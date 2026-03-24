Αναφορά: Ο Mark Zuckerberg ετοιμάζει AI για να τον βοηθά στα καθήκοντα CEO στη Meta!

Σύνοψη

Ο Mark Zuckerberg κατασκευάζει έναν προσαρμοσμένο AI Agent για δική του χρήση, με στόχο την επιτάχυνση της λήψης εκτελεστικών αποφάσεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Το σύστημα σχεδιάστηκε για να συγκεντρώνει πληροφορίες από όλο το φάσμα της εταιρείας, παρακάμπτοντας τα ενδιάμεσα διοικητικά στελέχη και μειώνοντας τις χρονοτριβές.

Η μεταβίβαση διοικητικών αρμοδιοτήτων στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να φέρει νέες απολύσεις στο εργατικό δυναμικό των 78.000 ατόμων της Meta.

Η εταιρεία προγραμματίζει την επένδυση 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 124 δισ. ευρώ) για την ανάπτυξη νέων υποδομών AI.

Το μοντέλο αυτό αναμένεται να επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο "ελαφριάς" εταιρικής δομής για τα τοπικά παραρτήματα τεχνολογικών κολοσσών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η Meta εισέρχεται στην επόμενη φάση της εσωτερικής της αναδιάρθρωσης, μεταφέροντας την εστίαση από την απλή ενσωμάτωση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στα καταναλωτικά της προϊόντα, στην αντικατάσταση κρίσιμων εταιρικών λειτουργιών από αλγορίθμους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο CEO της εταιρείας, Mark Zuckerberg, συνεργάζεται με την εσωτερική ομάδα ανάπτυξης AI για τη δημιουργία ενός αποκλειστικού ψηφιακού πράκτορα (AI Agent). Ο σκοπός αυτού του συστήματος είναι η υποβοήθηση του ίδιου στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης. Η εξέλιξη αυτή επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ένας οργανισμός αυτού του μεγέθους, μετατρέποντας τις παραδοσιακές ιεραρχίες επικοινωνίας σε αυτοματοποιημένες ροές δεδομένων.

Ποιος είναι ο ρόλος του προσωπικού AI Agent του Mark Zuckerberg στη Meta;

Ο νέος AI Agent του Mark Zuckerberg λειτουργεί ως ψηφιακός σύμβουλος διοίκησης, αναλύοντας δεδομένα από ολόκληρη τη Meta. Σκοπός του είναι η άμεση παροχή στρατηγικών πληροφοριών στον CEO, καταργώντας την ανάγκη επικοινωνίας με πολλαπλά ενδιάμεσα στελέχη. Το σύστημα εντάσσεται στο σχέδιο επενδύσεων 124 δισ. ευρώ για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το συγκεκριμένο λογισμικό δεν θυμίζει τα τυπικά chatbots που εξυπηρετούν απλές ερωταπαντήσεις. Πρόκειται για ένα εργαλείο βαθιάς ενοποίησης με το εταιρικό δίκτυο της Meta, σχεδιασμένο να αντλεί μετρικές, αναφορές προόδου και αναλύσεις απόψεων σε πραγματικό χρόνο. Το όραμα του Zuckerberg περιλαμβάνει την απόδοση ενός προσωπικού AI βοηθού σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, ωστόσο αποφάσισε να ξεκινήσει την εφαρμογή αυτού του μοντέλου από τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα παρακάμπτει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Ερωτήματα που προηγουμένως απαιτούσαν την επικοινωνία με τρεις ή τέσσερις διαφορετικούς επικεφαλής τμημάτων για να απαντηθούν, πλέον επεξεργάζονται, αναλύονται και παρουσιάζονται απευθείας στην οθόνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί κολοσσιαία υπολογιστική ισχύ και συνεχή εκπαίδευση με τα εσωτερικά δεδομένα της εταιρείας. Για να καταστεί αξιόπιστος ένας AI Agent σε επίπεδο C-Suite (Executive), οφείλει να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και δεδομένα απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού, διατηρώντας ταυτόχρονα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πώς η ενσωμάτωση του AI επηρεάζει τις θέσεις εργασίας στη Meta;

Η υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για διοικητικές ροές εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε στοχευμένες μειώσεις προσωπικού. Το τρέχον δυναμικό των 78.000 εργαζομένων θα αναδιαρθρωθεί, καθώς οι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν τον ρόλο των ενδιάμεσων διαχειριστών, μειώνοντας δραστικά το λειτουργικό κόστος της εταιρείας.

Οι πληροφορίες που μεταδίδει η WSJ τονίζουν ότι η δημιουργία του AI Agent για τον CEO δεν αποτελεί μια απλή τεχνολογική επίδειξη, αλλά προάγγελο σαρωτικών αλλαγών. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα περίπου 78.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να συγκεντρώνει, να συνοψίζει και να προωθεί πληροφορίες καθιστά χιλιάδες θέσεις ενδιάμεσων στελεχών περιττές. Οι νέες απολύσεις, οι οποίες δεν έχουν λάβει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα δικαιολογηθούν επίσημα ως αποτέλεσμα της μετάβασης της εταιρείας στο AI.

Αυτό το μοτίβο αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου η Meta διατηρεί παρουσία και απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό. Οι τοπικές θυγατρικές των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών πιέζονται πλέον να υιοθετήσουν "lean" μοντέλα λειτουργίας. Η γραμματειακή υποστήριξη, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR) και ο συντονισμός ομάδων αυτοματοποιούνται ραγδαία, αλλάζοντας τα κριτήρια πρόσληψης στην εγχώρια αγορά.

Επενδύσεις 124 δισεκατομμυρίων ευρώ και η αντίφαση των αμοιβών

Η Meta μετατοπίζει τεράστια κεφάλαια από το ανθρώπινο δυναμικό στις υποδομές. Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού δικτύου CNBC, η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει επιπλέον 135 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 124 δισ. ευρώ) για την κατασκευή υποδομών AI τα επόμενα χρόνια.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αναδεικνύει μια ισχυρή αντίφαση στον πυρήνα της Silicon Valley: ενώ το γενικό προσωπικό θεωρείται αναλώσιμο και αντικαθίσταται από αλγορίθμους, οι κορυφαίοι μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνουν πακέτα αποδοχών που αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να μην μετακινηθούν σε ανταγωνίστριες εταιρείες όπως η OpenAI και η Google.

Η υποδομή που χτίζει η Meta δεν αφορά αποκλειστικά το Llama, το ανοιχτού κώδικα γλωσσικό της μοντέλο, αλλά και τη δημιουργία κλειστών, ιδιόκτητων συστημάτων διαχείρισης. Τα data centers που θα φιλοξενήσουν αυτούς τους AI Agents απαιτούν χιλιάδες GPU της NVIDIA και τεράστιες ποσότητες ενέργειας, δημιουργώντας ένα λειτουργικό κόστος που η Meta επιλέγει να αντισταθμίσει μέσω της μείωσης του μισθολογικού της βάρους.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση του Mark Zuckerberg να τοποθετήσει ένα λογισμικό δίπλα του ως οιονεί σύμβουλο διοίκησης σηματοδοτεί τη μετάβαση στην πλήρως αλγοριθμική επιχείρηση. Δεν συζητάμε απλώς για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου κειμενογράφησης ή συγγραφής κώδικα, αλλά για την εκχώρηση δικαιωμάτων ανάλυσης της ίδιας της δομής του οργανισμού σε μηχανές.

Η πραγματική πρόκληση που προκύπτει από αυτή την εξέλιξη αφορά την ποιότητα των δεδομένων και τις «παραισθήσεις» των μοντέλων. Η διοίκηση μιας εταιρείας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ απαιτεί κρίση, κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα και ενσυναίσθηση στις εταιρικές σχέσεις — χαρακτηριστικά που απουσιάζουν από τα σημερινά LLMs. Ο κίνδυνος για τη Meta είναι ο AI Agent να κατευθύνει τον CEO σε αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά στη στυγνή βελτιστοποίηση των αριθμών, αγνοώντας τις πραγματικές συνέπειες στα προϊόντα και τους εργαζομένους. Η αντικατάσταση του ανθρώπινου φίλτρου από ένα ψηφιακό ταμπλό πληροφοριών μπορεί να λύνει το πρόβλημα της καθυστέρησης στη ροή ειδήσεων προς την κορυφή, όμως αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός απομονωμένου εκτελεστικού περιβάλλοντος.

Η αγορά της Ελλάδας και ευρύτερα της Ευρώπης πρέπει να προετοιμαστεί άμεσα για αυτές τις αλλαγές, καθώς οι τοπικές διοικήσεις θα καλούνται να λογοδοτούν όλο και περισσότερο σε αλγοριθμικούς ελεγκτές των μητρικών εταιρειών, μεταβάλλοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η εργασία.