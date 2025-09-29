YouTube Premium: Νέες δυνατότητες με ήχο υψηλής ποιότητας και αναπαραγωγή έως 4x

Η Google ανακοίνωσε μια σειρά από βελτιώσεις για τους συνδρομητές του YouTube Premium, επεκτείνοντας σημαντικά τα εργαλεία που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Αν και οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν την υπηρεσία για να απαλλαγούν από τις διαφημίσεις και να έχουν πρόσβαση στο YouTube Music, η εταιρεία ενισχύει συνεχώς το πακέτο με λειτουργίες που απευθύνονται σε όσους θέλουν περισσότερη ευελιξία και έλεγχο στην εμπειρία τους.

Μία από τις πιο χρήσιμες δυνατότητες που προστίθενται είναι η αυξημένη ταχύτητα αναπαραγωγής. Οι συνδρομητές Premium μπορούν πλέον να επιλέξουν ταχύτητες από 1x έως και 4x, με βήματα 0,5x, όχι μόνο από την εφαρμογή του YouTube σε κινητά αλλά και σε iOS, Android και web έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι είτε παρακολουθείς βίντεο από το κινητό, είτε από τον υπολογιστή σου, έχεις τη δυνατότητα να επιταχύνεις την αναπαραγωγή, εξοικονομώντας χρόνο ή προσαρμόζοντας την παρακολούθηση στις ανάγκες σου.

Τα Shorts έχουν γίνει βασικό κομμάτι της πλατφόρμας και τώρα η Google δίνει στους Premium χρήστες περισσότερες επιλογές. Η δυνατότητα να κατεβάζουν αυτόματα Shorts για offline θέαση, που αρχικά είχε λανσαριστεί μόνο σε Android, επεκτείνεται πλέον και σε iOS. Επιπλέον, προστίθεται η επιλογή picture-in-picture για τα Shorts και στις δύο πλατφόρμες, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεχίζουν την προβολή μικρών βίντεο ενώ παράλληλα κάνουν άλλες ενέργειες στη συσκευή τους.

Μία ακόμα λειτουργία που επεκτείνεται είναι το Jump Ahead, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να περνούν απευθείας στα «σημαντικά σημεία» ενός βίντεο. Αρχικά διαθέσιμο σε περιορισμένο εύρος συσκευών, το χαρακτηριστικό αυτό φτάνει τώρα και σε smart TVs και κονσόλες παιχνιδιών, βελτιώνοντας την εμπειρία θέασης σε μεγαλύτερες οθόνες. Έτσι, οι θεατές μπορούν να πηγαίνουν απευθείας στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι ενός βίντεο χωρίς να χρειάζεται να το αναζητούν χειροκίνητα.

Η πιο ηχηρή αλλαγή αφορά την ποιότητα του ήχου. Όταν οι συνδρομητές Premium παρακολουθούν μουσικά βίντεο, έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν την επιλογή «High» στις ρυθμίσεις, απολαμβάνοντας ήχο σε bitrate 256 kbps. Η αναβάθμιση αυτή ισχύει όχι μόνο για τα επίσημα μουσικά βίντεο, αλλά και για τα λεγόμενα Art Tracks – δηλαδή τραγούδια διαθέσιμα στο YouTube που δεν συνοδεύονται από επίσημο clip. Μέχρι σήμερα η επιλογή αυτή υπήρχε μόνο στην εφαρμογή YouTube Music, όμως πλέον είναι διαθέσιμη τόσο στην εφαρμογή του YouTube όσο και στο YouTube Music, σε Android και iOS.

