Ανακαλύφθηκε νέο είδος αγριόγατας για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα

Σύνοψη

Διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε το πρώτο νέο εν ζωή είδος αιλουροειδούς εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, αναλύοντας εκτενή γενετικά δείγματα από τα δάση της Νότιας Αμερικής.

Το νέο είδος ονομάζεται επίσημα Leopardus tilcayo, ζυγίζει μόλις δύο με τρία κιλά, προέρχεται κυρίως από τη Βολιβία και ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια μικρών αγριόγατων που είναι ευρύτερα γνωστές ως oncillas.

Η αλληλούχηση 38 πλήρων γονιδιωμάτων απέδειξε την ύπαρξη τουλάχιστον πέντε ξεχωριστών ειδών, αναθεωρώντας ριζικά τον βιολογικό και ταξινομικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Η λεπτομερής ταυτοποίηση αυτών των νέων μικρότερων πληθυσμών αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον βαθμό απειλής τους στην Κόκκινη Λίστα της IUCN, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες δράσεις προστασίας της άγριας ζωής.

Η εξέλιξη της βιολογικής έρευνας αποδεικνύει διαρκώς ότι ο φυσικός κόσμος κρύβει αναρίθμητα μυστικά τα οποία παραμένουν αόρατα στο γυμνό μάτι, απαιτώντας τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων για την πλήρη αποκρυπτογράφηση τους.

Μέσα από μια δημοσίευση στο κορυφαίο περιοδικό Current Biology, μια διεθνής ομάδα εξελικτικών οικολόγων και βιολόγων παρουσίασε την ταυτοποίηση ενός εντελώς νέου είδους μικρού αιλουροειδούς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα που ανακαλύπτεται και ονοματοδοτείται ένα νέο, ζωντανό είδος γάτας.

Το επίτευγμα αυτό δεν βασίστηκε σε κάποια τυχαία οπτική παρατήρηση μέσα στην πυκνή ζούγκλα της Λατινικής Αμερικής, αλλά αποτέλεσε τον καρπό μιας πολυετούς και εξαιρετικά περίπλοκης προσπάθειας αλληλούχησης γονιδιωμάτων.

Οι ερευνητές κατάφεραν να διαχωρίσουν ζώα που εξωτερικά μοιάζουν σχεδόν πανομοιότυπα, αποδεικνύοντας ότι τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά συχνά αποκρύπτουν τεράστιες εξελικτικές αποκλίσεις οι οποίες μπορούν να χαρτογραφηθούν μόνο μέσω της σύγχρονης υπολογιστικής βιολογίας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου είδους Leopardus tilcayo;

Το Leopardus tilcayo αποτελεί ένα νέο είδος μικρού μεγέθους αγριόγατας, το οποίο ζυγίζει μεταξύ 1,8 και 2,7 κιλών και το μήκος του κυμαίνεται από 30 έως 60 εκατοστά. Το ζώο διαθέτει χαρακτηριστικό τρίχωμα με σκουρόχρωμες κηλίδες που προσφέρει άριστο καμουφλάζ στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ εντοπίστηκε κυρίως στα πυκνά δάση της Βολιβίας.



Το νέο είδος πήρε το όνομά του από την τοπική ονομασία "tilcayo" την οποία χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της Βολιβίας για να περιγράψουν αυτές τις μικρές, αιλουροειδείς υπάρξεις που συχνά περιφέρονται διακριτικά στα όρια των ανθρώπινων οικισμών. Παρόλο που οι "tiger cats" φέρουν οπτικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν μικρογραφίες των μεγάλων σαρκοφάγων, τα ζώα αυτά χαρακτηρίζονται από τεράστια κρυπτικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι διαφορετικά είδη μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους ώστε η οπτική αναγνώριση καθίσταται πρακτικά αδύνατη.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Jonas Lescroart, εξελικτικός οικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, εξήγησε ότι η αδυναμία των επιστημόνων να βασιστούν στην εξωτερική μορφολογία οδήγησε αναπόφευκτα στην ανάγκη για μια βαθιά ανάλυση του γενετικού υλικού.

Οι παλαιότερες προσπάθειες καταλογογράφησης, οι οποίες ξεκίνησαν δειλά το 2013, είχαν ήδη αρχίσει να δείχνουν ότι το μοναδικό τότε αναγνωρισμένο είδος, το Leopardus tigrinus, έκρυβε στην πραγματικότητα περισσότερα διακριτά είδη, χωρίζοντας τους πληθυσμούς στον βορρά και τον νότο. Η πρόσφατη έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο διαχωρισμός αυτός ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά την πολυπλοκότητα της βιοποικιλότητας της Νότιας Αμερικής.

Πώς η προηγμένη γενετική ανάλυση οδήγησε στην ανακάλυψη;

Η διεθνής ερευνητική ομάδα ανέλυσε 38 πλήρη γονιδιώματα αιλουροειδών του γένους Leopardus, αντλώντας γενετικό υλικό τόσο από ζωντανά δείγματα της Νότιας Αμερικής όσο και από παλαιότερες μουσειακές συλλογές. Μέσω της συγκριτικής γενωμικής ανάλυσης, επιβεβαιώθηκε ο οριστικός διαχωρισμός τουλάχιστον πέντε διαφορετικών ειδών τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν λανθασμένα ταυτόσημα λόγω της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Η διαδικασία εξαγωγής και ανάλυσης του DNA αποτελεί ένα τεχνολογικό θαύμα της σύγχρονης βιολογίας, καθώς οι ερευνητές έπρεπε να συγκεντρώσουν δείγματα από ζώα που ζουν σε εξαιρετικά δυσπρόσιτες περιοχές, όπως η ευρύτερη περιοχή των Γουιανών, από όπου μάλιστα είχε προέλθει η αρχική περιγραφή του είδους το μακρινό 1775.

Η Paola Nogales Ascarrunz, επιστήμονας του National Geographic Society με ειδίκευση στη διατήρηση των άγριων αιλουροειδών στη Βολιβία, υπογράμμισε ότι η μελέτη δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε φρέσκα δείγματα από ζωντανούς οργανισμούς. Οι τεχνικές ανάκτησης αρχαίου ή φθαρμένου DNA επέτρεψαν την εξαγωγή πολύτιμων γενετικών πληροφοριών από παλαιά δείγματα συντηρημένα σε μουσεία, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που θα ήταν πρακτικά αδύνατο να διερευνηθούν διαφορετικά.

Η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε παράλληλα τις προηγούμενες υποθέσεις ότι τα είδη Leopardus emiliae και Leopardus pardinoides πρέπει πλέον να θεωρούνται απολύτως ξεχωριστά είδη, συνθέτοντας έναν εξαιρετικά περίπλοκο καμβά βιοποικιλότητας που καταρρίπτει τα παλαιά μοντέλα ενιαίας ταξινόμησης.

Ποιες είναι οι συνέπειες για την προστασία της άγριας ζωής;

Η ταυτοποίηση πολλαπλών διακριτών ειδών σημαίνει ότι οι επιμέρους πληθυσμοί τους είναι τελικά σημαντικά μικρότεροι από τον αρχικό συνολικό υπολογισμό, αυξάνοντας δραματικά τον πραγματικό κίνδυνο εξαφάνισης. Ο διεθνής οργανισμός IUCN θα προχωρήσει σε άμεση επαναξιολόγηση των κατηγοριών διατήρησης, προκειμένου να θεσπιστούν πολύ πιο αυστηρά μέτρα προστασίας για κάθε ανεξάρτητο είδος στη Λατινική Αμερική.



Ο κατακερματισμός ενός μεγάλου, θεωρητικά ασφαλούς πληθυσμού σε μικρότερες, ανεξάρτητες γενετικές ομάδες δημιουργεί άμεσα τεράστιες προκλήσεις για τους ειδικούς της διατήρησης.

Ο Eduardo Eizirik, ερευνητής του Ποντιφικού Καθολικού Πανεπιστημίου του Rio Grande do Sul στη Βραζιλία, τόνισε ότι μετά από 25 χρόνια συνεχών βελτιώσεων στις μεθόδους γενετικής ανάλυσης, η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη κατανόηση της εξελικτικής ιστορίας αυτών των μυστηριωδών αιλουροειδών.

Μόλις ολοκληρωθεί η ακριβής χαρτογράφηση της κατανομής τους, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να εστιάσουν στην ανάλυση της οικολογικής τους συμπεριφοράς και των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχονται. Η προστασία τους καθίσταται πλέον πιο περίπλοκη, καθώς οι κυβερνήσεις της Νότιας Αμερικής θα πρέπει να διαμορφώσουν ξεχωριστά σχέδια δράσης για τη διαφύλαξη των βιοτόπων κάθε μεμονωμένου είδους, αποφεύγοντας τις γενικευμένες προσεγγίσεις που συχνά αφήνουν απροστάτευτους τους πιο αδύναμους πληθυσμούς.