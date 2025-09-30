Zootopia 2: Το τελικό trailer για το πολυαναμενόμενο sequel

Λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, η Disney δίνει στους φαν του Zootopia μια γεύση από τη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας με την κυκλοφορία του τελικού trailer για το Zootopia 2. Αν και τα προηγούμενα teasers είχαν επικεντρωθεί κυρίως στη σχέση ανάμεσα στους αγαπημένους ήρωες, Judy Hopps και Nick Wilde, το νέο trailer αποκαλύπτει περισσότερα για την υπόθεση της ταινίας και την περιπέτεια που θα ζήσουν οι πρωταγωνιστές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μυστηριώδης χαρακτήρας Gary De’Snake, ένας ικανός και γοητευτικός φίλος που υποδύεται ο Ke Huy Quan, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Indiana Jones και Everything Everywhere. Η ιστορία ξεκινά με τη Judy και τον Nick να πιστεύουν ότι εργάζονται σε μια υπόθεση της ZPD, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι η συνεργασία τους στην αστυνομία της Zootopia λειτουργεί άψογα. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη συνωμοσία που σχετίζεται με την έλλειψη ερπετών πολιτών στην πόλη. Αυτό τους στέλνει σε μια περιπέτεια που ξεφεύγει από την πολυσύχναστη αστική ζωή και τους οδηγεί σε βάλτους, ερήμους και άλλα τοπία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την αλήθεια για την κατάσταση της Zootopia.

Σε αντίθεση με προηγούμενα trailers, που επικεντρώνονταν κυρίως σε μια μεμονωμένη σκηνή ή στη δυναμική των πρωταγωνιστών, το νέο trailer δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πλοκής, ενώ παράλληλα εισάγει μουσικά στοιχεία που υπόσχονται να γίνουν viral, όπως συνέβη και με το “Try Everything” της Shakira στην πρώτη ταινία. Αυτή τη φορά, η Shakira επιστρέφει με το τραγούδι “Zoo,” του οποίου ακούμε ένα μικρό απόσπασμα στο trailer. Το νέο κομμάτι, που θα κυκλοφορήσει πριν από την ταινία στις 10 Οκτωβρίου, έχει γραφτεί και παραχθεί από τους Ed Sheeran και Blake Slatkin. Οι ίδιοι θα εμφανιστούν και στην ταινία ως ένα ζευγάρι προβάτων με τα ονόματα Ed Shearin και Baalake Lambkin...

Το Zootopia 2 θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου 2025.