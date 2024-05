Το «κατάστημα εφαρμογών» του YouTube για παιχνίδια επεκτείνεται ευρύτερα. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η συλλογή της από ανάλαφρα, δωρεάν παιχνίδια με την ονομασία «Playables» θα αρχίσει σύντομα να εμφανίζεται στην εφαρμογή YouTube για όλους τους χρήστες, εκτός από την αρχική σελίδα του YouTube. Προηγουμένως, τα παιχνίδια είχαν διατεθεί σε επιλεγμένους χρήστες για δοκιμή πριν φτάσουν για τους συνδρομητές του YouTube Premium τον περασμένο Νοέμβριο.



Επειδή δεν αποφέρουν χρήματα ως πληρωμένες λήψεις ή μέσω αγορών εντός εφαρμογής, τα Playables του YouTube δεν αμφισβητούν άμεσα το μοντέλο του καταστήματος εφαρμογών ούτε δεν παραβιάζουν τους κανόνες της Apple. Ωστόσο, ανταγωνίζονται τα δωρεάν παιχνίδια του App Store, τα οποία συχνά κατεβαίνουν από περιστασιακούς παίκτες και αποφέρουν έσοδα μέσω διαφημίσεων. Καθώς ο ίδιος ο γίγαντας της αναζήτησης μετατοπίζει την προσοχή του στην ενσωμάτωση της AI, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις διαφημίσεων που αποτελούν την πηγή εσόδων της, οι οποίες καθοδηγούνται από τους χορηγούμενους συνδέσμους που εμφανίζονται πάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Τα δωρεάν παιχνίδια στο YouTube, θεωρητικά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν άλλο ένα μέρος για την προβολή διαφημίσεων στην πορεία. Προς το παρόν, ωστόσο, η Google δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να εμπορευθεί τα Playables της.



Τα παιχνίδια θα μπορούσαν, ωστόσο, να παρέχουν έναν αντιπερισπασμό στους χρήστες του YouTube μεταξύ των περιηγήσεων και των περιόδων προβολής τους και να τους βοηθήσουν να παραμείνουν απασχολημένοι με την εφαρμογή YouTube. Η γκάμα των Playables περιλαμβάνει μια χούφτα από πιο δημοφιλείς τίτλους όπως τα Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask και Trivia Crack, μεταξύ άλλων. Περιλαμβάνει επίσης τίτλους όπως το Stack Bounce, και το GameSnacks.



Σήμερα, υπάρχουν σήμερα πάνω από 75 μίνι-παιχνίδια στον κατάλογο Playables, αναφέρει η Google. Οι παίκτες που χρησιμοποιούν τη λειτουργία θα μπορούν να αποθηκεύουν την πρόοδο των παιχνιδιών τους και να παρακολουθούν τα καλύτερα σκορ όλων των εποχών. Δεν θα δουν όλοι τα Playables αμέσως, ωστόσο η λειτουργία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εξάπλωσή της μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

