Xiaomi Back to school! Τιμές που παίρνουν άριστα!

Η Xiaomi υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με ειδικές τιμές σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, από smartphones, οθόνες υπολογιστή, tablets, μέχρι οικιακές συσκευές και πολλά άλλα.

Όλα τα προϊόντα με τις Xiaomi Back to School τιμές για την επιστροφή στα θρανία είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Stores, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στο www.mistore-greece.gr έως και τις 30 Σεπτεμβρίου (ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων).

Smartphones

Την εκκίνηση δίνει η αγαπημένη σειρά Redmi Note 14 με το μοναδικό Redmi Note 14 Pro+ 5G, με την 6,7 ιντσών οθόνη με ανάλυση 1.5K και ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz και τον πανίσχυρο Snapdragon 7s Gen 3, που χαρίζει αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης. Θα το βρείτε από 459,90 ευρώ. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης το Redmi Note 14 Pro 5G με το τετραπλό σύστημα καμερών στα 200ΜΡ και πιστοποίηση ΙΡ68, στην τιμή των 379,90 ευρώ, το Redmi Note 14 Pro στην τιμή των 329,90 ευρώ και τα Redmi Note 14 5G και Redmi Note 14 στις τιμές των 299,90 και 199,90 ευρώ αντίστοιχα.

Με τη σειρά Redmi Note 14, η Xiaomi προσφέρει ένα αξιοσημείωτο μείγμα ισχυρών επιδόσεων, εκπληκτικής φωτογραφίας και ανθεκτικότητας, όλα σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Από τα συστήματα κάμερας υψηλής ανάλυσης με προηγμένα εργαλεία AI, μέχρι την ανθεκτική στη σκόνη και το νερό σχεδίαση, τις ισχυρές επιδόσεις και τη μακράς διάρκειας μπαταρία, η σειρά Redmi Note 14 Series θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της, φέρνοντας premium χαρακτηριστικά σε ένα ευρύτερο κοινό και προσφέροντας εξαιρετική αξία σε κάθε τομέα λειτουργίας.

Για τους νέους λάτρεις τις τεχνολογίας που αναζητούν την απόλυτη συσκευή για gaming, στις Back to school τιμές θα βρουν το POCO X7 Pro, με τον επεξεργαστή Dimensity 8400-Ultra, μπαταρία 6000mAh για ατελείωτο gaming και οθόνη CrystalRes 1.5K για εξαιρετική ποιότητα εικόνας, στη τιμή των 379,90 ευρώ. Εναλλακτικά, όσοι αναζητούν ένα smartphone που ξεχωρίζει σε κάθε επίπεδο με μια εντυπωσιακή οθόνη που ζωντανεύει σε κάθε στιγμή, μπορούν να βρουν το POCO F7 στη τιμή των 499,90 ευρώ. Σχεδιασμένο για γρήγορη και άνετη χρήση, συνδυάζει ισχύ, αυτονομία και μοντέρνο στυλ, καλύπτοντας με ευκολία τις ανάγκες της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα σύγχρονο smartphone που υπερέχει.

Tablet

Στα tablets έχουμε, μεταξύ άλλων, το εντυπωσιακό και αξιόπιστο Redmi Pad 2 στη τιμή των 159,90 ευρώ. Με οθόνη 11 ιντσών και τετραπλά ηχεία με Dolby Atmos, προσφέρει καθηλωτική ψυχαγωγία. Η μεγάλη μπαταρία των 9.000mAh εξασφαλίζει αυτονομία για όλη την ημέρα, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση και ταξίδια. Εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή MediaTek Helio G100-Ultra και το λειτουργικό σύστημα HyperOS 2, προσφέρει ομαλή λειτουργία για καθημερινές εργασίες και ψυχαγωγία. Διατίθεται σε εκδόσεις με 4GB RAM ή 8GB RAM, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Στις Back to school τιμές, όσοι επισκεφτούν είτε τα φυσικά καταστήματα είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα mistore-greece.gr, θα βρουν και το Redmi Pad Pro, στην τιμή των 299,90 ευρώ, το οποίο προσφέρει μια άνετη εμπειρία με οθόνη flagship 12,1 ιντσών, αναλογία διαστάσεων 16:10 και ανάλυση WQHD+ 2,5K και 249 ppi. Με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 600nits, η οθόνη εξασφαλίζει σταθερή απεικόνιση. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει τριπλές πιστοποιήσεις TÜV Rheinland και ρύθμιση DC dimming για λιγότερη καταπόνηση των ματιών.

Wearables

Μαζί με τα σχολεία αρχίζουν και οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Τι καλύτερο λοιπόν από το Redmi Watch 5 (σε Black χρώμα), τον ιδανικό σύντροφο για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη 2.07", προσφέρει ευκρινή προβολή των δεδομένων ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Η μεγάλη αυτονομία 24 ημερών επιτρέπει την προπόνηση χωρίς το άγχος της φόρτισης, ενώ οι πολλαπλές λειτουργίες άθλησης και παρακολούθησης υγείας καλύπτουν κάθε ανάγκη. Θα το βρείτε στην τιμή των 109 ευρώ.

Monitors

Επιστροφή και στο gaming με το Xiaomi Gaming Monitor G24i, την οθόνη G24i (23,8 ιντσών), ιδανική για e-sports (ανάλυση 1920 x 1080) με γρήγορο LCD IPS, που επιτρέπει ταχύτατη ανταπόκριση. Ο ρυθμός ανανέωσης 180Hz εξασφαλίζει ομαλή απεικόνιση ακόμη και κατά τη διάρκεια υψηλών ταχυτήτων. Τέλος, η ταχεία απόκριση 1ms GTG μειώνει την καθυστέρηση και το ghosting της οθόνης. Θα το βρείτε στην τιμή των 109 ευρώ.

Για μια πιο επαγγελματική και ευέλικτη επιλογή, στις Back to school τιμές οι επισκέπτες θα βρουν επίσης το υπέροχο Xiaomi Monitor A27i στην τιμή των 99,9 ευρώ. Με ευρυγώνια θέαση 178°, ανάλυση FHD 1920 × 1080, 100hz και HDR10, εξασφαλίζει εικόνα υψηλής ευκρίνειας, ζωντανή εμπειρία προβολής, αντίθεση και λεπτομέρειες, για την προβολή βίντεο, εγγράφων και εικόνων.

Τηλεοράσεις

Οι προσφορές όμως δε σταματούν εδώ, καθώς το ευρύτατο οικοσύστημα της Xiaomi είναι σχεδιασμένο για να φροντίζει κάθε ανάγκη του καταναλωτή. Συνεπώς, οι ειδικές τιμές περιλαμβάνουν και τις έξυπνες τηλεοράσεις της Xiaomi, όπως τη Xiaomi TV A 43'', η οποία, στις 43 ίντσες, ξεχωρίζει για το μεταλλικό φινίρισμα υψηλής ποιότητας, την εξαιρετική αναλογία οθόνης προς σώμα και τον Unibody σχεδιασμό χωρίς bezel που προσφέρει ποιότητα εικόνας 4K εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης.

Για μια πραγματικά καθηλωτική θέαση, αναζητήστε τη Xiaomi TV A Pro στις 50 ίντσες, με τεχνολογία εξομάλυνσης κίνησης, 120 Hz ρυθμό ανανέωσης και λειτουργία Game Boost μέσω HDMI.

Όλη η σειρά Xiaomi TV A υποστηρίζει Google Cast, Miracast και Apple AirPlay, παρέχοντας απρόσκοπτο streaming από μια ποικιλία συσκευών. Περιλαμβάνει επίσης διζωνικό Wi-FI (2,4GHz/5GHz) και Bluetooth 5.0 για γρήγορες, σταθερές συνδέσεις και εύκολη σύζευξη με ασύρματες περιφερειακές συσκευές. Η συμβατότητα με DVB-T2/C και DVB-S2 εξασφαλίζει πρόσβαση σε επίγεια, καλωδιακή και δορυφορική μετάδοση.

Scooter

Για τις έξυπνες μετακινήσεις εντός πόλης, οι Xiaomi fans μπορούν να βρουν το καταπληκτικό Electric Scooter 5 Pro, στη τιμή των 599, 90 ευρώ. Το Xiaomi Electric Scooter 5 Pro προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης με διπλή ανάρτηση εμπρός και πίσω, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση ακόμα και σε ανώμαλους δρόμους. Με αυτονομία έως 60km και μέγιστη ισχύ 1000W, προσφέρει δυναμικές επιδόσεις και μεγάλη ελευθερία στις διαδρομές.

Για μια διαφορετική επιλογή, που συνδυάζει άνεση και απόδοση, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη, υπάρχει το Xiaomi Electric Scooter Elite στην τιμή των 398,90 ευρώ. Με μπροστινή ανάρτηση για ομαλή οδήγηση, αυτονομία έως 45km και δυνατότητα ανάβασης κλίσεων έως 20%, είναι ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.









Έξυπνο σπίτι

Ηλεκτρικές σκούπες

Γεμάτο σπίτι πρέπει να σημαίνει καθαρό σπίτι και εννοείται πως η Xiaomi έχει φροντίσει και για αυτό.

Παρουσιάζουμε την Xiaomi Truclean W20, διαθέσιμη στην τιμή των 249 ευρώ, που προσφέρει ισχυρή καθαριστική απόδοση τόσο για υγρές όσο και για στερεές επιφάνειες, ενώ ο εργονομικός σχεδιασμός και οι έξυπνες λειτουργίες την καθιστούν ιδανική επιλογή για εύκολο και ολοκληρωμένο καθαρισμό κάθε σπιτιού.

Έξυπνα προϊόντα

Παράλληλα,, για ένα σπίτι που τα έχει όλα, το πολύ αγαπημένο Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L που ψήνει, αποξηραίνει, ζυμώνει και αποψύχει , εύκολα, γρήγορα και με υγιεινό τρόπο, είναι διαθέσιμο στην τιμή των 109 ευρώ. Ο αναβαθμισμένος κυκλικός αεραγωγός της φριτέζας, βελτιώνει την κυκλοφορία του αέρα και την κατανομή της ροής του, στέλνοντας ζεστό αέρα απευθείας στο καλάθι τηγανίσματος και θερμαίνοντας ομοιόμορφα το περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να το γυρίσετε.

Τέλος, επειδή το έξυπνο σπίτι χρειάζεται ένα δυνατό «πυρήνα», θα βρείτε και το Xiaomi Router AX3000T που υποστηρίζει Wi-Fi 6 επόμενης γενιάς, και παρέχει ασύρματες ταχύτητες έως και 3000 gigabits, στην τιμή των 49 ευρώ.





Combo πακέτα

Φέτος ειδικά, η Xiaomi φροντίζει να κάνει την ζωή όλων πιο εύκολη χάρη στα combo πακέτα που σχεδιάστηκαν για την επιστροφή στο σχολείο.

Ξεκινάμε με το Xiaomi Back 2 School Home Combo στην τιμή των 389,96 ευρώ που περιλαμβάνει το Mi Smart Space Heater S για την εύκολη και ασφαλή θέρμανση ενός δωματίου, τη Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite με την ισχυρή κυκλωνική αναρρόφηση για τον καθαρισμό ολόκληρου του σπιτιού, το Xiaomi Electric Kettle 2 Lite που εξασφαλίζει γρήγορο και ομοιόμορφο βράσιμο, το Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L που προσφέρει θέρμανση με μεταφορά θερμότητας 360° για γρήγορο τηγάνισμα αφαιρώντας το λίπος, για υγιεινό γεύμα και το Xiaomi Desk Lamp Lite, το τέλειο εργαλείο για κάθε γραφείο.

Συνεχίζουμε με το Xiaomi Back 2 School Study Combo στην τιμή των 199,88 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει το Xiaomi City Backpack 2 (Dark Gray) που διακρίνεται για τον κλασικό και καλαίσθητο σχεδιασμό του σε τετράγωνο σχήμα, το Xiaomi Wireless Mouse 3 που παρέχει ένα κανάλι ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz και δύο κανάλια Bluetooth, επιτρέποντας τη σύζευξη με έως και 3 συσκευές, το Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub με τις τρεις θύρες USB 3.0, μιας θύρας Type-C και μιας θύρας HDMI, το Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite που συνδυάζει υψηλή χωρητικότητα με φορητό σχεδιασμό, προσφέροντας αξιόπιστη φόρτιση για τις συσκευές σας εν κινήσει, το Xiaomi Straw Mug χωρητικότητας ενός λίτρου, τα Redmi Buds 6 Play, ρυθμισμένα με ακρίβεια από το Xiaomi Acoustic Lab για να αναβαθμίζουν την απόδοση, ένα πακέτο των 10 Xiaomi High-capacity Gel Pen μαύρου χρώματος, και ένα πακέτο των 10 Xiaomi High-capacity Gel Pen κόκκινου χρώματος, για καλύτερες σημειώσεις στο διάβασμα.

Τέλος, έχουμε ένα ειδικό πακέτο για το γραφείο και το θρανίο στην τιμή των 159,90 ευρώ που περιλαμβάνει την υπέροχη οθόνη Monitor A27i με IPS με ευρυγώνια θέαση 178°, ανάλυση FHD 1920 × 1080, 100Hz και HDR10, το Mi Computer Monitor Light Bar με τον δείκτη χρωματικής απόδοσης που φτάνει το Ra95 αποκαλύπτοντας αληθινά φυσικά χρώματα και λεπτομέρειες και το σετ πληκτρολογίου και ποντικιού Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Combo.





Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Οι τιμές που αναφέρονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.



