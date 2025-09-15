AirPods Pro 2 και AirPods 4: Όλες οι λειτουργίες του iOS 26 φτάνουν στα ακουστικά της Apple

Η Apple συνεχίζει να επεκτείνει τις δυνατότητες των ασύρματων ακουστικών της, με την κυκλοφορία νέου firmware για τα AirPods Pro 2 και τα AirPods 4. Η αναβάθμιση, με κωδικό έκδοσης 8A356, αντικαθιστά το προηγούμενο firmware 7E93 και φέρνει στα ακουστικά υποστήριξη για όλες τις νέες λειτουργίες που παρουσιάστηκαν μαζί με τα iOS 26, iPadOS 26 και macOS Tahoe.

Με τη νέα ενημέρωση, η εμπειρία χρήσης των AirPods αποκτά νέα διάσταση, καθώς η Apple δίνει έμφαση στην ποιότητα ήχου και στις έξυπνες λειτουργίες που συνδέονται με την καθημερινότητα των χρηστών. Ειδικότερα, τα AirPods Pro 2 και τα AirPods 4 υποστηρίζουν πλέον βελτιωμένο ήχο για τηλεφωνικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις, ενώ προσφέρουν και ηχογράφηση στούντιο, ιδανική για συνεντεύξεις, podcasts, βίντεο και άλλες δημιουργικές χρήσεις.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές προσθήκες είναι η δυνατότητα χρήσης των AirPods ως απομακρυσμένου χειριστηρίου για την εφαρμογή Camera. Οι χρήστες μπορούν πλέον να τραβούν φωτογραφίες ή να ξεκινούν εγγραφή βίντεο απλώς με τα ακουστικά τους, χωρίς να χρειάζεται να κρατούν το iPhone ή το iPad στο χέρι. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε λήψεις από απόσταση ή σε ομαδικές φωτογραφίες.

Η Apple δεν ξέχασε και την καθημερινή εμπειρία ακρόασης. Με τη λειτουργία που εντοπίζει πότε ο χρήστης αποκοιμιέται, η αναπαραγωγή ήχου σταματά αυτόματα, αποτρέποντας την άσκοπη κατανάλωση μπαταρίας ή την απώλεια περιεχομένου. Παράλληλα, με το Keep Audio in Headphones, η μουσική παραμένει στα AirPods ακόμα κι όταν ο χρήστης μπαίνει στο αυτοκίνητο, αποφεύγοντας ανεπιθύμητες αυτόματες μεταβάσεις στον ήχο του οχήματος.

Η νέα έκδοση φέρνει και υπενθυμίσεις φόρτισης, ώστε τα AirPods να ειδοποιούν όταν η μπαταρία τους είναι χαμηλή, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να τα φορτίσουν έγκαιρα και να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις στη διάρκεια της ημέρας.

Για όσους διαθέτουν AirPods 4 με ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) ή AirPods Pro 2, η Apple ενσωματώνει πλέον το Live Translation. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, τα ακουστικά μπορούν να μεταφράζουν σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την επικοινωνία σε διαφορετικές γλώσσες και ενισχύοντας τη χρηστικότητα τους σε ταξίδια, επαγγελματικές συναντήσεις ή καθημερινές αλληλεπιδράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες και στα ολοκαίνουργια AirPods Pro 3, τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν επίσημα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Η εγκατάσταση του νέου firmware είναι σχετικά απλή, αν και δεν πραγματοποιείται χειροκίνητα από τον χρήστη. Για να γίνει η αναβάθμιση, τα AirPods πρέπει να βρίσκονται κοντά σε ένα iPhone, iPad ή Mac. Αρκεί να τοποθετηθούν μέσα στη θήκη φόρτισης, η οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πηγή ρεύματος. Με κλειστή τη θήκη και λίγη υπομονή, σε περίπου 30 λεπτά το firmware εγκαθίσταται αυτόματα.