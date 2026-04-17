Απαγόρευση των Social Media στους κάτω των 15 - Πως να προστατεύσετε τα παιδιά σας

Σύνοψη

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επικείμενη απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η νομοθετική ρύθμιση δεν αρκεί από μόνη της για την πλήρη προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους και τον ψηφιακό εθισμό.

Οι γονείς οφείλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στην αποφυγή κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων και τοποθεσίας (geolocation) στα κοινωνικά δίκτυα.

Η χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi ενέχει κινδύνους υποκλοπής και συνιστάται αυστηρά η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή δικτύων VPN.

Τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) συλλέγουν δεδομένα, επομένως τα παιδιά δεν πρέπει να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με τα chatbots.

Η αξιοποίηση εφαρμογών γονικού ελέγχου, όπως το Kaspersky Safe Kids, παρέχει φιλτράρισμα περιεχομένου, όρια χρόνου χρήσης και εντοπισμό τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο.

Η ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για την επικείμενη απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών έχει ανοίξει τον διάλογο για την ουσιαστική προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Το μέτρο αυτό αναμένεται να εφαρμοστεί πρακτικά μέσω εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας και περιορισμών στις ίδιες τις πλατφόρμες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο ψηφιακός εθισμός, η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και οι ευρύτεροι διαδικτυακοί κίνδυνοι. Ωστόσο, οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας τονίζουν ότι η νομοθετική ρύθμιση από μόνη της δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως τους ανήλικους χρήστες. Η πραγματική προστασία των παιδιών ξεκινά και εδραιώνεται στο σπίτι.

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα δεύτερο «σπίτι» για τα περισσότερα παιδιά και εφήβους. Πολλά από αυτά αποκτούν την πρώτη τους προσωπική συσκευή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, ενώ παράλληλα η σύγχρονη εκπαίδευση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου γνωρίζουν άριστα αυτή την πραγματικότητα και έχουν αναπτύξει τρόπους να ξεγελάσουν τα παιδιά ώστε να αποκαλύψουν προσωπικά τους στοιχεία, να πατήσουν κακόβουλους συνδέσμους, να τα παρασύρουν σε επικίνδυνα chats ή ακόμη και να αφαιρέσουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών τους. Κατά συνέπεια, η κυβερνοασφάλεια πρέπει πρωτίστως να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στο σπίτι των παιδιών.

Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι για τα παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον;

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους υπερέκθεσης δεδομένων στα social media, υποκλοπής διαπιστευτηρίων μέσω επιθέσεων phishing και public Wi-Fi, καθώς και παραβίασης της ιδιωτικότητας από μη ελεγχόμενα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ομαδικές συνομιλίες για σχολεία ή πανεπιστήμια που λαμβάνουν χώρα σε μη ασφαλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Φωνητικές συνομιλίες σε βιντεοπαιχνίδια (voice chats).

Περιπτώσεις υπερέκθεσης πληροφοριών στα social media.

Αναζητήσεις στο διαδίκτυο και τρόποι χρήσης social media που έχουν παγκόσμια εμβέλεια.

Ελλιπής ασφάλεια κατά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία περιεχομένου μέσω αυτών.

Διαχείριση ψηφιακού αποτυπώματος και γεωεντοπισμός

Για τη Gen Z και τη Gen Alpha, η δημοσίευση καθημερινών στιγμών στο διαδίκτυο είναι κάτι απολύτως φυσικό. Ωστόσο, η υπερέκθεση συχνά ανοίγει τον δρόμο για εξειδικευμένες επιθέσεις από χάκερ, ακόμη και για κινδύνους εκτός διαδικτύου. Το παιδί δεν πρέπει να δημοσιοποιεί ποτέ το επώνυμό του, την ημερομηνία γέννησης, το όνομα του σχολείου ή την πόλη όπου ζει όταν πραγματοποιεί εγγραφή σε οποιεσδήποτε διαδικτυακές υπηρεσίες. Επιτήδειοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά ακριβώς τα στοιχεία για να το εντοπίσουν και να δημιουργήσουν μια ψευδή σχέση εμπιστοσύνης.

Απαιτείται η άμεση απενεργοποίηση της προεπιλογής κοινοποίησης τοποθεσίας (geolocation) σε δημοσιεύσεις και stories. Αν χρειάζεται να αναφερθεί μια τοποθεσία, η δημοσίευση καλό είναι να γίνεται αφού το παιδί έχει ήδη αποχωρήσει από τον συγκεκριμένο χώρο. Αποτελεί «χρυσή πρακτική» η εκπαίδευση του παιδιού στην αφαίρεση των γεωγραφικών στοιχείων (geotags) από τις φωτογραφίες του πριν τις ανεβάσει στο διαδίκτυο. Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται η κοινοποίηση φωτογραφιών με σχολικές στολές. Κάθε ανάρτηση επηρεάζει την κοινωνική ζωή του παιδιού και το εκθέτει στον κίνδυνο κατάχρησης των προσωπικών του δεδομένων από επιτήδειους, καθώς ό,τι δημοσιεύεται στο διαδίκτυο παραμένει σε αυτό.

Phishing, κακόβουλο λογισμικό και δημόσια δίκτυα Wi-Fi

Κάθε σύνδεσμος (link) που λαμβάνει το παιδί πρέπει απαραιτήτως να ελέγχεται με ένα αξιόπιστο εργαλείο προστασίας από phishing, είτε πρόκειται για κινητό είτε για υπολογιστή. Η χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi δεν είναι ασφαλής: κακόβουλοι δράστες μπορούν εύκολα να υποκλέψουν στοιχεία σύνδεσης, κωδικούς πρόσβασης, μηνύματα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Προτιμάται σταθερά η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ αν η σύνδεση σε μη ασφαλές Wi-Fi είναι η μόνη επιλογή, προστατέψτε τη σύνδεση με μια αξιόπιστη υπηρεσία VPN.

Τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android αποτελούν συχνά στόχο για απατεώνες, αν και κακόβουλες εφαρμογές εμφανίζονται σταθερά και σε συσκευές iPhone. Ενημερώστε το παιδί σας ότι τα κακόβουλα αρχεία ενδέχεται να αποστέλλονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταμφιεσμένα ως φωτογραφίες ή έγγραφα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανίζονται ακόμη και ως «εργασίες για το σπίτι» ή να κρύβονται σε συνδέσμους που διαμοιράζονται σε πλατφόρμες όπως το Discord. Κάθε συνημμένο αρχείο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή και να ελέγχεται με τη χρήση αξιόπιστου λογισμικού προστασίας από ιούς.

Ασφαλής χρήση AI και online gaming

Η ανεξέλεγκτη χρήση των chatbot δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ηθικής, αλλά συνιστά άμεσο ζήτημα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνομιλίες οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί δημόσια μέσω συνδέσμων μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστούν προσβάσιμες μέσω μηχανών αναζήτησης. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όσων γράφει, ρωτά ή ανεβάζει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Τονίστε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να μοιράζονται το πραγματικό τους όνομα, πληροφορίες για το σχολείο στο οποίο φοιτούν, φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά δεδομένα με την AI. Η AI δεν σκέφτεται πραγματικά, επομένως κάθε πληροφορία που δίνει πρέπει να ελέγχεται.

Παράλληλα, ο χώρος των online παιχνιδιών έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο εμφάνισης περιστατικών grooming, δηλαδή περιπτώσεων κατά τις οποίες ενήλικοι επιχειρούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ανηλίκων για επιβλαβείς σκοπούς. Τεθείτε σαφή όρια: η φωνητική συνομιλία να περιορίζεται αποκλειστικά στο παιχνίδι. Αν κάποιος επιχειρήσει να μεταφέρει τη συζήτηση σε προσωπικά θέματα, το παιδί πρέπει να τη διακόψει και να προχωρήσει σε αποκλεισμό του χρήστη.

Εφαρμογή φίλτρων και λογισμικού γονικού ελέγχου

Κάντε την αρχή ενεργοποιώντας τον γονικό έλεγχο σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιεί το παιδί σας: κινητά, tablets, υπολογιστές και smart TV. Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα έχουν ενσωματωμένες επιλογές για μπλοκάρισμα ακατάλληλων ιστοσελίδων, περιορισμό εφαρμογών και φιλτράρισμα αναζητήσεων. Στις πλατφόρμες streaming, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Περιορισμένο» ή «Παιδικό» για να αποφεύγεται το ακατάλληλο περιεχόμενο.

Για πιο ακριβή και τεχνικό έλεγχο, η χρήση εργαλείων όπως το Kaspersky Safe Kids προσφέρει φιλτράρισμα περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, βάζει όρια στον χρόνο χρήσης και παρακολουθεί τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να εντοπίσει και να αποκλείσει περιεχόμενο που ξεφεύγει από τα βασικά φίλτρα των browsers, να δείχνει την τοποθεσία που βρίσκεται το παιδί σας, καθώς και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του κινητού. Σημειώνεται πως πλατφόρμες όπως το Kaspersky Premium προσφέρουν δωρεάν συνδρομή ενός έτους στο Kaspersky Safe Kids.

Τέλος, ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσετε τα παιδιά σας δεν είναι μέσω της επιβολής αυστηρών ελέγχων, αλλά μέσω της ειλικρινούς συζήτησης μαζί τους. Το πιο αποτελεσματικό «φίλτρο» δεν είναι κάποιο πρόγραμμα, αλλά οι ίδιοι οι γονείς. Περάστε χρόνο βλέποντας σειρές, σερφάροντας και παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια μαζί με το παιδί σας για να δημιουργηθούν αφορμές συζήτησης και ουσιαστικής εκπαίδευσης.