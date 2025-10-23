Η BYD σπάει το φράγμα των 7 λεπτών στο Nürburgring με το ηλεκτρικό θηρίο Yangwang U9

Η κινεζική BYD, γνωστή κυρίως για τα προσιτά ηλεκτρικά οχήματά της, έκανε ένα άλμα σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Μέσω της πολυτελούς θυγατρικής της, Yangwang, πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ στο θρυλικό Nürburgring Nordschleife, κατακτώντας τον τίτλο του ταχύτερου ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραγωγής στην πίστα. Το Yangwang U9 Xtreme ολοκλήρωσε έναν γύρο της «Πράσινης Κόλασης» σε μόλις 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ και σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο για τα ηλεκτρικά hypercars.

Το επίτευγμα επιβεβαιώθηκε επίσημα από τις αρχές του Nürburgring και συνοδεύτηκε από εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει τον Γερμανό οδηγό Moritz Kranz να χειρίζεται το U9 Xtreme στα όρια. Το αποτέλεσμα: το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής που καταφέρνει να σπάσει το φράγμα των επτά λεπτών στη διάσημη πίστα των 20,8 χιλιομέτρων – έναν άθλο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν αδύνατος για EV.

Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, το ίδιο αυτοκίνητο είχε γίνει πρωτοσέλιδο καταγράφοντας ταχύτητα ρεκόρ 496,22 χλμ./ώρα, κερδίζοντας τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου παραγωγής στον κόσμο. Με την επίδοση στο Nürburgring, το U9 Xtreme επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα πείραμα ταχύτητας, αλλά για μια τεχνολογική επίδειξη δύναμης.

Το Yangwang U9 Xtreme στηρίζεται σε μια ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1200 volts και διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες – έναν σε κάθε τροχό – αποδίδοντας συνδυαστικά σχεδόν 3.000 ίππους. Η BYD χρησιμοποιεί δύο από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες της, την e⁴ Platform και το σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X, που επιτρέπουν στο όχημα να κατανέμει άψογα τη ροπή και να διατηρεί σταθερότητα ακόμα και στις πιο απαιτητικές στροφές του Nürburgring.

Το αυτοκίνητο, ωστόσο, δεν είναι ακριβώς «παραγωγής» με τη στενή έννοια του όρου. Θα παραχθεί σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό, με αναφορές να κάνουν λόγο για περίπου 30 μονάδες παγκοσμίως. Αυτό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με το αν μπορεί να θεωρείται επίσημα “production EV”, όμως η BYD φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την τεχνολογική επίδειξη παρά για τη μαζική παραγωγή.

Το ρεκόρ του U9 Xtreme κατέρριψε την προηγούμενη κορυφή, που ανήκε στο Xiaomi SU7 Ultra, με χρόνο 7:04.957. Η διαφορά των πέντε δευτερολέπτων είναι τεράστια για μια πίστα όπου κάθε δέκατο του δευτερολέπτου μετράει. Η συγκεκριμένη κατηγορία ρεκόρ —ταχύτερο ηλεκτρικό παραγωγής— αλλάζει συχνά χέρια, καθώς η εξέλιξη των EV επιταχύνεται με καταιγιστικό ρυθμό. Μέσα σε έναν χρόνο, αρκετές εταιρείες έχουν αλληλοδιαδεχθεί η μία την άλλη στην κορυφή, δείχνοντας ότι το Nürburgring παραμένει το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την επόμενη γενιά ηλεκτροκίνησης.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, για το 99,9% των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων, οι χρόνοι γύρου στο Nürburgring δεν έχουν πρακτική σημασία. Κανείς δεν αγοράζει ένα EV για να το οδηγήσει στα όριά του σε γερμανική πίστα. Όμως τέτοια επιτεύγματα λειτουργούν ως βιτρίνα τεχνολογίας – αποδεικνύουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ηλεκτροκίνηση όταν ωθηθεί στο έπακρο.

Για τη BYD, το U9 Xtreme είναι περισσότερο ένα τεχνολογικό showcase παρά ένα προϊόν. Δείχνει πως η εταιρεία που φτιάχνει το φτηνό και πρακτικό Seagull μπορεί, ταυτόχρονα, να δημιουργήσει ένα hypercar ικανό να ανταγωνιστεί κατασκευαστές όπως η Rimac και η Porsche. Είναι μια απόδειξη του εύρους των δυνατοτήτων της BYD — από τη μαζική ηλεκτροκίνηση έως το απόλυτο όριο της απόδοσης.

Στην ανακοίνωσή της, η BYD υπογράμμισε ότι η επιτυχία στο Nürburgring είναι «ένα ακόμη βήμα στην αναζήτηση κορυφαίων επιδόσεων και αξιοπιστίας στα ηλεκτρικά οχήματα». Η εταιρεία θέλει να δείξει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν περιορίζεται στην οικονομία και τη βιωσιμότητα, αλλά μπορεί να εμπνεύσει πάθος, ταχύτητα και καινοτομία.

