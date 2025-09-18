Anaconda: Το reboot-έκπληξη με Jack Black και Paul Rudd που έρχεται στις γιορτές

Η Sony Pictures αποκάλυψε το πρώτο trailer του Anaconda, της νέας εκδοχής της γνωστής σειράς ταινιών. Ωστόσο, το 2025 δεν θα δούμε ένα κλασικό reboot, αλλά μια ανατρεπτική κωμωδία τρόμου που παίζει με τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.

Η ταινία ακολουθεί τους Doug και Griff, δύο κολλητούς φίλους που περνούν κρίση μέσης ηλικίας και αποφασίζουν να αναβιώσουν μόνοι τους την ιστορία του αρχικού Anaconda μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Στην πορεία, η παρέα τους σκοτώνει κατά λάθος το φίδι που θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία τους, γεγονός που πυροδοτεί την εμφάνιση μιας γιγαντιαίας ανακόντα η οποία αρχίζει να τους κυνηγά. Από εκείνο το σημείο, το χάσμα ανάμεσα στη φανταστική ταινία που γύριζαν και στην πραγματικότητα καταρρέει, οδηγώντας σε μια σειρά από αιματηρές αλλά και ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Στους βασικούς ρόλους βρίσκονται οι Jack Black και Paul Rudd, οι οποίοι υποδύονται τους Doug και Griff αντίστοιχα. Το καστ πλαισιώνουν οι Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello, Ione Skye και Ben Lawson, ανάμεσα σε άλλους. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Tom Gormican, δημιουργός της meta-κωμωδίας The Unbearable Weight of Massive Talent με τον Nicolas Cage, ενώ στη συγγραφή συμμετέχει και ο Kevin Etten.

Η νέα εκδοχή δεν επιχειρεί να αναπαράγει την ατμόσφαιρα του B-movie τρόμου των 90s. Αντίθετα, αναμειγνύει το horror στοιχείο με την κωμωδία, δίνοντας μια εντελώς νέα κατεύθυνση στο franchise. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η έκτη ταινία της σειράς Anaconda, αλλά η πρώτη που δοκιμάζει να συνδυάσει τόσα διαφορετικά είδη με τόσο έντονο μετα-κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Η Sony Pictures έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα της αποκλειστικά στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025.