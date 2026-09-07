Αγωγή 2,7 δισ. δολαρίων στην Apple για το App Tracking

Σύνοψη

Ομαδική αγωγή ύψους 2 δισεκατομμυρίων λιρών κατατέθηκε εναντίον της Apple στο Βρετανικό Εφετείο Ανταγωνισμού εκ μέρους χιλιάδων δημιουργών εφαρμογών.

Η κατηγορία επικεντρώνεται στο πλαίσιο App Tracking Transparency που εισήχθη το 2021, το οποίο απαιτεί ρητή συγκατάθεση του χρήστη για την παρακολούθηση δεδομένων.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στους τρίτους προγραμματιστές προκαλώντας τους ανυπολόγιστη οικονομική ζημία, εξαιρώντας παράλληλα τις δικές της υπηρεσίες.

Η Apple υπεραμύνεται των πολιτικών της τονίζοντας την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών, δηλώνοντας ότι οι εφαρμογές της δεν πραγματοποιούν διασταυρούμενη παρακολούθηση (cross-tracking).

Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια νομική πρόκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς μια νέα ομαδική αγωγή ύψους 2 δισεκατομμυρίων λιρών, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατέθηκε στο Εφετείο Ανταγωνισμού του Λονδίνου εκ μέρους χιλιάδων ανεξάρτητων δημιουργών εφαρμογών.

Η βάση της νομικής σύγκρουσης εντοπίζεται στο πολυσυζητημένο πλαίσιο App Tracking Transparency, το οποίο έκανε την εμφάνιση του την άνοιξη του 2021 και έκτοτε υποχρεώνει τους προγραμματιστές να ζητούν ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες προκειμένου να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους σε διάφορες εφαρμογές και εξωτερικούς ιστότοπους. Οι ενάγοντες, με επικεφαλής την Ann Pope, η οποία στο παρελθόν κατείχε τη θέση του ανώτερου στελέχους της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών, κατηγορούν την Apple ότι εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση του στην αγορά επιβάλλοντας δυσανάλογα αυστηρούς περιορισμούς στους τρίτους δημιουργούς.

Από τον φάκελο της αγωγής προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι προγραμματιστές θεωρούν το λειτουργικό σύστημα iOS ως ένα ερμητικά κλειστό οικοσύστημα, όπου η Apple λειτουργεί αποκλειστικά ως απόλυτος ρυθμιστής δημιουργώντας πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που πλήττουν άμεσα τα διαφημιστικά τους έσοδα. Η αυστηρή απαίτηση για συγκατάθεση εκ μέρους των χρηστών μέσα από τα γνωστά αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups) έχει μειώσει δραματικά την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων διαφημίσεων, γεγονός που αναγκάζει τους ανεξάρτητους προγραμματιστές να αναζητήσουν εναλλακτικούς και συχνά λιγότερο αποδοτικούς τρόπους χρηματοδότησης των δωρεάν εφαρμογών τους.

Σύμφωνα με τα επιχειρήματα της νομικής ομάδας ATT Collective Action Limited που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των δημιουργών, οι πολιτικές προστασίας της ιδιωτικότητας δεν μπορούν επ' ουδενί να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση προκειμένου οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να λειτουργούν με διπλά πρότυπα ευνοώντας τα δικά τους ψηφιακά προϊόντα εις βάρος ολόκληρης της κοινότητας των προγραμματιστών.

Από την πλευρά της, η Apple έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τον πυρήνα του App Tracking Transparency, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία ότι η συγκεκριμένη λειτουργία σχεδιάστηκε αποκλειστικά με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, παρέχοντάς τους τον πλήρη έλεγχο σχετικά με το ποιες τρίτες εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν το ψηφιακό τους αποτύπωμα. Οι επίσημοι εκπρόσωποι της εταιρείας αντιτείνουν ότι οι δικές τους εγγενείς εφαρμογές δεν παρακολουθούν τους χρήστες σε πλατφόρμες και ιστότοπους άλλων εταιρειών με σκοπό τη δημιουργία λεπτομερών διαφημιστικών προφίλ, και κατά συνέπεια δεν υφίσταται κανένας απολύτως τεχνικός λόγος να εμφανίζεται η αντίστοιχη ειδοποίηση συγκατάθεσης που απαιτείται από τις υπόλοιπες εφαρμογές του App Store. Οι χρήστες που επιθυμούν να απενεργοποιήσουν εντελώς τις προσωποποιημένες διαφημίσεις της Apple έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν εύκολα μέσα από τις ρυθμίσεις απορρήτου του λειτουργικού συστήματος, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου που αποδεικνύει την αφοσίωση του οικοσυστήματος στη διαφάνεια.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Apple, οι ρυθμιστικές αρχές σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο έχουν ήδη ξεκινήσει πολυάριθμες έρευνες σχετικά με τον τρόπο καθολικής εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου απορρήτου, αμφισβητώντας συχνά τα κίνητρα της εταιρείας. Στη Γερμανία, η τοπική επιτροπή ανταγωνισμού αποφάνθηκε πρόσφατα ύστερα από ενδελεχή έρευνα ότι η διατύπωση των ειδοποιήσεων παρακολούθησης ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη με τρόπο που αποθάρρυνε τους χρήστες από το να δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε εφαρμογές τρίτων, υποχρεώνοντας τελικά την Apple να προχωρήσει σε αλλαγές που αναμένεται να εφαρμοστούν άμεσα σε σχεδόν παγκόσμιο επίπεδο. Αντίστοιχες ρυθμιστικές έρευνες και υψηλά πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές στη Γαλλία και την Ιταλία, υποδηλώνοντας μια ολοένα και αυξανόμενη ευρωπαϊκή δυσπιστία απέναντι στις πρακτικές της εταιρείας που φαινομενικά προάγουν την απόλυτη ιδιωτικότητα, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να συγκεντρώνουν την τεράστια διαφημιστική δύναμη στα χέρια του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας.

Η ευρύτερη σημασία αυτής της ομαδικής αγωγής ξεφεύγει προ πολλού από τα στενά σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς τα τελικά αποτελέσματα της πολύπλοκης νομικής διαδικασίας αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό δικαστικό προηγούμενο για χιλιάδες προγραμματιστές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δημιουργοί λογισμικού που βασίζουν σχεδόν εξ ολοκλήρου την επιχειρηματική τους επιβίωση στα έσοδα από διαφημίσεις εντός των δωρεάν εφαρμογών τους έχουν βιώσει ακριβώς τις ίδιες καταστροφικές οικονομικές συνέπειες από την αυστηρή εφαρμογή του App Tracking Transparency, βλέποντας την απόδοση των διαφημιστικών τους καμπανιών να μειώνεται σε ανησυχητικό βαθμό. Η ενδεχόμενη νομική νίκη των εναγόντων στο Λονδίνο θα μπορούσε να αναγκάσει την Apple να αναθεωρήσει εκ βάθρων τη συνολική στρατηγική της γύρω από την κατανομή των διαφημιστικών εσόδων στο οικοσύστημα του iOS.

Ταυτόχρονα, η νομική αυτή ενέργεια εντάσσεται οργανικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο ασφυκτικών νομικών ελέγχων που υφίστανται σταθερά οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες από τις εξαιρετικά δραστήριες ευρωπαϊκές αρχές προστασίας του ανταγωνισμού, όπως αποδεικνύεται ξεκάθαρα και από τους πρόσφατους διακανονισμούς της Google σχετικά με τις χρεώσεις στο Play Store. Το Εφετείο Ανταγωνισμού του Λονδίνου διαθέτει ήδη τεράστια εμπειρία έχοντας ασχοληθεί διεξοδικά με παρόμοιες υποθέσεις, επιδικάζοντας μάλιστα μόλις πέρυσι ένα πρόστιμο 1,5 δισεκατομμυρίων λιρών εναντίον της Apple για τις υπέρογκες προμήθειες του App Store, μια δικαστική απόφαση την οποία η εταιρεία προσπαθεί ακόμα να ανατρέψει μέσω αλλεπάλληλων εφέσεων.