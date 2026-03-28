Xiaomi Watch 5 Review: Η απάντηση στο πρόβλημα της μπαταρίας του Wear OS

Η αγορά των έξυπνων ρολογιών χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια από έναν διαρκή, σχεδόν εξαντλητικό συμβιβασμό ανάμεσα στην απόδοση του λογισμικού και τη διάρκεια της μπαταρίας. Οι καταναλωτές καλούνταν να επιλέξουν ανάμεσα σε συσκευές με πλούσιο οικοσύστημα εφαρμογών που απαιτούσαν καθημερινή φόρτιση, και σε ρολόγια με τεράστια αυτονομία αλλά εξαιρετικά περιορισμένες έξυπνες λειτουργίες. Η φετινή πρόταση της Xiaomi έρχεται να αμφισβητήσει αυτόν τον άγραφο κανόνα, παρουσιάζοντας μια συσκευή που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα με απόλυτη επιτυχία.

Το νέο Xiaomi Watch 5 συνδυάζει κορυφαία υλικά κατασκευής, καινοτόμους αισθητήρες ιατρικής ακρίβειας και μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική διπλού επεξεργαστή, επιχειρόντας να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα της κατηγορίας του. Μέσα από μια ενδελεχή ανάλυση των χαρακτηριστικών του, διαπιστώνει κανείς ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη αναβάθμιση ρουτίνας, αλλά για μια συνειδητή προσπάθεια της κατασκευάστριας να κυριαρχήσει στο πιο απαιτητικό τμήμα της αγοράς των wearables, προφέροντας λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τους χρήστες για περισσότερο από μια δεκαετία.

Εμείς είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε καθημερινά το Xiaomi Watch 5 για μια περίοδο σχεδόν 2 εβδομάδων, προκειμένου να βγάλουμε τα συμπερασμάτα μας και να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας σε ένα ακόμα review εδώ στο Techgear.gr.

Σχεδιασμός και ποιότητα κατασκευής

Η πρώτη επαφή με τη συσκευή αποκαλύπτει άμεσα την πρόθεση της εταιρείας να τοποθετήσει το προϊόν της στα υψηλότερα κλιμάκια της premium κατηγορίας. Το πλαίσιο του ρολογιού είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 316L, ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραδοσιακή υψηλή ωρολογοποιία λόγω της εξαιρετικής του αντοχής στη διάβρωση και της πολυτελούς του αίσθησης. Η διαδικασία της μονολιθικής σφυρηλάτησης και η επακόλουθη κατεργασία μέσω μηχανημάτων υψηλής ακρίβειας έχουν ως αποτέλεσμα ένα φινίρισμα που αποπνέει στιβαρότητα και κομψότητα, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες όσο και για αυστηρά επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Διατίθεται σε δύο εξαιρετικά προσεγμένες χρωματικές επιλογές, το κλασικό μαύρο και το βαθύ πράσινο, επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει την αισθητική που του ταιριάζει, ενώ τα λουράκια από φθοριοκαουτσούκ προσφέρουν εξαιρετική άνεση, αποτρέποντας τους ερεθισμούς του δέρματος ακόμα και μετά από πολύωρη προπόνηση και έντονη εφίδρωση.

Ωστόσο, η επιλογή αυτών των κορυφαίων υλικών δεν έρχεται χωρίς ορισμένες υποχωρήσεις, κυρίως στον τομέα της εργονομίας. Το βάρος του κεντρικού σώματος αγγίζει τα 56gr χωρίς το λουράκι, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο βαριά smartwatches της αγοράς. Αυτός ο όγκος, σε συνδυασμό με το πάχος των 12.3mm, ενδέχεται να φανεί υπερβολικός σε χρήστες με μικρότερους καρπούς. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η αίσθηση του βάρους συνηθίζεται σχετικά γρήγορα, αλλά κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, όπου η συσκευή υποτίθεται ότι θα παρακολουθεί αδιάκοπα την ποιότητα της ξεκούρασης του χρήστη, το μέγεθος αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα της σύγκρουσης ανάμεσα στην επιθυμία για ασυμβίβαστη ποιότητα κατασκευής και την ανάγκη για απόλυτη άνεση, όπου ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να σταθμίσει τις προσωπικές του προτεραιότητες.

Οπτική εμπειρία και προστασία από ζαφείρι

Το Xiaomi Watch 5 διαθέτει μια εντυπωσιακή οθόνη τεχνολογίας AMOLED με διαγώνιο 1.54’’. Η επιλογή αυτής της διάστασης προσφέρει άπλετο χώρο για την άνετη ανάγνωση ειδοποιήσεων, την πλοήγηση στους χάρτες και τον έλεγχο των βιομετρικών δεδομένων χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια. Το στοιχείο που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι η ανάλυση των 480x480 (312ppi). Η ευκρίνεια του κειμένου και των γραφικών είναι αψεγάδιαστη, ενώ η απόδοση των χρωμάτων παραμένει εξαιρετικά ζωντανή. Αξίζει να τονιστεί η φωτεινότητα που φτάνει τα 1500nits, εξασφαλίζοντας ότι η οθόνη παραμένει πλήρως αναγνώσιμη ακόμα και κάτω από το άμεσο και εκτυφλωτικό φως του μεσημεριανού ήλιου, μια παράμετρος ζωτικής σημασίας για όσους αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Εδώ, πάντως, έχουμε μια ένσταση για την απόκριση της αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας, καθώς «πιάσαμε» αρκετές φορές το Watch 5 να ζορίζεται στις εναλλαγές φωτισμού.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της οθόνης, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην εξαιρετική ποιότητα της εικόνας, αλλά εκτείνεται και στην ανθεκτικότητα της. Η κατασκευάστρια έχει ενσωματώσει κρύσταλλο ζαφειριού και στις δύο πλευρές της συσκευής, τόσο πάνω από την οθόνη όσο και στο κάλυμμα του αισθητήρα καρδιακών παλμών. Με σκληρότητα επιπέδου εννέα στην κλίμακα Mohs, το ζαφείρι υπολείπεται μόνο του διαμαντιού σε ανθεκτικότητα, καθιστώντας το ρολόι πρακτικά άτρωτο στις καθημερινές γρατσουνιές από κλειδιά, νομίσματα ή τυχαία χτυπήματα σε τοίχους. Τα εξαιρετικά λεπτά περιθώρια των 2.6mm γύρω από την οθόνη συμβάλλουν σε μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, προσδίδοντας ταυτόχρονα μια αίσθηση μοντέρνου και εκλεπτυσμένου σχεδιασμού. Παρά τον σχετικά τυπικό ρυθμό ανανέωσης των 60 Hz, η πλοήγηση στα μενού και οι μεταβάσεις των γραφικών παραμένουν απόλυτα ομαλές, χωρίς το παραμικρό ίχνος καθυστέρησης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική συνεργασία του υλικού με το λογισμικό.

Hardware και επιδόσεις

Ο πυρήνας της καινοτομίας αυτού του έξυπνου ρολογιού κρύβεται στην έξυπνη διαχείριση της επεξεργαστικής του ισχύος. Η συσκευή δεν βασίζεται σε έναν, αλλά σε δύο διαφορετικούς επεξεργαστές, υιοθετώντας μια αρχιτεκτονική που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας χωρίς εκπτώσεις στις επιδόσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλατφόρμα Qualcomm Snapdragon W5 πρώτης γενιάς, κατασκευασμένη με τεχνολογία 4nm. Αυτός ο ισχυρός επεξεργαστής αναλαμβάνει όλες τις βαριές διεργασίες, όπως την εκτέλεση πολύπλοκων εφαρμογών από το κατάστημα της Google, τη διαχείριση των κλήσεων, την πλοήγηση μέσω χαρτών και τη χρήση φωνητικών βοηθών. Όταν ο χρήστης απαιτεί την πλήρη εμπειρία ενός υπολογιστή στον καρπό του, ο Snapdragon ανταποκρίνεται με αστραπιαία ταχύτητα, υποστηριζόμενος από τα 2GB μνήμης RAM που εξασφαλίζουν το απρόσκοπτο multitasking.

Από την άλλη πλευρά, όταν η συσκευή περνάει σε κατάσταση αδράνειας ή εκτελεί βασικές λειτουργίες στο παρασκήνιο, όπως η συνεχής καταγραφή των καρδιακών παλμών, η μέτρηση του οξυγόνου ή η εμφάνιση της ώρας, αναλαμβάνει δράση ο δευτερεύων επεξεργαστής χαμηλής κατανάλωσης BES2800. Αυτός ο συν-επεξεργαστής, κατασκευασμένος στα 6nm, είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Η απρόσκοπτη και άμεση εναλλαγή μεταξύ αυτών των δύο επεξεργαστών, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας, αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα που λύνει ριζικά το πρόβλημα της ενεργειακής λαιμαργίας. Επιπρόσθετα, τα 32GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου κρίνονται υπεραρκετά για την αποθήκευση εκατοντάδων μουσικών κομματιών, podcasts και πολυάριθμων εφαρμογών, δίνοντας στον χρήστη την απόλυτη ελευθερία να αφήσει το smartphone στο σπίτι κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Το οικοσύστημα του Wear OS και η AI

Η επιλογή του λειτουργικού συστήματος Wear OS στην πιο πρόσφατη έκδοσή του, αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων, εντάσσοντας το ρολόι στο ευρύτερο και εξαιρετικά πλούσιο οικοσύστημα της Google. Η πρόσβαση στο Play Store ανοίγει τους ορίζοντες σε χιλιάδες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, από εργαλεία παραγωγικότητας μέχρι εξειδικευμένες εφαρμογές γυμναστικής όπως το Strava, προσφέροντας απαράμιλλη ευελιξία. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί ανέπαφες πληρωμές μέσω του Google Wallet, να καθοδηγείται σε άγνωστες διαδρομές μέσω του Google Maps και να λαμβάνει υπενθυμίσεις από το ημερολόγιο του, έχοντας ουσιαστικά έναν ολοκληρωμένο προσωπικό βοηθό στο χέρι του. Η ενσωμάτωση του λειτουργικού με την πλατφόρμα HyperConnect της Xiaomi ενισχύει περαιτέρω αυτή την εμπειρία, επιτρέποντας την άμεση διασύνδεση και τον έλεγχο έξυπνων οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και φυσικά των αντίστοιχων smartphones της εταιρείας.

Το χαρακτηριστικό που αναμφίβολα κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η άμεση ενσωμάτωση του Google Gemini απευθείας στον καρπό. Η εξέλιξη της AI επιτρέπει πλέον στον χρήστη να πραγματοποιεί σύνθετες συζητήσεις, να ζητάει περιλήψεις θεμάτων, να συντάσσει απαντήσεις σε μηνύματα με φυσικό λόγο και να ελέγχει το έξυπνο σπίτι του χρησιμοποιώντας εξαιρετικά προηγμένη κατανόηση συμφραζομένων. Αυτή η προσθήκη μετατρέπει τις φωνητικές εντολές από απλές, ρομποτικές οδηγίες σε πραγματικές, οργανικές αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, η εξάρτηση από την Google συνεπάγεται και ορισμένα μειονεκτήματα. Η βέλτιστη εμπειρία και η πλήρης αξιοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί διαρκή σύνδεση με το διαδίκτυο και συχνά την άμεση παρουσία του smartphone σε κοντινή απόσταση. Χρήστες που προτιμούν ένα εντελώς αυτόνομο σύστημα ή διστάζουν να παραχωρήσουν περαιτέρω δεδομένα στις υπηρεσίες της Google, ενδέχεται να βρουν αυτή τη βαθιά ενσωμάτωση ελαφρώς πιεστική.

Η επανάσταση του αισθητήρα ηλεκτρομυογραφίας

Στον τομέα του χειρισμού, η συσκευή εισάγει μια τεχνολογία που προέρχεται απευθείας από τον τομέα της ιατρικής και της εμβιομηχανικής. Η ενσωμάτωση του αισθητήρα ηλεκτρομυογραφίας, γνωστού ευρύτερα ως EMG, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τα έξυπνα ρολόγια. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους που βασίζονταν σε επιταχυνσιόμετρα και γυροσκόπια για να αναγνωρίσουν τις κινήσεις του καρπού, ο συγκεκριμένος αισθητήρας διαβάζει απευθείας τα ηλεκτρικά σήματα που διαπερνούν τους μύες του χεριού, ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου προτού καν η κίνηση γίνει ορατή με γυμνό μάτι. Αυτό το επίπεδο ακρίβειας επιτρέπει στο σύστημα να αναγνωρίζει ανεπαίσθητες μικροκινήσεις των δακτύλων, όπως το απαλό τρίψιμο του δείκτη με τον αντίχειρα, το ελαφρύ τσίμπημα ή το χαρακτηριστικό χτύπημα των δακτύλων στον αέρα.

Η πρακτική αξία αυτής της καινοτομίας γίνεται άμεσα αντιληπτή στην καθημερινότητα. Είτε ο χρήστης έχει βρεγμένα χέρια, είτε κρατάει βαριές σακούλες από το σούπερ μάρκετ, είτε φοράει χοντρά γάντια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορεί πλέον να απαντήσει ή να απορρίψει μια κλήση, να αλλάξει το τραγούδι που ακούει ή να διακόψει ένα ενοχλητικό ξυπνητήρι με μια απλή σύσπαση των δακτύλων του, χωρίς καμία απολύτως επαφή με την οθόνη αφής. Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της, απαιτείται μια ορισμένη καμπύλη εκμάθησης, καθώς ο χρήστης πρέπει να εκπαιδεύσει το μυϊκό του σύστημα να εκτελεί τις κινήσεις με την απαιτούμενη ένταση και σταθερότητα προκειμένου να καταγράφονται άπταιστα από το λογισμικό. Επιπρόσθετα, μένει να αποδειχθεί η ανθεκτικότητα και η ακρίβεια της αναγνώρισης σε συνθήκες ακραίας εφίδρωσης κατά τη διάρκεια σκληρής προπόνησης, όπου η αγωγιμότητα του δέρματος ενδέχεται να παρουσιάσει μεταβολές επηρεάζοντας την ευαισθησία των μετρήσεων.

Υγεία και Fitness

Η παρακολούθηση της σωματικής ευεξίας και της αθλητικής απόδοσης παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η επιτυχία της συσκευής. Εξοπλισμένο με έναν προηγμένο οπτικό αισθητήρα καρδιακών παλμών που χρησιμοποιεί τέσσερις διόδους εκπομπής φωτός και ισάριθμους φωτοανιχνευτές, το Watch 5 εγγυάται μετρήσεις εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, με άμεσες ειδοποιήσεις για ασυνήθιστα υψηλές ή χαμηλές ενδείξεις, η ολοήμερη καταγραφή του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και η λεπτομερής ανάλυση των επιπέδων του στρες, συνθέτουν ένα πλήρες ιατρικό προφίλ που βρίσκεται διαρκώς στον καρπό του χρήστη. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο σύστημα διαχείρισης του ύπνου, το οποίο συνδυάζει τα δεδομένα της αναπνοής και του οξυγόνου, παρέχοντας βαθιά και ουσιαστική ανάλυση των σταδίων ξεκούρασης, προτείνοντας ταυτόχρονα μεθόδους βελτίωσης μέσω καθοδηγούμενων ασκήσεων χαλάρωσης.

Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων, το λογισμικό υποστηρίζει πάνω από 150 διαφορετικά προφίλ άσκησης, ικανοποιώντας από τον περιστασιακό περιπατητή μέχρι τον πιο απαιτητικό τριαθλητή. Το σύστημα εντοπισμού θέσης ξεχωρίζει χάρη στην υποστήριξη διπλής συχνότητας στα πρότυπα L1 και L5, συνεργαζόμενο με πολλαπλά δορυφορικά δίκτυα όπως το Galileo και το Glonass. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει ακριβέστατη καταγραφή των διαδρομών, εξαλείφοντας τις αποκλίσεις και τα σφάλματα που παρατηρούνται συχνά σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα με ψηλά κτίρια ή σε πυκνά δάση. Παρ' όλα αυτά, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι αυτά τα δεδομένα, το ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης της Xiaomi, αν και επαρκέστατο για τη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών, ίσως να υπολείπεται ελαφρώς σε βάθος και εξειδικευμένες μετρικές αποκατάστασης σε σύγκριση με τις αμιγώς αθλητικές πλατφόρμες εταιρειών που εξειδικεύονται αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα.

Αυτονομία

Η απόλυτη δικαίωση της Xiaomi έρχεται στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας, λύνοντας ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε την κατηγορία του Wear OS. Το μυστικό κρύβεται στη χρήση μιας θηριώδους μπαταρίας χωρητικότητας 930mAh, η οποία κατασκευάζεται με τη χρήση ανόδου πυριτίου-άνθρακα. Η συγκεκριμένη χημική καινοτομία επιτρέπει την αποθήκευση σημαντικά μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας μέσα στον ίδιο ακριβώς διαθέσιμο χώρο, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών μπαταριών ιόντων λιθίου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η συσκευή είναι ικανή να προσφέρει έως και έξι ολόκληρες ημέρες λειτουργίας στο Smart Mode, διατηρώντας ενεργές τις ειδοποιήσεις, τις μετρήσεις υγείας και τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού. Αυτό το νούμερο συνιστά μια πρωτοφανή επίδοση για συσκευή που τρέχει το βαρύ λογισμικό της Google.

Ακόμα και στο πιο απαιτητικό σενάριο χρήσης, με την οθόνη να παραμένει μόνιμα ενεργοποιημένη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η συσκευή αντέχει για περίπου 4 ημέρες, απαλλάσσοντας οριστικά τον χρήστη από το καθημερινό τελετουργικό της φόρτισης πριν τον ύπνο. Για εκείνους που βρίσκονται σε πολυήμερα ταξίδια χωρίς πρόσβαση σε πρίζα, η ειδική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας εκτοξεύει την αυτονομία στις δεκαοκτώ ημέρες, καθιστώντας το ρολόι έναν ακούραστο σύντροφο επιβίωσης. Ως σημείο κριτικής θα μπορούσε να αναφερθεί ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη αναπλήρωση της ενέργειας μέσω της μαγνητικής βάσης. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 90 λεπτά, ένας χρόνος που, αν και δικαιολογείται απόλυτα από το μεγάλο μέγεθος της μπαταρίας, ίσως φανεί ελαφρώς αργός σε χρήστες που έχουν καλομάθει στις τεχνολογίες ταχείας φόρτισης των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων. Το συγκεκριμένο μειονέκτημα, ωστόσο, εξανεμίζεται μπροστά στην τεράστια ελευθερία που προσφέρει η εκτεταμένη αυτονομία.

Επίλογος

Η συνολική εμπειρία που προσφέρει το Xiaomi Watch 5 αποδεικνύει περίτρανα ότι η εταιρεία έχει πλέον ωριμάσει, αφήνοντας πίσω της την εποχή των απλών και φθηνών συσκευών παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης. Συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα του ζαφειριού και του ατσαλιού με την εξαιρετική οπτική απόδοση της οθόνης, παραδίδει ένα προϊόν κορυφαίας αισθητικής. Η συνεργασία των δύο επεξεργαστών διαχειρίζεται το εξαιρετικά λειτουργικό Wear OS με υποδειγματικό τρόπο, ενώ η προσθήκη της τεχνητής νοημοσύνης του Google Gemini και του καινοτόμου αισθητήρα ανάγνωσης μυϊκών σημάτων προσθέτουν επίπεδα αλληλεπίδρασης που ελάχιστοι ανταγωνιστές μπορούν να προσφέρουν αυτή τη στιγμή.

Η επιτυχία της συσκευής βασίζεται στην ικανότητά της να εξαλείφει το μεγαλύτερο άγχος των χρηστών: τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Έχοντας συμβιώσει καθημερινά με το Xiaomi Watch 5 για σχεδόν δύο εβδομάδες, η προσωπική μου εμπειρία επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή τη θεωρία. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, το ρολόι δοκιμάστηκε στα όρια του μέσα από έντονες προπονήσεις και καθημερινό τρέξιμο, όπου η καταγραφή των δεδομένων υγείας παρέμενε αδιάλειπτη και ακριβής. Στην απαιτητική ρουτίνα, η διαχείριση των κλήσεων απευθείας από τον καρπό αποδείχθηκε σωτήρια, ενώ η άμεση ανάγνωση των ειδοποιήσεων και η χρήση του Gemini έκαναν την αλληλεπίδραση εξαιρετικά ομαλή. Ακόμα και μικρές λεπτομέρειες, όπως η πρακτικότητα του να το χρησιμοποιώ ως shutter button για την κάμερα του smartphone μου ή η λεπτομερής παρακολούθηση του ύπνου μου τα βράδια, ενίσχυσαν την αίσθηση ενός πραγματικά χρήσιμου εργαλείου.

Βέβαια, αυτή η εντατική, καθημερινή χρήση ανέδειξε και τα αναπόφευκτα ψεγάδια του. Το αυξημένο βάρος της ατσάλινης κατασκευής κούρασε τον καρπό μου, ιδίως τα βράδια στο κρεβάτι, καθιστώντας το αισθητά λιγότερο άνετο από κάποιες ελαφρύτερες εναλλακτικές. Επιπλέον, ο αισθητήρας ηλεκτρομυογραφίας, αν και εντυπωσιακός τεχνολογικά, στην πράξη απαιτεί υπομονή και αρκετές δοκιμές μέχρι να "μάθει" και να αναγνωρίζει αλάνθαστα τις ανέπαφες χειρονομίες, ενώ η ανάγκη για διαρκή σύνδεση με το κινητό προκειμένου να λειτουργήσει πλήρως η τεχνητή νοημοσύνη αφαιρεί πόντους από την απόλυτη αυτονομία του. Παρ' όλα αυτά, βάζοντας τα δεδομένα στη ζυγαριά, τα θετικά υπερτερούν με χαρακτηριστική άνεση. Πρόκειται για μια στιβαρή, ολοκληρωμένη πρόταση που δεν μένει στα χαρτιά, αλλά αποδεικνύει την αξία της στην πραγματική ζωή, κερδίζοντας επάξια μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της αγοράς των premium smartwatches.