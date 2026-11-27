Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Xpeng παρουσίασε επίσημα τη νεότερη γενιά του ανθρωποειδούς ρομπότ Iron κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης AI Day στην Γκουανγκζού στις 25 Νοεμβρίου 2026, ανακοινώνοντας ότι η μαζική παραγωγή του θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027.

Ο συμπρόεδρος της εταιρείας, Brian Gu, δήλωσε στο CNBC ότι το ρομπότ θα εκπαιδευτεί αρχικά ως βοηθός στα καταστήματα λιανικής της Xpeng κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, με τις πρώτες πωλήσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο και τον στόχο για οικιακή χρήση να τοποθετείται σε ορίζοντα ενός έως δύο ετών.

Η τιμή διάθεσης του Iron στην κινεζική αγορά αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα ενός μέσου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της εταιρείας, δηλαδή μεταξύ 119.800 και 309.800 γουάν (περίπου 16.500 έως 42.500 ευρώ), ενώ η διοίκηση φιλοδοξεί να πουλήσει δεκάδες χιλιάδες μονάδες μέσα στο 2027. Η μετάβαση από τα εργοστάσια και τις εκθέσεις αυτοκινήτων στα ιδιωτικά νοικοκυριά αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία, η οποία επιδιώκει να καθιερωθεί ως πάροχος συστημάτων φυσικής τεχνητής νοημοσύνης πέρα από την παραδοσιακή ηλεκτροκίνηση.

Τεχνικές προδιαγραφές, τρία Turing AI chips και μπαταρία στερεάς κατάστασης

Με ύψος 170 εκατοστά και βάρος 62 κιλά, το Xpeng Iron ενσωματώνει 76 βαθμούς ελευθερίας και περισσότερους από 1.500 αισθητήρες αφής, οι οποίοι καλύπτουν πάνω από το 80% των βασικών επιφανειών του σώματός του. Κατά τη ζωντανή επίδειξη στη σκηνή, το ρομπότ περπάτησε αυτόνομα με φυσικό βηματισμό, χαιρέτησε το κοινό και αντάλλαξε χειραψίες,αποδεικνύοντας την εξέλιξη στον συντονισμό κίνησης και αλληλεπίδρασης.

Την επεξεργαστική ισχύ αναλαμβάνουν τρία ιδιόκτητα Turing AI chips της Xpeng, τα οποία αποδίδουν συνδυαστικά έως 2.250 TOPS και λειτουργούν σε συνεργασία με το λογισμικό VLA 3.0, επιτρέποντας την τοπική εκτέλεση μοντέλων χωρίς διαρκή εξάρτηση από το cloud. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε την αρχιτεκτονική Turing Physical AI, ένα ενιαίο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο που διαχειρίζεται τόσο τα αυτόνομα οχήματα όσο και τα ανθρωποειδή ρομπότ της. Όπως τόνισε ο Brian Gu, η χρήση των ήδη υπαρχόντων επεξεργαστών υποβοήθησης οδήγησης της Xpeng περιορίζει την εξάρτηση από αμερικανικές τεχνολογίες και τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων chips της Nvidia προς την Κίνα.

Σημαντικό τεχνικό στοιχείο αποτελεί η ενσωμάτωση μπαταρίας στερεάς κατάστασης με ενεργειακή πυκνότητα που υπερβαίνει τα 300 Wh/kg, η οποία προσφέρει περίπου 1,5 ώρα συνεχούς εργασίας έπειτα από φόρτιση 20 λεπτών, ενώ το ρομπότ έχει τη δυνατότητα να κατευθύνεται μόνο του στη βάση φόρτισης.

Από τις εκθέσεις αυτοκινήτων στις οικιακές εργασίες και τα εμπόδια ασφαλείας

Πριν φτάσει στα σπίτια για εργασίες όπως το πλύσιμο πιάτων ή η διαχείριση του πλυντηρίου, το Iron θα δοκιμαστεί σε ελεγχόμενο εμπορικό περιβάλλον, λειτουργώντας ως ξεναγός και βοηθός πελατών στις εκθέσεις της Xpeng. Σύμφωνα με τον Gu, η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση δεν έγκειται στο να μιλήσει, να τρέξει ή να πιάσει ένα αντικείμενο ένα ρομπότ μεμονωμένα, αλλά στο να συνδυάζει το περπάτημα, τη συνομιλία και τον χειρισμό αντικειμένων ταυτόχρονα, χωρίς να χάνει την ισορροπία του ή τη συγκέντρωσή του.

Η είσοδος σε οικιακά περιβάλλοντα ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη της ασφάλειας, καθώς ένα μηχάνημα βάρους 62 κιλών καλείται να κινείται αξιόπιστα δίπλα σε παιδιά, ηλικιωμένους και κατοικίδια, αντιδρώντας σωστά ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι επιφυλάξεις δεν αφορούν μόνο το τεχνικό και νομικό πλαίσιο, αλλά και την αποδοχή του κοινού, καθώς χρήστες στο Reddit σχολίασαν επικριτικά την αισθητική του Iron και τα φωτιζόμενα μάτια του, παρομοιάζοντας το με τα ανδροειδή της τηλεοπτικής σειράς Westworld. Ανάλογος σκεπτικισμός συνοδεύει ολόκληρο τον κλάδο, με το ανταγωνιστικό Optimus της Tesla να έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη χρήση τηλεχειρισμού σε παλαιότερες επιδείξεις, αλλά και για ένα πρόσφατο βίντεο όπου ο CEO της Salesforce, Marc Benioff, απέτυχε να το καθοδηγήσει ώστε να του φέρει ένα αναψυκτικό.

Χρηματοδότηση, πτώση μετοχής και αυστηρότεροι έλεγχοι στην Κίνα

Η έμφαση της Xpeng στη ρομποτική συνδέεται άμεσα με την οικονομική στρατηγική της, καθώς ο Brian Gu εκτίμησε ότι η επίτευξη κερδοφορίας στον κλάδο των ρομπότ είναι ευκολότερη και προσφέρει υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με την αυτοκινητοβιομηχανία, προβλέποντας κερδοφορία για το τμήμα ακόμη και από το 2027. Το τμήμα ρομποτικής της εταιρείας εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση που ξεπερνά τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σε έναν γύρο στον οποίο ηγήθηκε η IDG Capital.

Παρά τις επενδύσεις, οι αγορές διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στις επιδόσεις της μητρικής εταιρείας, με τη μετοχή της Xpeng σε Νέα Υόρκη και Χονγκ Κονγκ να καταγράφει πτώση άνω του 55% από την αρχή του έτους, επηρεασμένη από την κάμψη στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους στις χρηματοδοτήσεις εταιρειών ανθρωποειδών ρομπότ έπειτα από τη χρηματιστηριακή πτώση της Unitree μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ζητώντας απτές εγγυήσεις για την αξιοπιστία της τεχνολογίας εκτός ελεγχόμενων παρουσιάσεων.