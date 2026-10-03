Το Sicario 3 προχωρά επίσημα με την υπογραφή του Taylor Sheridan

Σύνοψη

Ο Taylor Sheridan επιστρέφει επίσημα στο κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε, αναλαμβάνοντας τη συγγραφή του σεναρίου για το τρίτο κεφάλαιο της σειράς ταινιών Sicario.

Ο ηθοποιός Josh Brolin έχει επιβεβαιώσει την επιστροφή του στον ρόλο του πράκτορα Matt Graver, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανή και η συμμετοχή του Benicio del Toro στον ρόλο του Alejandro Gillick.

Ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Denis Villeneuve, είναι απίθανο να επιστρέψει πίσω από την κάμερα λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεών του στο επερχόμενο Dune Part Three και την επόμενη ταινία James Bond.

Παράλληλα με το Sicario 3, ο Taylor Sheridan γράφει το σενάριο για την κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού Call of Duty, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2028.

Ο Taylor Sheridan έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πλέον περιζήτητους και παραγωγικούς δημιουργούς της αμερικανικής τηλεόρασης, χτίζοντας μια πραγματική αυτοκρατορία μέσω της τεράστιας επιτυχίας του Yellowstone και των πολυάριθμων spinoffs του, όπως τα Landman και Dutton Ranch. Παρά την απόλυτη αφοσίωση του στο τηλεοπτικό φορμάτ κατά την τελευταία δεκαετία, ο καταξιωμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης φαίνεται πως βρίσκει τον χρόνο να επιστρέψει στις κινηματογραφικές του ρίζες, αναλαμβάνοντας ξανά τα ηνία του franchise που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού και των κριτικών. Νεότερες αναφορές από το Variety επιβεβαιώνουν ότι ο Sheridan βρίσκεται πλέον στη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου για την τρίτη ταινία της σειράς Sicario, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες φήμες που ήθελαν το τρίτο κατά σειρά εγχείρημα να προχωρά επιτέλους στο στάδιο της ενεργής παραγωγής.

Η τρίτη ταινία της σειράς Sicario, η οποία φέρει τον άτυπο τίτλο παραγωγής Sicario: Capos, προχωρά με τον Taylor Sheridan να υπογράφει το νέο σενάριο, ενώ ο Josh Brolin έχει επιβεβαιώσει επίσημα την επιστροφή του, αναμένοντας παράλληλα την πιθανή ενσωμάτωση του Benicio del Toro, αν και η απουσία του Denis Villeneuve από την καρέκλα του σκηνοθέτη θεωρείται δεδομένη.

Η επιστροφή στο σύμπαν του Sicario υπενθυμίζει στο κινηματογραφικό κοινό την τρομερή ικανότητα του Sheridan να στήνει σκοτεινά, ρεαλιστικά και ηθικά διφορούμενα αστυνομικά θρίλερ, έχοντας παραδώσει τη δεκαετία του 2010 μια άτυπη τριλογία εξαιρετικών ταινιών που περιλάμβανε, εκτός από το πρώτο Sicario, τα εξίσου καθηλωτικά Hell or High Water και Wind River.

Η πρώτη ταινία Sicario, η οποία κυκλοφόρησε το 2015 υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Denis Villeneuve, αποτέλεσε μια αγωνιώδη και ζοφερή εξερεύνηση του ηθικά αμφιλεγόμενου πολέμου της Αμερικής ενάντια στα ναρκωτικά κατά μήκος των αμερικανο-μεξικανικών συνόρων. Στην ταινία πρωταγωνιστούσε η Emily Blunt στον ρόλο της ιδεαλίστριας πράκτορα του FBI Kate Macer, η οποία στρατολογείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να βοηθήσει στη σύλληψη ενός επικεφαλής μεξικανικού καρτέλ, πλαισιωμένη από τον σκοτεινό πράκτορα της CIA Matt Graver, τον οποίο υποδύθηκε ο Josh Brolin, και τον πρώην Μεξικανό εισαγγελέα που μετατράπηκε σε αδίστακτο εκτελεστή Alejandro Gillick (Benicio del Toro).

Οι Graver και Gillick λειτουργούσαν διαρκώς στις παρυφές της νομιμότητας, αποκρύπτοντας κρίσιμες πληροφορίες από την Macer, δημιουργώντας έτσι μια διαρκή αίσθηση έντασης και δυσφορίας, καθώς η απειλή της ακραίας βίας υποβόσκει διαρκώς κάτω από την επιφάνεια πολλαπλών μυστικών επιχειρήσεων. Το εξαιρετικό σενάριο του Sheridan βρήκε την τέλεια οπτική του απόδοση μέσα από τον φακό του διευθυντή φωτογραφίας Roger Deakins, ο οποίος μάλιστα έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τη δουλειά του. Η τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική αποδοχή οδήγησε αναπόφευκτα στη δημιουργία μιας συνέχειας το 2018 με τίτλο Sicario: Day of the Soldado, την οποία έγραψε και πάλι ο Sheridan, αφήνοντας ωστόσο τη σκηνοθεσία στον Ιταλό Stefano Sollima, με τους Brolin και del Toro να επιστρέφουν στους χαρακτηριστικούς τους ρόλους.

Το Day of the Soldado αντιμετωπίστηκε με μεγαλύτερο σκεπτικισμό από τους κριτικούς και το κοινό, καθώς η λεπτή σκηνοθετική ευαισθησία του Villeneuve και η κινηματογράφηση του Deakins απουσίαζαν αισθητά, οδηγώντας το franchise σε πιο συμβατικά μονοπάτια καταιγιστικής δράσης χωρίς το ίδιο φιλοσοφικό βάθος. Παρόλα αυτά, η ιστορία άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, τροφοδοτώντας τις φήμες για ένα τρίτο μέρος το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά σε φάση ανάπτυξης υπό διάφορες μορφές από το 2018, προκαλώντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών που περιμένουν καρτερικά την ολοκλήρωση της ιστορίας. Ο Josh Brolin έχει δηλώσει ανοιχτά σε πρόσφατες συνεντεύξεις του ότι θα επιστρέψει για την τρίτη ταινία, αναφέροντας μάλιστα ότι η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε ξανά τον del Toro.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει το ποιος θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του Sicario: Capos, καθώς ο Denis Villeneuve θεωρείται αδύνατον να επιστρέψει στο franchise λόγω του εξαιρετικά φορτωμένου προγράμματός του, έχοντας μπροστά του την απαιτητική παραγωγή του Dune Part Three, το οποίο καταφθάνει τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ ταυτόχρονα φέρεται να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της επόμενης πολυαναμενόμενης ταινίας James Bond. Ανεξάρτητα από το ποιος θα βρεθεί πίσω από την κάμερα, η επιστροφή του Sheridan στο σενάριο εγγυάται ότι ο πυρήνας της ιστορίας θα παραμείνει πιστός στο σκληρό και αδυσώπητο ύφος που χαρακτήρισε το πρώτο φιλμ, διατηρώντας την εστίαση στη διαφθορά, την ηθική πτώση και τις αδιανόητες συνέπειες των αμερικανικών παρεμβάσεων στα μεξικανικά καρτέλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κινηματογραφικό πρόγραμμα του Sheridan περιλαμβάνει άλλο ένα τεράστιο project που ενδιαφέρει άμεσα το κοινό της τεχνολογίας και του gaming, καθώς ο δημιουργός έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου για την κινηματογραφική μεταφορά του κορυφαίου franchise στρατιωτικών shooters της Activision, το Call of Duty, με τον Peter Berg να έχει κλείσει για να αναλάβει τη σκηνοθεσία και την ταινία να αναμένεται στις αίθουσες τον Ιούνιο του 2028.