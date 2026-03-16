Ανίχνευση Υπνικής Άπνοιας: Πώς τα Samsung Galaxy Watch εντοπίζουν τη διαταραχή στο σπίτι

Σύνοψη

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από υπνική άπνοια, με το 80% αυτών να μην γνωρίζει ότι έχει τη διαταραχή.

Η υπνική άπνοια προκαλεί παύσεις της αναπνοής, διαταράσσει την παροχή οξυγόνου και μειώνει δραματικά την ποιότητα του ύπνου.

Έρευνα της Samsung κατέδειξε ότι το 23% των συμμετεχόντων ενδέχεται να αποκτήσει τη συγκεκριμένη πάθηση.

Οι πάσχοντες βιώνουν μείωση στον ύπνο REM (κατά 4 λεπτά) και στον βαθύ ύπνο (κατά 8 λεπτά ανά νύχτα), με συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις.

Η ανίχνευση της πάθησης είναι πλέον εφικτή στο σπίτι μέσω της εφαρμογής Samsung Health στα Galaxy Watch.

Η λειτουργία, εγκεκριμένη από τον FDA, χρησιμοποιεί τον αισθητήρα BioActive για τον υπολογισμό του Δείκτη Απνοιών-Υποπνοιών (AHI).

Η Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου 2026 αποτελεί την αφορμή για την ανάδειξη της πραγματικής έκτασης των διαταραχών ύπνου, μέσα από τα δεδομένα της νέας παγκόσμιας μελέτης της Samsung. Εκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο πάσχουν από υπνική άπνοια, ωστόσο, το 80% εξ αυτών παραμένει αδιάγνωστο. Η Samsung μετατρέπει πλέον τα σημάδια αυτής της πάθησης σε αξιοποιήσιμες ιατρικές πληροφορίες, ενσωματώνοντας τεχνολογίες ανίχνευσης στη σειρά Galaxy Watch, με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της συνολικής ευεξίας των χρηστών.

Τι είναι η υπνική άπνοια και πώς διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου;

Η υπνική άπνοια είναι μια κατάσταση που προκαλεί παύσεις της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες διαταράσσουν την παροχή οξυγόνου, υποβαθμίζουν την ποιότητα της ξεκούρασης και οδηγούν σε περαιτέρω επιπλοκές. Η έρευνα χρηστών του Samsung Health εντόπισε ότι το 23% των συμμετεχόντων ενδέχεται να αποκτήσει τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Σύμφωνα με την επιστήμονα συμπεριφοράς του ύπνου, Δρ. Vanessa Hill, οι παύσεις στην αναπνοή ακολουθούνται από μικροαφυπνίσεις που κατακερματίζουν τον κύκλο του ύπνου. Τα περιστατικά αυτά εμποδίζουν πρακτικά τον εγκέφαλο να παραμείνει στα στάδια REM και του βαθύ ύπνου, τα οποία είναι θεμελιώδη για τη σωματική και γνωστική αποκατάσταση του οργανισμού.

Ποσοτικά δεδομένα και απώλεια στα στάδια ύπνου

Η έρευνα αναλύει τον άμεσο αντίκτυπο των διαταραχών στη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου:

Μειωμένος ύπνος REM: Οι χρήστες των Galaxy Watch με ενδείξεις υπνικής άπνοιας κατέγραψαν περίπου τέσσερα λεπτά λιγότερο ύπνο ταχέων οφθαλμικών κινήσεων (REM). Το στάδιο REM είναι απολύτως απαραίτητο για την παγίωση της μάθησης, την εδραίωση αναμνήσεων και την επεξεργασία των συναισθημάτων.

Στέρηση βαθύ ύπνου: Καταγράφεται μέση απώλεια βαθύ ύπνου περίπου οκτώ λεπτών ανά νύχτα. Πρόκειται για το κρίσιμο στάδιο όπου το σώμα εκκρίνει αυξητική ορμόνη, αποκαθιστά τους μύες και ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Συχνές αφυπνίσεις: Οι συμμετέχοντες ξυπνούσαν τακτικά μέσα στη νύχτα, παραμένοντας ξύπνιοι περίπου τέσσερα λεπτά περισσότερο σε σύγκριση με τους υγιείς χρήστες. Αυτές οι διακοπές οδηγούν σε ελαφρύτερα στάδια ύπνου και προκαλούν εξάντληση την επόμενη ημέρα.

Μείωση συνολικής διάρκειας: Συνολικά, τα άτομα με πιθανότητα υπνικής άπνοιας κοιμόντουσαν 12 λεπτά λιγότερο κατά μέσο όρο. Παρά τη φαινομενικά μικρή χρονική απώλεια, ο συνεχής κατακερματισμός επηρεάζει σοβαρά τη συνολική ποιότητα του ύπνου.

Η Δρ. Hill τονίζει πως μια μικρή απώλεια στη διάρκεια, επιδεινούμενη από τη μεγάλη απώλεια στην ποιότητα, αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του να βρίσκεται κάποιος απλώς «στο κρεβάτι» και του να αναζωογονείται ουσιαστικά. Η πάθηση επηρεάζει την αποδοτικότητα του ύπνου και ευθύνεται για την ημερήσια κόπωση.

Πώς λειτουργεί η ανίχνευση υπνικής άπνοιας στα Samsung Galaxy Watch;

Η ανίχνευση της υπνικής άπνοιας γίνεται στο σπίτι, αξιοποιώντας τον αισθητήρα BioActive του Galaxy Watch, ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Το σύστημα ανιχνεύει πότε ο χρήστης σταματά να αναπνέει (άπνοια) ή δεν αναπνέει επαρκώς (υπόπνοια), και μέσω της εφαρμογής Samsung Health υπολογίζει τον Δείκτη Απνοιών-Υποπνοιών (AHI), καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ιστορικά, ο εντοπισμός της υπνικής άπνοιας συναντούσε εμπόδια λόγω της ανάγκης για μη πρακτικές εξετάσεις εντός νοσοκομειακών εργαστηρίων. Η ενσωμάτωση αυτής της πρωτοποριακής λειτουργίας στο οικοσύστημα των wearables της Samsung επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν δεδομένα απευθείας από το κρεβάτι τους.

Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, οι χρήστες παρακολουθούν τον ύπνο τους με το συμβατό Galaxy Watch για διάστημα άνω των τεσσάρων ωρών, για δύο νύχτες μέσα σε μια περίοδο δέκα ημερών. Η λειτουργία, η οποία ξεκίνησε από την Κορέα, έλαβε έγκριση De Novo από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και είναι πλέον διαθέσιμη σε 78 αγορές παγκοσμίως.

Από τη γνώση στην πρόληψη

Τα δεδομένα που αντλούνται προληπτικά λειτουργούν ως ένα ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για επακόλουθη κλινική αξιολόγηση και συζήτηση με εξειδικευμένο ιατρό. Το συνολικό οικοσύστημα της Samsung συμπληρώνεται από επιπρόσθετες λειτουργίες βελτίωσης της υγείας του ύπνου, όπως το πρόγραμμα Sleep Coaching, που προσφέρει λεπτομερή ανάλυση και προτάσεις, καθώς και την Καθοδήγηση Ύπνου (Bedtime Guidance) για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ώρας κατάκλισης. Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να καινοτομεί, βελτιώνοντας τη λειτουργία με ακόμη πιο ευκρινείς πληροφορίες.

Με τη ματιά του Techgear

Η διαθεσιμότητα ιατρικών διαγνωστικών εργαλείων σε καταναλωτικές συσκευές επιβεβαιώνει την ωρίμανση της κατηγορίας των wearables. Η έγκριση De Novo του FDA δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ορόσημο, αλλά η πιστοποίηση ότι ο αισθητήρας BioActive προσφέρει μετρήσεις επιπέδου κλινικής ακρίβειας. Δεδομένου ότι η λειτουργία διατίθεται πλέον σε 78 αγορές, η ελληνική αγορά επωφελείται άμεσα.