Ανακαλύφθηκε η πρωτεΐνη που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα

Σύνοψη

Ερευνητές του Centre for Genomic Regulation (CRG) απέδειξαν ότι η πρωτεΐνη E-cadherin, γνωστή ως η βιολογική «κόλλα» των κυττάρων, αναλαμβάνει επιπλέον τον ρόλο του καθαρισμού των νεκρών ιστών.

Τα επιθηλιακά κύτταρα χρησιμοποιούν τον δικό τους μηχανισμό πρόσφυσης για να τυλίξουν και να καταπιούν τα νεκρά γειτονικά τους κύτταρα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δομική ακεραιότητα του εξωτερικού φραγμού.

Η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε τη διαδικασία παρατηρώντας σε πραγματικό χρόνο έμβρυα από ψάρια ζέβρα και ποντίκια, αποδεικνύοντας ότι ο μηχανισμός διατηρείται σε όλα τα σπονδυλωτά.

Η αδυναμία αυτού του μηχανισμού να απομακρύνει έγκαιρα τα κυτταρικά απορρίμματα συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων σε όργανα όπως το έντερο, οι αεραγωγοί και το δέρμα.

Ο οργανισμός μας βασίζεται στη συνεχή ανανέωση των κυττάρων για να διατηρήσει την ακεραιότητα των ζωτικών οργάνων. Τα επιθηλιακά κύτταρα λειτουργούν ως μια αδιαπέραστη θωράκιση, καλύπτοντας το δέρμα, τις εσωτερικές επενδύσεις του γαστρεντερικού σωλήνα και τους αεραγωγούς του αναπνευστικού συστήματος. Η φυσιολογική φθορά επιβάλλει τον συνεχή θάνατο και την αντικατάσταση εκατομμυρίων τέτοιων κυττάρων καθημερινά. Το βασικό βιολογικό ερώτημα που παρέμενε αναπάντητο, αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ένα συμπαγές στρώμα κυττάρων αποβάλλει ένα νεκρό στοιχείο, τη στιγμή που δεν επιτρέπεται να εμφανιστεί κανένα απολύτως κενό στην επιφάνεια, καθώς κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών.

Η επιστημονική ομάδα του ερευνητικού κέντρου Centre for Genomic Regulation (CRG) στη Βαρκελώνη, χρησιμοποίησε τεχνολογίες αιχμής για να αποκρυπτογραφήσει αυτή τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας μελέτης τους, το οποίο δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, ρίχνει φως στις θεμελιώδεις αρχές της κυτταρικής βιολογίας, προσφέροντας παράλληλα νέα δεδομένα για την έρευνα των αυτοάνοσων νοσημάτων και των χρόνιων φλεγμονών.

Ο διπλός ρόλος της πρωτεΐνης E-cadherin στον καθαρισμό των ιστών

Η πρωτεΐνη E-cadherin, γνωστή ως η μοριακή «κόλλα» των επιθηλιακών κυττάρων, διαθέτει μια δεύτερη, ζωτική λειτουργία. Οι ερευνητές απέδειξαν ότι τα επιθηλιακά κύτταρα αναδιαμορφώνουν αυτό το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα για να καταπιούν και να απομακρύνουν νεκρά γειτονικά κύτταρα. Η διαδικασία εκτελείται χωρίς να διασπάται ο προστατευτικός φραγμός του ιστού, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη προστασία του οργάνου.

Μηχανισμός απορρόφησης: Διαχωρισμός κίνησης εντός του κυττάρου με σταθερή άνω επιφάνεια και ισχυρά παραμορφώσιμη κάτω επιφάνεια.

Διαχωρισμός κίνησης εντός του κυττάρου με σταθερή άνω επιφάνεια και ισχυρά παραμορφώσιμη κάτω επιφάνεια. Πειραματικά μοντέλα: Χρήση προηγμένης μικροσκοπίας φωτός σε έμβρυα από ψάρια ζέβρα και ποντίκια.

Χρήση προηγμένης μικροσκοπίας φωτός σε έμβρυα από ψάρια ζέβρα και ποντίκια. Συνέπειες δυσλειτουργίας: Η αδυναμία καθαρισμού των ιστών από τα νεκρά κύτταρα πυροδοτεί ισχυρή ανοσολογική απόκριση και φλεγμονή.

Η αδυναμία καθαρισμού των ιστών από τα νεκρά κύτταρα πυροδοτεί ισχυρή ανοσολογική απόκριση και φλεγμονή. Αποτέλεσμα αναφοράς: Δημοσίευση ευρημάτων στο Nature Communications (Αύγουστος 2026) από την ομάδα της καθηγήτριας Verena Ruprecht.

Το πείραμα του CRG και η ζωντανή απεικόνιση εμβρύων

Για να κατανοήσουν τη δυναμική αυτής της βιολογικής αποκομιδής, οι επιστήμονες παρατήρησαν την ανάπτυξη εμβρύων στο ψάρι ζέβρα (zebrafish) και στο ποντίκι. Τα έμβρυα προσφέρουν ένα μοναδικό παράθυρο παρατήρησης λόγω της διαφάνειάς τους, επιτρέποντας την παρακολούθηση των κυτταρικών διεργασιών σε πραγματικό χρόνο και σε επίπεδο λεπτομέρειας που δεν είναι εφικτό στους ανθρώπινους ιστούς.

Αρχικά, οι ερευνητές αφαίρεσαν την πρωτεΐνη E-cadherin από τα νεκρά κύτταρα, ελέγχοντας εάν τα υγιή κύτταρα χρειάζονταν το αντίστοιχο σήμα για να ξεκινήσουν την απορρόφηση. Το επιθηλιακό στρώμα κατάφερε να απομακρύνει τα τροποποιημένα κύτταρα με την ίδια ακριβώς αποτελεσματικότητα. Στη συνέχεια, η ομάδα εισήγαγε στον ιστό σταγονίδια λίπους που δεν έφεραν καμία απολύτως πρωτεΐνη, παρά μόνο το χημικό σήμα που κανονικά εκπέμπουν τα νεκρά κύτταρα. Τα επιθηλιακά κύτταρα απορρόφησαν τα σταγονίδια αυτά με χαρακτηριστική ευκολία. Οι πειραματικές αυτές μετρήσεις απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η E-cadherin που βρίσκεται στο νεκρό κύτταρο δεν αποτελεί προϋπόθεση για τον καθαρισμό, αλλά ο πρωτεϊνικός μηχανισμός εντός του υγιούς περιβάλλοντος ιστού είναι εκείνος που αναλαμβάνει την ενεργή κατάποση του υλικού.

Ο μηχανικός διαχωρισμός: Η θεωρία της «χορευτικής ομάδας»

Η ανάλυση των μετρήσεων έδειξε έναν εξαιρετικό καταμερισμό εργασίας στο εσωτερικό του κάθε κυττάρου. Το άνω τμήμα του υγιούς κυττάρου παρέμεινε σχεδόν ακίνητο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απορρόφηση του νεκρού γείτονα. Αντιθέτως, η κάτω επιφάνεια παραμορφώθηκε έντονα προκειμένου να αγκαλιάσει τον όγκο του στοιχείου που κατέρρεε. Η επικεφαλής της μελέτης παρομοίασε αυτή τη μηχανική συμπεριφορά με μια σειρά από χορευτές που στέκονται με τα χέρια άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο κορμός τους παραμένει σταθερός στο ίδιο ύψος, διατηρώντας τη συνοχή της ομάδας, ενώ τα πόδια τους εκτελούν περίπλοκες χορευτικές κινήσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μουσικής. Αυτός ο διαχωρισμός εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα αυξάνουν τον όγκο τους καταπίνοντας ένα υλικό σχεδόν ίσου μεγέθους με τα ίδια, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται το παραμικρό ρήγμα στην επιφάνεια του ιστού.

Παράλληλα, η εξέταση των επιμέρους τμημάτων του συμπλέγματος αποκάλυψε ότι ορισμένες συνιστώσες λειτουργούν σαν ισχυρά βιολογικά σκοινιά που μεταδίδουν δύναμη καθώς το κύτταρο τυλίγεται γύρω από τον στόχο, ενώ άλλες λειτουργούν ως βιολογικό «φρένο» στον συσταλτικό μηχανισμό. Όταν οι επιστήμονες δοκίμασαν να αφαιρέσουν το φρένο θεωρώντας ότι θα επιταχύνουν τη διαδικασία, τα κύτταρα έγιναν εξαιρετικά άκαμπτα και απέτυχαν πλήρως να απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της μηχανικής ισορροπίας.

Προεκτάσεις για τις χρόνιες φλεγμονές και την ιατρική έρευνα

Η σύνδεση της διαδικασίας αποκομιδής νεκρών κυττάρων με τις χρόνιες φλεγμονές ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο για την κλινική ιατρική. Όταν ο ιστός χάνει την ικανότητα να απορροφά τα κυτταρικά απορρίμματα, τα υπολείμματα συσσωρεύονται και αρχίζουν να αποσυντίθενται στο εσωτερικό του οργάνου. Το ανοσοποιητικό σύστημα εντοπίζει αυτά τα κυτταρικά συντρίμμια και ενεργοποιεί βίαια τους αμυντικούς του μηχανισμούς, οδηγώντας σε συνεχή ερεθισμό.

Παθήσεις που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, όπως διάφορες παθήσεις των εντέρων, το άσθμα, αλλά και σοβαρές δερματίτιδες, χαρακτηρίζονται από ακριβώς αυτού του είδους την υπεραντίδραση του οργανισμού. Η επιβεβαίωση ότι ο ανακαλυφθείς μηχανισμός διατηρείται στα θηλαστικά δίνει ρεαλιστικές ελπίδες για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Εντοπίζοντας στοχευμένα μόρια που μπορούν να ρυθμίσουν τη μηχανική συμπεριφορά της E-cadherin στους ενήλικες ιστούς, οι ερευνητές θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία καθαρισμού, μειώνοντας δραστικά τις φλεγμονώδεις εξάρσεις χωρίς την ανάγκη χρήσης ισχυρών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που καταπονούν τον ασθενή.