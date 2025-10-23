Xiaomi EV: Δημιουργεί ευρωπαϊκό κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού στη Γερμανία

Σε λειτουργία το Xiaomi EV R&D and Design Center της Xiaomi EV Europe, στο Μόναχο της Γερμανίας — της πρώτης εγκατάστασης του είδους εκτός της κινεζικής αγοράς. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια στρατηγική της Εταιρείας, με στόχο την προώθηση των εξελίξεων στην έξυπνη κινητικότητα και την καινοτομία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και την περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής της Xiaomi EV για ένα έξυπνο οικοσύστημα "Human x Car x Home".

Σε στρατηγική τοποθεσία του Μονάχου — ενός από τα κορυφαία κέντρα της Ευρώπης για τη μηχανική και το σχεδιασμό αυτοκινήτων — το Xiaomi EV R&D and Design Center θα επικεντρωθεί σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, ανάπτυξη τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων, καινοτομία στο σχεδιασμό, προσανατολισμό στον πελάτη και προηγμένη έρευνα.

Προωθώντας την καινοτομία από την καρδιά της Ευρώπης

Η ίδρυση του Xiaomi EV R&D and Design Center υπογραμμίζει τη δέσμευση της Xiaomi EV για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου καινοτομίας. Αξιοποιώντας τις παγκοσμίου κλάσης δυνατότητες και το οικοσύστημα, η Xiaomi EV επιταχύνει τις καινοτομίες στον τομέα της έξυπνης οδήγησης και της δυναμικής των οχημάτων. Η επέκταση του δικτύου R&D ενισχύει την ικανότητα της Εταιρείας να παράγει οχήματα που πραγματικά εμπνέουν και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα προϊόντα της Xiaomi EV συμμορφώνονται με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Επένδυση σε ταλέντα και συνεργασία

Το Κέντρο του Μονάχου θα συγκεντρώσει μηχανικούς, σχεδιαστές και ερευνητές που θα συνεργάζονται με τις παγκόσμιες ομάδες της Xiaomi EV. Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην ανάπτυξη διεθνών ταλέντων και να υιοθετήσει ένα ανοιχτό, προοδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις καινοτομίες στην επίδοση των οχημάτων, την αυτόνομη οδήγηση, τις πλατφόρμες EV και τις εμπειρίες χρήστη επόμενης γενιάς.

Το Κέντρο θα προωθήσει επίσης συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, δημιουργώντας σημαντικές συνεργασίες μεταξύ διαφόρων κλάδων, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης λύσεων έξυπνης κινητικότητας και την ενσωμάτωση συστημάτων eco, αντιμετωπίζοντας παράλληλα ζητήματα υποδομών και δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα πραγματικό ορόσημο για την παγκόσμια επέκταση της Xiaomi.

Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή της Xiaomi EV να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη νέα εποχή της έξυπνης κινητικότητας. Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία των Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Ultra και Xiaomi YU7 στην Κίνα, αυτή η επέκταση αποτελεί μια σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας για ένα έξυπνο οικοσύστημα "Human x Car x Home".