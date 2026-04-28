Αναφορά: Η OpenAI ετοιμάζει το δικό της smartphone με τον Jony Ive

Σύνοψη

Η OpenAI φέρεται να αναπτύσσει το δικό της αυτόνομο smartphone, μεταβαίνοντας από τον ρόλο του παρόχου λογισμικού σε κατασκευαστή hardware.

Το λειτουργικό σύστημα καταργεί το παραδοσιακό μοντέλο των εφαρμογών (app grid), βασιζόμενο αποκλειστικά σε AI agents που εκτελούν πολύπλοκες διεργασίες μέσω φυσικής γλώσσας.

Ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive (μέσω της εταιρείας του LoveFrom), ηγείται του βιομηχανικού σχεδιασμού της συσκευής.

Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo αναφέρει κινητικότητα στην ασιατική εφοδιαστική αλυσίδα, με τα πρώτα πρωτότυπα να δοκιμάζονται ήδη με εξειδικευμένους NPU επεξεργαστές.

Η δυναμική της αγοράς των φορητών συσκευών ετοιμάζεται για μια σημαντική αναδιάρθρωση, καθώς αυξάνονται οι αναφορές που θέλουν την OpenAI να εισέρχεται ενεργά στην κατασκευή hardware. Η εταιρεία πίσω από το ChatGPT δεν περιορίζεται πλέον στην αδειοδότηση των γλωσσικών της μοντέλων σε τρίτους κατασκευαστές, αλλά αναπτύσσει το δικό της AI-first smartphone, μια συσκευή που σχεδιάζεται εξ αρχής γύρω από τις δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η σύμπραξη με τον Jony Ive και οι αναλύσεις του Ming-Chi Kuo δείχνουν ότι το συγκεκριμένο project βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Το υπό ανάπτυξη smartphone της OpenAI στοχεύει στην πλήρη αναδιαμόρφωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ χρήστη και συσκευής. Αντί για λειτουργικά συστήματα που απαιτούν συνεχή πλοήγηση σε μενού, η OpenAI προτείνει μια διεπαφή βασισμένη εξ ολοκλήρου σε εντολές φυσικής γλώσσας και αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents). Η συσκευή αναμένεται να ενσωματώνει τοπικά γλωσσικά μοντέλα (on-device LLMs) που θα λειτουργούν συνδυαστικά με το cloud της εταιρείας.

Η ουσιαστικότερη διαφοροποίηση του hardware της OpenAI αφορά την αρχιτεκτονική του λογισμικού. Το τρέχον μοντέλο των smartphones βασίζεται στο "app-centric" οικοσύστημα, όπου ο χρήστης πρέπει να ανοίξει διαφορετικές εφαρμογές για να ολοκληρώσει ξεχωριστές εργασίες (π.χ. email, χάρτες, browser). Το λειτουργικό σύστημα της OpenAI σχεδιάζεται ως "agent-centric".

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα δίνει μια σύνθετη εντολή (prompt) – για παράδειγμα, "Οργάνωσε το ταξίδι μου στο Παρίσι με βάση τα διαθέσιμα email μου, κλείσε αεροπορικά και φτιάξε πρόγραμμα" – και το λειτουργικό σύστημα, μέσω των AI agents, θα αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των επιμέρους βημάτων στο παρασκήνιο. Η οθόνη δεν θα εμφανίζει μια στατική διάταξη εικονιδίων, αλλά μια δυναμική ροή δεδομένων και αποτελεσμάτων. Η μετάβαση αυτή, πάντως, απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ τοπικά (NPU), προκειμένου να μειωθεί η καθυστέρηση στις αποκρίσεις και να εξασφαλιστεί το απόρρητο των δεδομένων.

Η εμπλοκή του Jony Ive και η σχεδιαστική φιλοσοφία

Το hardware δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό που να εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα. Εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο Jony Ive. Η εταιρεία του, LoveFrom, συνεργάζεται στενά με τον Sam Altman για τη δημιουργία της συσκευής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, ο Ive επιδιώκει να δημιουργήσει μια συσκευή που θα κάνει το λογισμικό να "εξαφανίζεται" στο background.

Αναμένεται μια προσέγγιση εξαιρετικά μινιμαλιστική, πιθανώς με λιγότερη έμφαση στην ίδια την οθόνη και μεγαλύτερη βαρύτητα στην αλληλεπίδραση μέσω φωνής ή καινοτόμων αισθητήρων αφής. Η εμπειρία του Ive από την ανάπτυξη του αρχικού iPhone προσδίδει στο project την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία ενός αντικειμένου που μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της μαζικής παραγωγής, αποφεύγοντας τα λάθη πρόσφατων AI gadgets όπως το Humane AI Pin ή το Rabbit R1.

Οι πρόσφατες αναρτήσεις του έγκριτου αναλυτή Ming-Chi Kuo στο X ρίχνουν φως στα τεχνικά εμπόδια του εγχειρήματος. Η OpenAI έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με ασιατικούς κολοσσούς της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο Kuo επισημαίνει ότι η παραγωγή μιας τέτοιας συσκευής απαιτεί εντελώς νέα προσέγγιση στη διαχείριση της θερμικής απαγωγής (thermal management) και της κατανάλωσης ενέργειας.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που τρέχουν τοπικά καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας, γεγονός που καθιστά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τον μεγαλύτερο τεχνικό περιορισμό. Ο Kuo αναφέρει ότι η OpenAI αναζητά προμηθευτές για εξειδικευμένες μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid-state) και custom επεξεργαστές που θα βελτιστοποιούν αποκλειστικά τη λειτουργία των LLMs, αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των SoCs που βρίσκουμε σήμερα στα Android και iOS.

Με τη ματιά του Techgear

Η πιθανή κυκλοφορία ενός AI smartphone από την OpenAI θέτει άμεσα ζητήματα ρυθμιστικού πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το AI Act να βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, μια συσκευή που επεξεργάζεται διαρκώς προσωπικά δεδομένα για να τροφοδοτεί τους αυτόνομους πράκτορες της, θα πρέπει να διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια (GDPR).

Η είσοδος της OpenAI στο hardware δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια αύξησης εσόδων, αλλά μια αμυντική στρατηγική. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία εξαρτάται απόλυτα από τα οικοσυστήματα της Apple και της Google για να διανείμει τις υπηρεσίες της στους τελικούς καταναλωτές. Όσο η Apple ενσωματώνει το Apple Intelligence και η Google το Gemini βαθιά στα δικά τους λειτουργικά συστήματα, η OpenAI κινδυνεύει να περιοριστεί σε ρόλο παρόχου API.

Η δημιουργία του δικού της smartphone, με την τεχνογνωσία του Jony Ive, της δίνει θεωρητικά το απόλυτο έλεγχο πάνω στον τρόπο που ο χρήστης αλληλεπιδρά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η παραγωγή καταναλωτικού hardware είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτεί άψογη εφοδιαστική αλυσίδα. Παραμένει αμφίβολο αν το κοινό είναι έτοιμο να εγκαταλείψει την παραδοσιακή δομή των εφαρμογών (Instagram, TikTok, WhatsApp) για μια συσκευή που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε γραπτές και φωνητικές εντολές, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις μπαταρίας που έχει η on-device AI επεξεργασία.