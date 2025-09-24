Annapurna Interactive: Τρία νέα παιχνίδια με παγκόσμιο ενδιαφέρον στο Tokyo Game Show

Η Annapurna Interactive, η εταιρεία που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει για τον ξεχωριστό της κατάλογο με τίτλους όπως το Stray, το Outer Wilds και το Kentucky Route Zero, παρουσίασε τρία νέα παιχνίδια στο πλαίσιο ενός ειδικού Annapurna Direct λίγο πριν την έναρξη του φετινού Tokyo Game Show. Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό, αφού τα νέα projects έρχονται να επιβεβαιώσουν για ακόμη μια φορά την ικανότητα της Annapurna να επενδύει σε διαφορετικές, πρωτότυπες ιδέες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

D-topia: Μια φαινομενικά τέλεια κοινωνία

Το πρώτο από τα τρία παιχνίδια είναι το D-topia, που αναπτύσσεται από τη Marumittu Games. Πρόκειται για ένα puzzle-adventure με χαμηλούς ρυθμούς, στο οποίο ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός Facilitator, υπεύθυνου για τη διαχείριση ενός οικιστικού συγκροτήματος που παρουσιάζεται ως μια «τέλεια κοινωνία υπό την καθοδήγηση μιας A.I.». Πίσω από αυτήν την ιδανική εικόνα, όμως, κρύβονται ιστορίες και συναισθήματα που αποκαλύπτονται μέσα από εξερεύνηση και λεπτές επιλογές.

Η Annapurna περιγράφει το παιχνίδι ως μια εμπειρία που ξεγυμνώνει τον «ανθρώπινο πυρήνα» μιας κοινωνίας που δείχνει εξωτερικά ευτυχισμένη, αλλά έχει πολλά να κρύψει. Το D-topia αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 σε Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows PC (μέσω Steam και Epic Games Store), καθώς και σε Xbox Series X.

People of Note: Όταν το RPG συναντά το μιούζικαλ

Το δεύτερο project, με τίτλο People of Note, αποτελεί μια ιδιόμορφη πρόταση από την Iridium Studios. Πρόκειται για ένα turn-based RPG, το οποίο διαφέρει ριζικά από τα συνηθισμένα: είναι ταυτόχρονα και ένα μιούζικαλ. Η αφήγηση δεν περιορίζεται στις σκηνές και στους διαλόγους, αλλά εκτυλίσσεται μέσω τραγουδιών, ενώ ακόμη και οι μάχες και οι μηχανισμοί του παιχνιδιού είναι δομημένοι γύρω από μουσικά στοιχεία.

Όπως επισημαίνει η Annapurna, το People of Note φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πλήρη μουσικοθεατρική εμπειρία συμπυκνωμένη στη μορφή ενός βιντεοπαιχνιδιού. Πρόκειται για μια τολμηρή καλλιτεχνική προσέγγιση που είναι πιθανό να διχάσει το κοινό, αφού τα μιούζικαλ συνήθως αγαπιούνται ή απορρίπτονται έντονα. Ωστόσο, η φιλοδοξία και η πρωτοτυπία του εγχειρήματος δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει το 2026 για PlayStation 5, Windows PC και Xbox Series X.

Demi and the Fractured Dream: Νοσταλγικό hack-and-slash

Ο τρίτος τίτλος που παρουσιάστηκε είναι το Demi and the Fractured Dream, μια action-adventure εμπειρία που δείχνει να αντλεί έμπνευση από κλασικά 3D παιχνίδια όπως τα Legend of Zelda, Journey και Devil May Cry. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός voidsent, μιας σκοτεινής ύπαρξης που γεννήθηκε στον κόσμο του Somnus και αναζητά τρόπο να ξεφύγει από τη καταραμένη μοίρα του.

Το παιχνίδι υπόσχεται ένα μείγμα από νοσταλγικές hack-and-slash μάχες και περιβαλλοντικούς γρίφους που θα θυμίσουν στους παίκτες τη χρυσή εποχή των adventure τίτλων. Το Demi and the Fractured Dream έχει επίσης προγραμματιστεί για κυκλοφορία το 2026 σε Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows PC και Xbox Series X.