Xiaomi YU7 GT: Το ηλεκτρικό SUV «supercar» δοκιμάζεται στο Nürburgring

Η Xiaomi συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις φιλοδοξίες της στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μετά την παρουσίαση του SU7 Ultra, του ηλεκτρικού sedan που τράβηξε την προσοχή ακόμα και εταιρειών όπως η Ferrari, ο κινεζικός κολοσσός στρέφει τώρα το ενδιαφέρον του στην κατηγορία των SUV με το νέο YU7 GT. Οι τελευταίες δοκιμές του μοντέλου διεξάγονται στο Nürburgring που έχει εξελιχθεί σε προνομιακό πεδίο ανάπτυξης για τα αυτοκίνητα της Xiaomi.

Παρά το έντονο καμουφλάζ που καλύπτει το αμάξωμα, οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν αρκετές λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του YU7 GT. Τα φτερά εμπρός και πίσω φαίνονται πιο φουσκωμένα, επιτρέποντας φαρδύτερο μετατρόχιο. Το όχημα πατάει πάνω σε ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo RS, σχεδιασμένα ειδικά για supercars, ενώ πίσω από τις μεγάλες ζάντες διακρίνεται ένα ενισχυμένο καρβοκεραμικό σύστημα φρένων με κίτρινες δαγκάνες. Η απόσταση από το έδαφος είναι μειωμένη σε σχέση με την τυπική έκδοση, κάτι που παραπέμπει σε πιο σπορ ρύθμιση ανάρτησης.

Αν και το εσωτερικό παραμένει κρυφό, θεωρείται βέβαιο ότι το μοντέλο θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο set-up, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις ενός SUV υψηλών επιδόσεων.

Η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι το YU7 GT θα μοιράζεται την ίδια τεχνολογική βάση με το SU7 Ultra. Αυτό σημαίνει τρεις ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ που ξεπερνά τους 1.500 ίππους. Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, τότε η Xiaomi στοχεύει όχι μόνο σε κορυφαίες επιδόσεις αλλά και σε ρεκόρ γύρου στην κατηγορία SUV στο Nürburgring.

Η επιλογή του συγκεκριμένου κυκλώματος δεν είναι τυχαία. Η Xiaomi έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία που διαχειρίζεται το Nürburgring, καθιστώντας το βασικό πεδίο εξέλιξης των μοντέλων της. Ο στόχος είναι σαφής: να αποδείξει ότι οι ηλεκτρικές της προτάσεις δεν περιορίζονται μόνο στην αυτονομία και την τεχνολογία, αλλά μπορούν να προσφέρουν και δυναμική οδήγηση που να στέκεται επάξια απέναντι στους παραδοσιακούς κατασκευαστές επιδόσεων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της Xiaomi να καθιερωθεί στην αγορά της ηλεκτροκίνησης. Με το SU7 Ultra έδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε καταξιωμένα ονόματα του χώρου των σπορ sedan. Με το YU7 GT, στοχεύει να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των SUV υψηλών επιδόσεων, μια αγορά που γνωρίζει μεγάλη άνθηση.

Η παρουσίαση του μοντέλου αναμένεται να συμπέσει με την επίσημη είσοδο της Xiaomi στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όχι μόνο τα πιο πρακτικά ηλεκτρικά της εταιρείας, αλλά και τις πιο σπορ εκδοχές τους.

