Aegon's Conquest: Στους κινηματογράφους το 2029 η πρώτη ταινία Game of Thrones!

Σύνοψη

Η πρώτη επίσημη κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος του Westeros έρχεται στη μεγάλη οθόνη την 1η Ιουνίου 2029.

Το σενάριο γράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Beau Willimon, φέρνοντας την εμπειρία του από τα πολιτικά θρίλερ στο fantasy στοιχείο.

Τη σκηνοθετική καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Owen Harris, βετεράνος των ποιοτικών τηλεοπτικών παραγωγών.

Η πλοκή εστιάζει αποκλειστικά στον Aegon τον Κατακτητή και στην ενοποίηση των Επτά Βασιλείων, πολύ πριν τα γεγονότα του House of the Dragon.

Η πολύκροτη μετάβαση του διευρυμένου σύμπαντος που εμπνεύστηκε ο George R.R. Martin από τις οθόνες των τηλεοράσεων στις τεράστιες κινηματογραφικές αίθουσες αποτελούσε αντικείμενο μακροχρόνιων εσωτερικών διαβουλεύσεων στα κεντρικά γραφεία της Warner Bros. Discovery.

Μετά από αλλεπάλληλες φήμες, ακυρώσεις projects και στρατηγικές αναθεωρήσεις, η εταιρεία παραγωγής επιβεβαίωσε τελικά τα φιλόδοξα σχέδιά της, ανακοινώνοντας πως το έπος του Westeros θα αποκτήσει την πρώτη του κινηματογραφική υπερπαραγωγή, εστιάζοντας στην πιο θεμελιώδη ιστορία της μυθολογίας του, δηλαδή την κατάκτηση των Επτά Βασιλείων από τον Aegon τον Κατακτητή.

Η πρώτη κινηματογραφική ταινία του franchise Game of Thrones, με τίτλο Aegon's Conquest, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την 1η Ιουνίου 2029. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Owen Harris, γνωστός από το Black Mirror, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Beau Willimon, διακεκριμένος δημιουργός του House of Cards και σεναριογράφος της σειράς Andor.

Η επιλογή των προσώπων που αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν δημιουργικά το τεράστιο αυτό project αντικατοπτρίζει πλήρως την πρόθεση του στούντιο να δώσει έμφαση στο πολιτικό παρασκήνιο, αποφεύγοντας την εύκολη λύση μιας επιφανειακής ταινίας δράσης με αποκλειστικό επίκεντρο τα ψηφιακά εφέ. Ο Beau Willimon διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό βιογραφικό όσον αφορά τη συγγραφή ιστοριών που βασίζονται στην αδίστακτη επιδίωξη της εξουσίας. Η εμπειρία του ως επικεφαλής δημιουργός των πρώτων, εξαιρετικά επιτυχημένων κύκλων του House of Cards, σε συνδυασμό με την υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ταινία The Ides of March και την καταλυτική συνεισφορά του στην κορυφαία τηλεοπτική σειρά του σύμπαντος του Star Wars, το Andor, εγγυώνται μια αφήγηση όπου η διπλωματία και η προδοσία θα έχουν την ίδια ακριβώς βαρύτητα με τις μάχες.

Από την άλλη πλευρά, ο Owen Harris δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, καθώς φέρει στο ενεργητικό του σκηνοθετικές δουλειές που διακρίνονται για τη βαθιά μελέτη των χαρακτήρων. Έχοντας υπογράψει μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα επεισόδια της σειράς φαινομένου Black Mirror, όπως τα San Junipero και Be Right Back, ο Βρετανός σκηνοθέτης κατέχει την ικανότητα να διαχειρίζεται συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες μέσα σε τεράστια, απαιτητικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, η συμμετοχή του στο τηλεοπτικό spinoff A Knight of the Seven Kingdoms υποδεικνύει την απόλυτη εξοικείωσή του με το παραγωγικό οικοσύστημα του Westeros.

Η ιστορία του Aegon I Targaryen και η κατάκτηση του Westeros

Η πλοκή της κινηματογραφικής μεταφοράς τοποθετείται χρονολογικά αρκετές γενιές πριν από τα αιματηρά γεγονότα της τηλεοπτικής σειράς House of the Dragon και εκατοντάδες χρόνια πριν την γέννηση της Daenerys Targaryen. Το αφηγηματικό επίκεντρο στρέφεται γύρω από τον Aegon I, τον πρώτο Άρχοντα των Επτά Βασιλείων, ο οποίος κατάφερε να ενοποιήσει την κατακερματισμένη και σπαρασσόμενη από συγκρούσεις ήπειρο του Westeros, εδραιώνοντας τη δυναστεία των Targaryen.

Μαζί με τις δύο αδερφές και συζύγους του, τη Visenya και τη Rhaenys, ο Aegon εξαπέλυσε μια σαρωτική στρατιωτική εκστρατεία που στηρίχθηκε στην απόλυτη αεροπορική υπεροχή, χρησιμοποιώντας ως απόλυτα όπλα μαζικής καταστροφής τους τρεις μυθικούς δράκους τους: τον ανίκητο Balerion, τη Vhagar και τη Meraxes. Η μεταφορά αυτής της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη απαιτεί κολοσσιαία προσπάθεια στον τομέα των ειδικών οπτικών εφέ, καθώς ιστορικά ορόσημα της μυθολογίας, όπως η πύρινη ισοπέδωση του γιγαντιαίου φρουρίου Harrenhal ή η ιστορική αναμέτρηση που έμεινε γνωστή ως το Πεδίο της Φωτιάς (Field of Fire), όπου οι δυνάμεις των Lannister και των Gardener κάηκαν ολοσχερώς, πρέπει να αποδοθούν με ασύλληπτη κινηματογραφική κλίμακα και ρεαλισμό.

Η ιστορία της Κατάκτησης παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με το όραμα που αναφέρθηκε συχνά στον τρίτο κύκλο του House of the Dragon, γνωστό ως "Το Τραγούδι του Πάγου και της Φωτιάς". Η θεώρηση του Aegon πως το Westeros έπρεπε να ενοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει μια μελλοντική απειλή από τον παγωμένο Βορρά, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θεματικά μοτίβα του σεναρίου, συνδέοντας αρμονικά την ταινία με το ευρύτερο τηλεοπτικό σύμπαν και προσφέροντας ισχυρά κίνητρα στο υφιστάμενο κοινό για να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες.