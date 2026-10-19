Αλλαγές στο Google Gemini: Τέλος τα Gems, έρχονται τα Skills και τα Tasks τον Νοέμβριο

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Κατάργηση των Gems: Από τις 17 Νοεμβρίου, τα αυτόνομα bots (Gems) των προσωπικών λογαριασμών μετατρέπονται υποχρεωτικά σε Skills εντός της κεντρικής συνομιλίας του Gemini.

Από τις 17 Νοεμβρίου, τα αυτόνομα bots (Gems) των προσωπικών λογαριασμών μετατρέπονται υποχρεωτικά σε Skills εντός της κεντρικής συνομιλίας του Gemini. Συνδυαστική χρήση Skills (Stacking): Οι χρήστες μπορούν πλέον να καλούν πολλαπλά Skills στο ίδιο chat πληκτρολογώντας μια κάθετο (/), αποφεύγοντας την εναλλαγή παραθύρων, αν και λειτουργίες όπως το Canvas δεν υποστηρίζονται ακόμα.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να καλούν πολλαπλά Skills στο ίδιο chat πληκτρολογώντας μια κάθετο (/), αποφεύγοντας την εναλλαγή παραθύρων, αν και λειτουργίες όπως το Canvas δεν υποστηρίζονται ακόμα. Από Spark σε Task: Ο αυτόνομος AI agent Spark μετονομάζεται σε Task, διατηρώντας τη δυνατότητα εκτέλεσης πολύπλοκων εργασιών μέσω των Google Cloud Virtual Machines.

Ο αυτόνομος AI agent Spark μετονομάζεται σε Task, διατηρώντας τη δυνατότητα εκτέλεσης πολύπλοκων εργασιών μέσω των Google Cloud Virtual Machines. Scheduled Actions για όλους: Οι προγραμματισμένες ενέργειες γίνονται διαθέσιμες στους δωρεάν λογαριασμούς, επιτρέποντας αυτοματοποιημένες αναφορές με βάση τον χρόνο, με περιορισμό τις 10 ταυτόχρονες εκτελέσεις.

Η τακτική της Google να αναπτύσσει πολλαπλά εργαλεία για τον ίδιο σκοπό και να τα μετονομάζει με ρυθμούς που συχνά προκαλούν σύγχυση στους χρήστες αποτελεί μια πάγια στρατηγική της εταιρείας, όπως έχει αποδείξει το παρελθόν με εφαρμογές όπως τα Talk, Hangouts, Allo, Duo, Meet και Chat.

Αυτή η συνήθεια της εταιρείας έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, καθώς στις 17 Νοεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια μαζική και υποχρεωτική μετάβαση των προσαρμοσμένων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημα του Gemini, μεταβάλλοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα εξατομικευμένα μοντέλα.

Η μετάβαση αυτή αφορά αρχικά τους προσωπικούς λογαριασμούς Google, με τους εταιρικούς και εκπαιδευτικούς λογαριασμούς να ακολουθούν εντός του 2027, ενώ ταυτόχρονα εισάγεται μια νέα ορολογία και μια ανανεωμένη διεπαφή χρήστη που απαιτεί άμεση εξοικείωση.

Τι αλλάζει με την κατάργηση των Gems και την έλευση των Skills στο Google Gemini;

Στις 17 Νοεμβρίου, η Google καταργεί τα αυτόνομα Gems στους προσωπικούς λογαριασμούς, μετατρέποντάς τα σε Skills. Ενώ τα Gems λειτουργούσαν σε ξεχωριστά απομονωμένα παράθυρα συνομιλίας, τα Skills ενσωματώνονται απευθείας στο κεντρικό chat του Gemini μέσω της χρήσης καθέτου (/). Η μεγαλύτερη αναβάθμιση είναι η δυνατότητα "στοίβαξης" (stacking), όπου πολλαπλά Skills μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα στο ίδιο prompt.

Αυτή η θεμελιώδης αλλαγή στην αρχιτεκτονική του Gemini σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα χρειάζεται πλέον να περιηγούνται σε διαφορετικά παράθυρα συνομιλίας ή να μεταφέρουν χειροκίνητα τα αποτελέσματα από το ένα bot στο άλλο προκειμένου να ολοκληρώσουν μια σύνθετη εργασία. Η δυνατότητα ταυτόχρονης κλήσης πολλαπλών Skills στο κεντρικό chat επιτρέπει τη δημιουργία πολύπλοκων ροών εργασίας, όπου, για παράδειγμα, το ένα Skill μπορεί να διασφαλίζει την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της εταιρικής ταυτότητας και ένα δεύτερο Skill να προσαρμόζει το ύφος γραφής του παραγόμενου κειμένου. Η πλατφόρμα δίνει επίσης τη δυνατότητα στο ίδιο το Gemini να εφαρμόζει αυτόματα ένα Skill εάν κρίνει ότι οι οδηγίες του ταιριάζουν με το ερώτημα που έχει τεθεί από τον χρήστη.

Παρόλα αυτά, η μετάβαση έχει κάποιους περιορισμούς, καθώς αρκετά από τα ενσωματωμένα εργαλεία που λειτουργούσαν απρόσκοπτα στα Gems δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στα Skills. Λειτουργίες όπως το Canvas, το Deep Research, η καθοδηγούμενη μάθηση, καθώς και η δημιουργία βίντεο και μουσικής, βρίσκονται εκτός υποστήριξης στη νέα μορφή, ενώ οι δυνατότητες διαμοιρασμού των Skills και η επισύναψη αρχείων απευθείας από το Google Drive αναμένονται σε μελλοντικές ενημερώσεις. Οι χρήστες που βασίζονται έντονα σε αυτές τις λειτουργίες καλούνται να δοκιμάσουν εκτενώς τις υπάρχουσες ροές εργασίας τους πριν από την οριστική ημερομηνία κατάργησης των Gems. Προτείνεται μάλιστα η άμεση δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των υπαρχουσών οδηγιών, αντιγράφοντας τα σχετικά κείμενα σε αρχεία μορφής Markdown και κατεβάζοντας τοπικά όλα τα απαραίτητα αρχεία γνώσης (knowledge files) που είχαν αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Πώς λειτουργούν τα Tasks (πρώην Spark) και ποια είναι η διαφορά τους με τα Scheduled Actions;

Τα Tasks (πρώην Spark) είναι αυτόνομοι πράκτορες που εκτελούνται στο παρασκήνιο μέσω των Google Cloud Virtual Machines και αντιδρούν σε γεγονότα, απαιτώντας συνδρομή AI Pro/Ultra. Αντίθετα, τα Scheduled Actions δεν απαιτούν πλέον συνδρομή, περιορίζονται σε 10 ταυτόχρονες εκτελέσεις, βασίζονται αυστηρά στον προγραμματισμένο χρόνο και η εκτέλεσή τους ολοκληρώνεται μία ώρα πριν την προκαθορισμένη παράδοση, καθιστώντας τα ακατάλληλα για δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς.

Η διαχείριση αυτοματοποιημένων εργασιών στο Gemini διαχωρίζεται πλέον σαφώς σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες, η καθεμία εξυπηρετώντας εντελώς διαφορετικές ανάγκες του τελικού χρήστη. Τα Scheduled Actions αποτελούν ουσιαστικά προτροπές οι οποίες διαθέτουν ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν πότε και πόσο συχνά επιθυμούν την παραγωγή ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Το Gemini προετοιμάζει το αποτέλεσμα εντός της ώρας που προηγείται της προγραμματισμένης παράδοσης, γεγονός που σημαίνει ότι η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για στατικές αναφορές, όπως η σύνοψη του ημερήσιου προγράμματος από το ημερολόγιο ή η συγκέντρωση των σημαντικότερων email της ημέρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που μια προγραμματισμένη ενέργεια εξαρτάται από γεωγραφικά δεδομένα, όπως η ημερήσια πρόγνωση του καιρού, το σύστημα καταγράφει και χρησιμοποιεί αποκλειστικά την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν ο χρήστης κατά τη στιγμή της αρχικής ρύθμισης, κάτι που απαιτεί χειροκίνητη παρέμβαση και ενημέρωση των ρυθμίσεων σε περίπτωση ταξιδιού.

Από την άλλη πλευρά, ο πράκτορας παρασκηνίου που η Google παρουσίασε αρχικά με την ονομασία Spark μετονομάζεται πλέον σταδιακά σε Task, εμφανιζόμενος δίπλα στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου της κεντρικής συνομιλίας. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελεί την επιτομή της αυτόνομης λειτουργίας, καθώς αξιοποιεί την ισχύ των εικονικών μηχανών του Google Cloud προκειμένου να συνεχίζει την επεξεργασία δεδομένων ακόμα και όταν ο χρήστης έχει κλείσει τον υπολογιστή του ή έχει κλειδώσει την οθόνη του κινητού του. Η θεμελιώδης διαφορά του Task εντοπίζεται στην ικανότητά του να αντιδρά δυναμικά σε εξωτερικά γεγονότα, αναλαμβάνοντας σύνθετες ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων, όπως η συνεχής παρακολούθηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων μέχρι να σημειωθεί η επιθυμητή πτώση ή η μαζική διαγραφή από ανεπιθύμητα ενημερωτικά δελτία εντός των εισερχομένων.

Οι δικλίδες ασφαλείας που έχει ενσωματώσει η Google στα Tasks διασφαλίζουν ότι ο ψηφιακός βοηθός θα ζητήσει την ρητή έγκριση του χρήστη πριν προχωρήσει σε κρίσιμες ενέργειες, όπως η αποστολή ενός μηνύματος, η τροποποίηση ευαίσθητων δεδομένων, η πραγματοποίηση μιας ηλεκτρονικής αγοράς ή η συμπλήρωση μιας φόρμας στο διαδίκτυο. Μάλιστα, ο έλεγχος επιστρέφει αυτόματα στον χρήστη όταν μια ιστοσελίδα απαιτεί την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή στοιχείων πληρωμής, παρέχοντας ένα απαραίτητο επίπεδο εποπτείας, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια την Google, παραμένει απαραίτητο καθώς τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν θεωρούνται ακόμα αλάνθαστα.