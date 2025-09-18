Ακόμα πιο εύκολη η επιλογή εικόνων στις συσκευές Android

Η Google συνεχίζει να βελτιώνει το Android με μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις που κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο απλή και πιο έξυπνη. Η τελευταία σημαντική αλλαγή αφορά το Photo Selector, το εργαλείο που συστήθηκε με το Android 13 για να επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να δώσουν πλήρη πρόσβαση σε όλη τη συλλογή τους. Μια λειτουργία που από την αρχή χαιρετίστηκε θετικά, αλλά είχε και τις αδυναμίες της.

Η μεγαλύτερη από αυτές ήταν η απουσία μηχανισμού αναζήτησης. Μέχρι σήμερα, αν ήθελε κανείς να εντοπίσει μια συγκεκριμένη φωτογραφία μέσα από το Photo Selector, έπρεπε να καταφύγει σε ατελείωτο scroll. Για όσους διατηρούν τεράστιες βιβλιοθήκες εικόνων στο κινητό τους, αυτή η διαδικασία ήταν όχι μόνο κουραστική αλλά συχνά αποθαρρυντική.

Η υπόσχεση που είχε δώσει η Google τον περασμένο Δεκέμβριο γίνεται πλέον πραγματικότητα. Από την ενημέρωση του Google Play system του Αυγούστου 2025, το Photo Selector αποκτά επιτέλους μπάρα αναζήτησης. Ένα φαινομενικά απλό εργαλείο που όμως καλύπτει ένα από τα μεγαλύτερα κενά στη χρηστικότητα της πλατφόρμας.

Η νέα μπάρα βρίσκεται στο πάνω μέρος της διεπαφής και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν συνηθίσει οι χρήστες μέσα από το Google Photos. Πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά, ο χρήστης μπορεί να βρει άμεσα την εικόνα που ψάχνει. Η αναζήτηση δεν περιορίζεται μόνο σε όσα είναι αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή, αλλά επεκτείνεται και στη βιβλιοθήκη του Google Photos. Έτσι, μπορεί κανείς να βρει μια φωτογραφία γράφοντας το όνομα ενός τόπου, ενός αντικειμένου ή ακόμη και ενός προσώπου, αξιοποιώντας την τεχνολογία αναγνώρισης που ήδη χρησιμοποιεί το Photos εδώ και χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο, η Google κάνει το Photo Selector πιο έξυπνο και πιο ολοκληρωμένο. Αντί να είναι απλώς ένας ενδιάμεσος «διάλογος» επιλογής, μετατρέπεται σε ένα εργαλείο που επιτρέπει γρήγορη και στοχευμένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Η ενημέρωση, βέβαια, δεν περιορίζεται μόνο στη λειτουργία αναζήτησης. Η Google προχώρησε και σε μια αλλαγή που βελτιώνει την πλοήγηση στην καρτέλα Collections. Εκεί όπου μέχρι πρότινος επικρατούσε μια σχετική αταξία, τώρα τα άλμπουμ χωρίζονται σε δύο διακριτές ενότητες: «From this device» και «From your apps». Η πρώτη αφορά τις προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο του χρήστη, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει το πολυμεσικό περιεχόμενο που δημιουργούν αυτόματα οι διάφορες εφαρμογές. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο καθαρή και οργανωμένη παρουσίαση της βιβλιοθήκης, που επιτρέπει καλύτερη διαχείριση και λιγότερη σύγχυση.

