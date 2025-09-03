28 Years Later: The Bone Temple, δείτε το πρώτο trailer για το πολυαναμενόμενο sequel

Η επιστροφή του μετα-αποκαλυπτικού έπους 28 Years Later είναι γεγονός, με το πρώτο trailer της ταινίας 28 Years Later: The Bone Temple να δίνει στους φαν μια γεύση από τη σκοτεινή συνέχεια που έρχεται στις αίθουσες στις 16 Ιανουαρίου 2026. Το φιλμ, με πρωταγωνιστές τους Ralph Fiennes και Jack O’Connell, έρχεται μόλις έξι μήνες μετά την κυκλοφορία της προηγούμενης ταινίας – ένα σπάνιο φαινόμενο για τα δεδομένα του σύγχρονου Χόλιγουντ.

Στη βιομηχανία του σινεμά έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε χρόνια για μια συνέχεια. Όμως το franchise 28 Years Later ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Το καλοκαίρι προβλήθηκε η νέα ταινία του Danny Boyle, που έδωσε μια πιο ανθρώπινη διάσταση στην ιστορία, και τώρα, χωρίς μεγάλη αναμονή, έρχεται το The Bone Temple. Το γεγονός αυτό έχει ενθουσιάσει το κοινό, που δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για το επόμενο κεφάλαιο.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Nia DaCosta, γνωστή από τα Candyman και The Marvels. Η δημιουργός συνεχίζει από το σημείο που άφησε την ιστορία ο Boyle, πιάνοντας το νήμα με τον Spike (Alfie Williams), ο οποίος εγκατέλειψε την ασφάλεια του χωριού του για να εξερευνήσει τον επικίνδυνο κόσμο έξω από τα τείχη. Εκεί συναντά τον ασταθή Jimmy (Jack O’Connell) και τη συμμορία του, ενώ η αφήγηση τον τοποθετεί ανάμεσα σε δύο αντίθετους πόλους: τον κόσμο του Jimmy και τον κόσμο του Dr. Kelson (Ralph Fiennes).

Το trailer αφήνει να φανεί ότι η ταινία θα εστιάσει στην πορεία του Spike, αλλά και στη σχέση του με τους άλλους χαρακτήρες. Ο Jimmy, που έκανε εντυπωσιακή επανεμφάνιση στο τέλος της προηγούμενης ταινίας, φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής. Στην ιστορία εισάγεται και μια νέα τρομακτική φιγούρα: ο Samson (Chi Lewis-Parry), ένα ζόμπι-γίγαντας που υπόσχεται να ανεβάσει την ένταση. Στο πλευρό τους, ο Dr. Kelson, που δίνει στην ταινία έναν πιο επιστημονικό αλλά και σκοτεινό άξονα.

Ένα από τα μεγαλύτερα ατού της ταινίας είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Cillian Murphy ως Jim, του πρώτου επιζώντα από το αρχικό 28 Days Later. Ο χαρακτήρας του εμφανίζεται ξανά, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στο τρίτο μέρος της νέας τριλογίας, εφόσον φυσικά το “The Bone Temple” αποδειχθεί εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Η συμμετοχή του Murphy προσθέτει βαρύτητα και νοσταλγία, συνδέοντας το νέο κεφάλαιο με την κλασική αρχή της ιστορίας.

Η ταινία υπόσχεται να παραμείνει πιστή στην ατμόσφαιρα που καθιέρωσε το franchise, συνδυάζοντας τρόμο, δράση και ανθρώπινο δράμα. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ταινία του καλοκαιριού, που επικεντρώθηκε περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις, το “The Bone Temple” φαίνεται να επανέρχεται σε πιο γνώριμα μονοπάτια με έντονες σκηνές δράσης και νέες απειλές. Η ιδέα του να παρουσιάζεται ο κόσμος των ζωντανών-νεκρών μέσα από διαφορετικές οπτικές κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό, ενώ ταυτόχρονα δίνει χώρο για ανάπτυξη χαρακτήρων.

Με το The Bone Temple να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο πρόσφατο φιλμ του Boyle και στην ολοκλήρωση της νέας τριλογίας, το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών. Η παρουσία καταξιωμένων ηθοποιών, η σκηνοθετική προσέγγιση της DaCosta και η επιστροφή του Cillian Murphy δημιουργούν υψηλές προσδοκίες. Αν η ταινία αγκαλιαστεί από το κοινό, τότε το τρίτο μέρος είναι σχεδόν σίγουρο.

Η κυκλοφορία στις 16 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται με ανυπομονησία, καθώς το trailer έχει ήδη προϊδεάσει για έναν κόσμο ακόμη πιο σκληρό, πιο σκοτεινό και γεμάτο εκπλήξεις.