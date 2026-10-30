Απεβίωσε ο Sir Patrick Stewart σε ηλικία 86 ετών, ο θρυλικός Pickard και Professor X

Σύνοψη

Ο Βρετανός ηθοποιός Sir Patrick Stewart πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2026 στο Λος Άντζελες σε ηλικία 86 ετών.

Ο θάνατος του προήλθε έπειτα από σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Αναγνωρίστηκε παγκοσμίως για τους ρόλους του ως Captain Jean-Luc Picard στο σύμπαν του Star Trek και ως Professor Charles Xavier στις ταινίες X-Men.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026 στην ταινία Avengers: Doomsday της Marvel.

Η είδηση προκάλεσε άμεσα κύμα συλλυπητηρίων από συναδέλφους, σκηνοθέτες και εκατομμύρια θαυμαστές της επιστημονικής φαντασίας παγκοσμίως.

Ο κινηματογραφικός και διαδικτυκός χώρος θρηνεί την απώλεια ενός εκ των κορυφαίων ηθοποιών της σύγχρονης ιστορίας, καθώς ο Sir Patrick Stewart άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Οκτωβρίου 2026, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 86 ετών. Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε μέσα από επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του και των εκπροσώπων του, ρίχνοντας τη σκιά της θλίψης σε εκατομμύρια θαυμαστές που τον αγάπησαν μέσα από τις εμβληματικές του ερμηνείες.

Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το θεατρικό σανίδι και την κλασική σαιξπηρική δραματουργία, αντιμετώπισε μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy (Lewy Body Dementia), έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο του, Sunny Ozell, καθώς και τον στενό κύκλο των συγγενών και φίλων του. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι τελευταίες του στιγμές χαρακτηρίστηκαν από γαλήνη, έχοντας γύρω του αγαπημένα πρόσωπα, ζωντανή μουσική και την αμέριστη φροντίδα της συζύγου του.

Η μετάβαση από το θέατρο στην επιστημονική φαντασία

Ο Sir Patrick Stewart γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1940 στο Mirfield του Yorkshire και κατάφερε να ξεπεράσει τα δύσκολα παιδικά του χρόνια για να αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον σεβαστούς ερμηνευτές της Βρετανίας. Η πορεία του στον χώρο της υποκριτικής ξεκίνησε με ισχυρά θεμέλια στο Royal Shakespeare Company, όπου ανέπτυξε την αψεγάδιαστη άρθρωση και την επιβλητική σκηνική παρουσία που τον χαρακτήριζαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η απόφαση να αναλάβει τον ρόλο του Captain Jean-Luc Picard στη σειρά Star Trek: The Next Generation το 1987 αποτέλεσε το σημείο καμπής που τον εκτόξευσε στη στρατόσφαιρα της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, μετατρέποντάς τον σε κεντρικό πυλώνα της pop κουλτούρας. Μέσα από την ενσάρκωση του Picard, ο Stewart προσέδωσε στο franchise επιστημονικής φαντασίας μια ανεπανάληπτη πνευματικότητα, διπλωματική βαρύτητα και βαθιά ανθρωπιά, στοιχεία που τον κατέστησαν αγαπητό στο τηλεοπτικό κοινό για επτά τηλεοπτικές σεζόν και αρκετές κινηματογραφικές συνέχειες, καταλήγοντας πρόσφατα στην επιτυχημένη σειρά Star Trek: Picard. Οι περίφημες ατάκες του, όπως τα εμβληματικά "Make it so" και "Engage", ενσωματώθηκαν μόνιμα στο λεξιλόγιο εκατομμυρίων θεατών και εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του είδους.

Η κυριαρχία στα blockbusters με τον ρόλο του Professor X

Πέραν της τεράστιας επιτυχίας του στο σύμπαν του Star Trek, ο Sir Patrick Stewart συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τη χρυσή εποχή των ταινιών με υπερήρωες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Professor Charles Xavier στην κινηματογραφική σειρά των X-Men. Η επιλογή του για τον ρόλο του τηλεπαθητικού ηγέτη των μεταλλαγμένων θεωρήθηκε απόλυτα εύστοχη από την πρώτη στιγμή, με τον ίδιο να προσδίδει στον χαρακτήρα την απαραίτητη σοφία, στωικότητα και ηθική πυξίδα που απαιτούσε το σενάριο. Η χημεία του με τον Ian McKellen, ο οποίος υποδύθηκε τον Magneto, δημιούργησε μερικές από τις πιο δυνατές κινηματογραφικές στιγμές, αναδεικνύοντας τη βαθιά φιλία και τον αλληλοσεβασμό που έτρεφαν οι δύο βετεράνοι ηθοποιοί τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης. Η παρουσία του στον ρόλο του Professor X διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες, με την τελευταία του εμφάνιση να έχει προγραμματιστεί για την πολυαναμενόμενη ταινία Avengers: Doomsday, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026, αποτελώντας ουσιαστικά το κύκνειο άσμα του στη μεγάλη οθόνη. Είναι αξιοσημείωτο πως η ερμηνευτική του ευελιξία τού επέτρεψε να συνεργαστεί άψογα με νεότερους ηθοποιούς, όπως ο James McAvoy, ο οποίος υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή του Charles Xavier και μάλιστα εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον να ενσαρκώσει έναν νεαρό Jean-Luc Picard σε κάποιο μελλοντικό prequel του Star Trek, αποδεικνύοντας την τεράστια επιρροή του Stewart στους συναδέλφους του.

Πολυπλευρικότητα και χιουμοριστικές συνεργασίες

Παρά τη βαρύτητα των κλασικών ερμηνειών του, ο Βρετανός ηθοποιός δεν δίστασε ποτέ να αυτοσαρκαστεί και να πειραματιστεί με κωμικούς ρόλους, δανείζοντας τη φωνή του σε παραγωγές όπως το Family Guy και το Ted του Seth MacFarlane. Ο ίδιος ο MacFarlane, μέσα από ανάρτηση του, μοιράστηκε μια συγκινητική ανάμνηση από ένα email που είχαν ανταλλάξει στο παρελθόν, στο οποίο ο Stewart παραδεχόταν πως, παρά τη μακροχρόνια εμπειρία του, ένιωθε πάντα σαν πρωτάρης κάθε φορά που πατούσε το πόδι του σε ένα νέο κινηματογραφικό πλατό.

Αντιδράσεις και παγκόσμια συγκίνηση

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα αποχαιρετισμού, με συναδέλφους, σκηνοθέτες, δημοσιογράφους και απλούς θεατές να μοιράζονται τις δικές τους μνήμες από την πορεία του σπουδαίου ηθοποιού. Συντελεστές από το franchise του Star Trek και του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel εξέφρασαν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον επαγγελματισμό, την ταπεινότητα και την πηγαία ευγένεια που διέκριναν τον Stewart πίσω από τις κάμερες. Ο τίτλος του Ιππότη (Sir) που του απονεμήθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' το 2010 αποτέλεσε την ύψιστη αναγνώριση για την προσφορά του στις τέχνες και το θέατρο, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της καλλιτεχνικής του οντότητας.