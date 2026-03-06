AI μοντέλο ανιχνεύει την ακρομεγαλία από φωτογραφίες χεριών

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Kobe ανέπτυξαν σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που εντοπίζει την ακρομεγαλία μέσω φωτογραφιών.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Kobe ανέπτυξαν σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που εντοπίζει την ακρομεγαλία μέσω φωτογραφιών. Το μοντέλο αναλύει μόνο τη ράχη του χεριού και τη γροθιά, αποκλείοντας το πρόσωπο και τα δακτυλικά αποτυπώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το μοντέλο αναλύει μόνο τη ράχη του χεριού και τη γροθιά, αποκλείοντας το πρόσωπο και τα δακτυλικά αποτυπώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική ResNet-50, εκπαιδεύτηκε με 11.480 εικόνες από 716 ασθενείς και επιτυγχάνει ακρίβεια 91%.

Βασίζεται στην αρχιτεκτονική ResNet-50, εκπαιδεύτηκε με 11.480 εικόνες από 716 ασθενείς και επιτυγχάνει ακρίβεια 91%. Η AI ξεπέρασε τις διαγνωστικές επιδόσεις έμπειρων ενδοκρινολόγων, εξασφαλίζοντας υψηλότερο F1-score (0.89 έναντι 0.43-0.63).

Το Πανεπιστήμιο του Kobe ανέπτυξε ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης (ResNet-50) που ανιχνεύει την ακρομεγαλία αναλύοντας αποκλειστικά φωτογραφίες του πίσω μέρους του χεριού και της γροθιάς. Το σύστημα επιτυγχάνει ακρίβεια 91% και ευαισθησία 89%, προστατεύοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, καθώς δεν απαιτεί σάρωση βιομετρικών χαρακτηριστικών του προσώπου.

Η διάγνωση σπάνιων παθήσεων αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία της κλινικής ιατρικής. Η ακρομεγαλία, μια ορμονική διαταραχή που προκαλείται συνήθως από καλοήθη όγκο στην υπόφυση και οδηγεί σε υπερπαραγωγή αυξητικής ορμόνης, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αργή εξέλιξη. Οι σωματικές αλλαγές, όπως η διόγκωση των άκρων και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου, εγκαθίστανται σταδιακά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διάγνωση να καθυστερεί συχνά αρκετά χρόνια, αφήνοντας τον ασθενή εκτεθειμένο σε καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και μεταβολικές επιπλοκές που μειώνουν το προσδόκιμο ζωής.

Η ομάδα ενδοκρινολόγων του Πανεπιστημίου του Kobe, υπό την καθοδήγηση της ερευνήτριας Yuka Ohmachi, προσέγγισε το πρόβλημα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της όρασης υπολογιστών. Η πρόσφατη δημοσίευση στο The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism καταδεικνύει την ανάπτυξη ενός νευρωνικού δικτύου που εντοπίζει τα ανεπαίσθητα μοτίβα της νόσου αποκλειστικά από την ανατομία του χεριού, δημιουργώντας ένα ισχυρό, αυτοματοποιημένο εργαλείο διαλογής.

Η τεχνική αρχιτεκτονική: ResNet-50 και PyTorch

Η ερευνητική ομάδα επέλεξε τη δοκιμασμένη αρχιτεκτονική υπολειπόμενων νευρωνικών δικτύων και συγκεκριμένα το μοντέλο ResNet-50. Πρόκειται για ένα δίκτυο 50 επιπέδων που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στην ταξινόμηση πολύπλοκων εικόνων, καθώς λύνει το πρόβλημα της σταδιακής απώλειας κλίσης κατά την εκπαίδευση βαθιών δικτύων. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο οικοσύστημα του PyTorch.

Για την εκπαίδευση του συστήματος, συγκεντρώθηκε μια εκτενής βάση δεδομένων που περιελάμβανε 11.480 εικόνες από 716 συμμετέχοντες (317 ασθενείς με ακρομεγαλία και 399 υγιείς μάρτυρες). Το δείγμα προήλθε από 15 διαφορετικά εξειδικευμένα κέντρα υπόφυσης της Ιαπωνίας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ποικιλομορφία των δεδομένων. Οι επιστήμονες εφάρμοσαν τεχνικές επαύξησης δεδομένων και διασταυρούμενη επικύρωση πέντε πτυχών για να διασφαλίσουν ότι το μοντέλο γενικεύει σωστά και δεν υπερπροσαρμόζεται στο συγκεκριμένο δείγμα. Το τελικό αποτέλεσμα προέκυπτε από τον μέσο όρο των προβλέψεων τεσσάρων διαφορετικών λήψεων για κάθε ασθενή.

Privacy-by-Design: Η αποφυγή της αναγνώρισης προσώπου

Το πιο κρίσιμο στοιχείο αυτής της υλοποίησης δεν είναι μόνο η διαγνωστική ακρίβεια, αλλά η αρχιτεκτονική προστασίας της ιδιωτικότητας. Προηγούμενες προσπάθειες χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανίχνευση γενετικών ή ορμονικών διαταραχών βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στην ανάλυση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Παρότι αποδοτικές ιατρικά, οι μέθοδοι αυτές προσέκρουαν σε αυστηρά νομικά πλαίσια και λογικές ανησυχίες γύρω από την καταγραφή και αποθήκευση βιομετρικών δεδομένων.

Η ομάδα του Kobe απέκλεισε εντελώς το πρόσωπο από τη διαδικασία. Απαίτησε τη λήψη φωτογραφιών μόνο από τη ράχη του χεριού και την όψη της γροθιάς. Μάλιστα, έγινε σκόπιμη παράλειψη των περιοχών της παλάμης και των ακροδαχτύλων, προκειμένου να μην αποτυπωθούν δακτυλικά αποτυπώματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του υποκειμένου. Αυτή η προσέγγιση καθιστά το εργαλείο άμεσα εφαρμόσιμο σε μαζικές εξετάσεις μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, χωρίς να παραβιάζονται διεθνείς κανονισμοί προστασίας δεδομένων.

Κλινικά αποτελέσματα έναντι ιατρών

Οι επιδόσεις του αλγορίθμου στο ανεξάρτητο σύνολο δοκιμών κατέγραψαν θεαματικά αποτελέσματα. Το μοντέλο εμφάνισε 89% ευαισθησία (ικανότητα σωστού εντοπισμού των ασθενών) και 91% ειδικότητα (ικανότητα σωστού αποκλεισμού των υγιών). Η θετική προγνωστική αξία ανήλθε στο 88% και η αρνητική προγνωστική αξία στο 93%. Το F1-score, που συνδυάζει την ακρίβεια και την ανάκληση του μοντέλου, έφτασε το 0.89.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο προέκυψε κατά τη σύγκριση του μοντέλου με ειδικούς ενδοκρινολόγους. Οι ιατροί, αξιολογώντας το ίδιο σετ εικόνων, περιόρισαν το δικό τους F1-score μεταξύ 0.43 και 0.63. Ο υπολογιστής κατάφερε να απομονώσει οπτικά δεδομένα —όπως το πλάτος των αρθρώσεων, τις αλλαγές στο δέρμα και τον όγκο των μαλακών ιστών— τα οποία το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να ποσοτικοποιήσει με την ίδια συνέπεια, αποδεικνύοντας την αξία της μηχανικής μάθησης στον ιατρικό τομέα.

Επεκτασιμότητα και το μέλλον της ιατρικής AI

Η επιτυχία του πειράματος αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για την προσαρμογή του λογισμικού στην ανίχνευση περαιτέρω παθήσεων που αφήνουν οπτικό αποτύπωμα στα άκρα. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η πληκτροδακτυλία που συνδέεται με σοβαρές πνευμονοπάθειες, ακόμη και η αναιμία, βρίσκονται ήδη στη λίστα των ερευνητών. Στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του ιατρού, αλλά η παροχή ενός αξιόπιστου συστήματος υποστήριξης που θα επιταχύνει τις παραπομπές στους κατάλληλους ειδικούς, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο της αρχικής διάγνωσης.

Με τη ματιά του Techgear

Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει την ουσιαστική, πρακτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης πέρα από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Η χρήση της αρχιτεκτονικής ResNet-50 για ιατρικό σκοπό υπογραμμίζει πώς η βελτιστοποίηση λογισμικού μπορεί να λύσει πραγματικά προβλήματα, όταν τροφοδοτείται με ορθά, κατηγοριοποιημένα δεδομένα. Το σημαντικότερο εύρημα, ωστόσο, παραμένει η ενσωμάτωση του Privacy-by-Design. Η επιλογή να αναγνωρίζεται μια πάθηση από τη ράχη του χεριού, αποκλείοντας δακτυλικά αποτυπώματα και χαρακτηριστικά προσώπου, αποδεικνύει ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά την παραβίαση της ιδιωτικότητας. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα τεχνολογικής ηθικής που πρέπει να υιοθετηθεί ευρύτερα στην ανάπτυξη ιατρικών εφαρμογών επόμενης γενιάς.