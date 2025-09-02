Android: Αυτόματη δημιουργία backup για τις ρυθμίσεις προστασίας από κλοπή

Η Google προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή για τους κατόχους συσκευών Android, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης. Με την τελευταία αναβάθμιση του Google Play Services, το λειτουργικό σύστημα θα υποστηρίζει πλέον την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των ρυθμίσεων Theft Protection. Πρόκειται για μια λειτουργία που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής συσκευής, καθώς μέχρι τώρα οι χρήστες έπρεπε να επαναρυθμίζουν οι ίδιοι όλα τα σχετικά εργαλεία προστασίας.

Η σουίτα Theft Protection του Android αποτελείται από μια σειρά λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε περίπτωση που το κινητό χαθεί ή πέσει σε λάθος χέρια. Μεταξύ αυτών συναντάμε το Theft Detection Lock, το οποίο ενεργοποιεί άμεσα κλείδωμα αν εντοπιστεί ύποπτη κίνηση, το Offline Device Lock που κρατά ασφαλή τη συσκευή ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και το Remote Lock που επιτρέπει το κλείδωμα από απόσταση.

Μέχρι πρότινος, αν ένας χρήστης έκανε εργοστασιακή επαναφορά ή αγόραζε νέο τηλέφωνο, έπρεπε να περάσει ξανά χειροκίνητα όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Αυτό, πέρα από χρονοβόρο, συχνά οδηγούσε και σε παραλείψεις, με αποτέλεσμα πολλές συσκευές να παραμένουν εκτεθειμένες.

Με την κυκλοφορία της ενημέρωσης του Google Play Services v25.34, όλα αλλάζουν. Οι ρυθμίσεις Theft Protection θα αποθηκεύονται αυτόματα στο cloud backup της Google και θα επανέρχονται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη σε περίπτωση επαναφοράς ή μετάβασης σε νέα συσκευή. Έτσι, το κινητό παραμένει προστατευμένο από την πρώτη στιγμή, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο όσους είχαν ενεργοποιήσει τα εργαλεία ασφαλείας. Αντίστοιχα, αν κάποιος είχε απενεργοποιήσει συγκεκριμένες επιλογές, αυτές θα διατηρούνται ως έχουν μετά την αποκατάσταση του backup. Με άλλα λόγια, η επαναφορά γίνεται πιστή στις προτιμήσεις του χρήστη, είτε αυτές αφορούν την ενίσχυση είτε τον περιορισμό της προστασίας.

Το cloud backup του Android ήδη περιλαμβάνει εφαρμογές, δεδομένα, συνδεδεμένα Wi-Fi δίκτυα και μια σειρά από άλλες προσωπικές ρυθμίσεις. Με την ενσωμάτωση και του Theft Protection στη λίστα, η Google κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος που μειώνει στο ελάχιστο την ταλαιπωρία του χρήστη. Για πολλούς, η απώλεια ή κλοπή συσκευής συνοδευόταν όχι μόνο από την ανησυχία για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και από την πρακτική δυσκολία της επαναδιαμόρφωσης των εργαλείων ασφαλείας. Πλέον, αυτό το βάρος αφαιρείται σχεδόν ολοκληρωτικά.

Η νέα δυνατότητα θα γίνει διαθέσιμη σταδιακά με την αναβάθμιση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο όπως συμβαίνει συχνά με τα updates του Play Services, δεν θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλες τις συσκευές. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να την δουν όλοι οι χρήστες στις συσκευές τους.

