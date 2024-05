Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε ένα νέο trailer για την ταινία A Quiet Place: Day One, ένα prequel της σειράς ταινιών που δημιούργησε ο John Krasinski. Το Day One ακολουθεί τους χαρακτήρες που υποδύονται η βραβευμένη με Όσκαρ Lupita Nyong'o και ο πρωταγωνιστής του Stranger Things, Joseph Quinn, καθώς βιώνουν την ημέρα που οι εξωγήινοι ήρθαν στη Γη και τις δοκιμασίες και την αναταραχή που ακολούθησαν αμέσως μετά στη Νέα Υόρκη. Ο Djimon Hounsou, ο οποίος εμφανίστηκε στο A Quiet Place: Part II, πρωταγωνιστεί επίσης στο Day One.



Το A Quiet Place: Part II ξεκίνησε με μια ανησυχητική αναδρομή στην ημέρα που οι εξωγήινοι ήρθαν στη Γη, αλλά η Day One αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην άφιξη των καταχθόνιων πλασμάτων. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι εξωγήινοι στη σειρά ταινιών A Quiet Place είναι τυφλοί αλλά έχουν εξαιρετικά καλή ακοή, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν σιωπηλοί. Στη Day One, οι άνθρωποι προφανώς δεν το έχουν αντιληφθεί και αναπόφευκτα αυτή η άγνοια είναι θανατηφόρα.

Το Day One κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Ιουνίου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Michael Sarnoski (Pig), ενώ τις δύο πρώτες ταινίες είχε σκηνοθετήσει ο John Krasinski. Εκτός από το prequel, το A Quiet Place 3 έρχεται το 2025, αλλά είναι άγνωστο αν ο Krasinski θα επιστρέψει για να σκηνοθετήσει.



Εκτός από το κινηματογραφικό franchise, υπάρχει στα σκαριά ένα video game για το Quiet Place, αλλά έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ακούσαμε κάτι γι' αυτό.