Pro Max έρχεται να σταθεί δίπλα στο Xiaomi 18 Fold, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύσει ισχυρά στο δικό της hardware, καθώς τροφοδοτείται από το αυτοσχέδιο Xring O3 chipset.

Το Xiaomi Pad 9 Pro Max διαθέτει LCD οθόνη 13.3 ιντσών ανάλυσης 3408x2272 με αναλογία 3:2, in-house επεξεργαστή Xring O3, μνήμη RAM έως 16GB και αποθηκευτικό χώρο έως 1TB. Ενσωματώνει μπαταρία 12.000 mAh με φόρτιση 120W, τρέχει Android 17 με HyperOS 4 και εξοπλίζεται με κύρια κάμερα 50MP.

Η συσκευή διακρίνεται για τον εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό της, με το πάχος να περιορίζεται στα μόλις 5.67 mm και το βάρος να διατηρείται σε λογικά επίπεδα στα 645 gr, παρά τον τεράστιο όγκο της μπαταρίας που φιλοξενεί στο εσωτερικό του αλουμινένιου πλαισίου. Παράλληλα, διατίθεται και μια ειδική έκδοση Matte Glass, η οποία προσθέτει ελάχιστα γραμμάρια φτάνοντας τα 653g, προσφέροντας ταυτόχρονα μια πιο πολυτελή και ανθεκτική στις δαχτυλιές ματ υφή, η οποία αναβαθμίζει τη συνολική αίσθηση κρατήματος.

Στο κέντρο της εμπειρίας θέασης βρίσκεται μια εντυπωσιακή LCD οθόνη διαγωνίου 13.3 ιντσών, η οποία προσφέρει ανάλυση 3408x2272 pixels και υιοθετεί την παραγωγική αναλογία πλευρών 3:2, καθιστώντας το tablet ιδανικό για ανάγνωση εγγράφων, επεξεργασία κειμένου και περιήγηση στο διαδίκτυο, πέραν της παραδοσιακής κατανάλωσης multimedia. Ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει τα 144Hz, εγγυώμενος «βουτυρένια» ομαλότητα κατά την πλοήγηση στα μενού και το gaming, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα αγγίζει τα 1.000 nits, επιτρέποντας την άνετη χρήση του tablet ακόμα και κάτω από το άμεσο φως του ήλιου σε εξωτερικούς χώρους.

Αφήνοντας πίσω τις λύσεις τρίτων κατασκευαστών, η εταιρεία έχει εξοπλίσει το νέο της flagship tablet με τον αποκλειστικής ανάπτυξης επεξεργαστή Xring O3, τον ίδιο ακριβώς δηλαδή που συναντάμε και στο αναδιπλούμενο Xiaomi 18 Fold, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της στις δικές της δυνατότητες σχεδιασμού ημιαγωγών. Ο πανίσχυρος επεξεργαστής πλαισιώνεται από μνήμη RAM στα πρότυπα των σύγχρονων mainstream laptops, ξεκινώντας από τα 8GB και φτάνοντας έως τα 12GB ή τα 16GB, επιτρέποντας απρόσκοπτο multitasking, ενώ ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος κυμαίνεται από τα 256GB έως το 1TB, καλύπτοντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς χρήστες που αποθηκεύουν τοπικά μεγάλα αρχεία βίντεο και απαιτητικές εφαρμογές.

Ο τομέας της αυτονομίας αποτελεί ίσως το ισχυρότερο χαρτί του νέου tablet, καθώς ενσωματώνει μια μπαταρία χωρητικότητας 12.000 mAh, η οποία υπόσχεται πολλές ημέρες ελαφριάς χρήσης ή ατελείωτες ώρες αναπαραγωγής βίντεο χωρίς την ανάγκη αναζήτησης πρίζας. Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, η υποστήριξη ταχείας ενσύρματης φόρτισης στα 120W αναλαμβάνει να αναπληρώσει την ενέργεια σε χρόνο ρεκόρ, ενώ η συσκευή λειτουργεί πρακτικά και ως powerbank, προσφέροντας αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση 27W μέσω της θύρας USB-C και αντίστροφη φόρτιση 45W μέσω των pogo pins, ιδανική για τη φόρτιση περιφερειακών συσκευών.

Στον οπτικοακουστικό τομέα, το tablet ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα οκτώ ηχείων που δημιουργεί μια πλούσια στερεοφωνική εμπειρία surround για απολαυστική θέαση ταινιών και σειρών, το οποίο συνοδεύεται από μια διάταξη έξι μικροφώνων, σχεδιασμένη να απομονώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων. Όσον αφορά τις κάμερες, στο πίσω μέρος δεσπόζει ένας αισθητήρας των 50MP με οπτικό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας (OIS) για καθαρές λήψεις εγγράφων και φωτογραφιών ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ στην πρόσοψη βρίσκουμε μια αξιόλογη κάμερα 32MP για κρυστάλλινες τηλεδιασκέψεις υψηλής ανάλυσης.

Το κομμάτι του λογισμικού αναλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα Android 17, το οποίο βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του εξελιγμένου περιβάλλοντος χρήσης HyperOS 4 της Xiaomi, φέρνοντας βελτιστοποιημένα animations, ενισχυμένα χαρακτηριστικά διασύνδεσης μεταξύ των συσκευών του οικοσυστήματος και νέα εργαλεία παραγωγικότητας.

Οι τιμές στην αγορά της Κίνας ξεκινούν από τα 4.799 CNY (περίπου 645 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία) για το βασικό μοντέλο των 8/256GB και κλιμακώνονται έως τα 7.899 CNY (περίπου 1.060 ευρώ) για την κορυφαία έκδοση Matte Glass με 16GB RAM και 1TB αποθηκευτικού χώρου, παραμένοντας ωστόσο άγνωστο το αν και πότε η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το tablet στην ευρωπαϊκή αγορά.