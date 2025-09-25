Apophis 2029: Ο αστεροειδής που θα «αγγίξει» τη Γη και οι 3 αποστολές που θα τον μελετήσουν

Η ημερομηνία της 13ης Απριλίου 2029 έχει ήδη τραβήξει την προσοχή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Εκείνη την ημέρα, ο αστροειδής Apophis, γνωστός και ως «God of Chaos», θα πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μικρότερη από αυτή των γεωστατικών δορυφόρων. Με διάμετρο περίπου 340 μέτρων, ο Apophis δεν αναμένεται να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας, όμως η πλησιέστερη διέλευση του αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονική παρατήρηση και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο.

Η Ευρώπη επενδύει στην αποστολή Ramses, ακρωνύμιο του Rapid Apophis Mission for Space Safety, που αποτελεί έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Η αποστολή αξιοποιεί την εμπειρία από το πρόγραμμα Hera, την αδελφή αποστολή του αμερικανικού προγράμματος DART της NASA. Εφόσον εγκριθούν τα κονδύλια από το Ministerial Council του ESA τον Νοέμβριο στη Γερμανία, η αποστολή αναμένεται να εκτοξευθεί την άνοιξη του 2028, περίπου έναν χρόνο πριν τη διέλευση του Apophis. Στόχος της αποστολής Ramses είναι να μελετήσει με λεπτομέρεια την τροχιά, τη δομή και την επιφάνεια του αστροειδούς, αξιολογώντας παράλληλα πώς οι παλιρροιακές δυνάμεις της Γης μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του κατά τη διέλευση.

Μέρος της αποστολής θα αποτελούν δύο cubesat, μικροί δορυφόροι που θα απελευθερωθούν λίγο πριν από την πλησιέστερη προσέγγιση. Ένας από αυτούς ενδέχεται ακόμη να επιχειρήσει προσγείωση και να συλλέξει δεδομένα με επιστημονικά όργανα όπως σεισμογράφους και μαγνητόμετρα. Η Ιαπωνία συμμετέχει στην αποστολή παρέχοντας μια υπέρυθρη κάμερα για θερμικές παρατηρήσεις.

Η Ιαπωνία διαθέτει παράλληλα και τη δική της αποστολή, DESTINY+, η οποία αρχικά σχεδιάστηκε για τη μελέτη του αστροειδούς 3200 Phaethon, συνδεδεμένου με τη βροχή μετεωριτών Geminid. Οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του πυραύλου Epsilon S τροποποίησαν την πορεία της αποστολής, η οποία πλέον θα περιλαμβάνει και το κοντινό πέρασμα από τον Apophis. Η DESTINY+ θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο H3, τον ίδιο που θα μεταφέρει και την Ramses.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η NASA έχει αναθέσει την παρακολούθηση του Apophis στην αποστολή OSIRIS-APEX, που αποτελεί φυσική συνέχεια του γνωστού προγράμματος OSIRIS-REx, το οποίο πρόσφατα έφερε δείγματα από τον αστροειδή Bennu στη Γη. Η αποστολή OSIRIS-APEX βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τον Apophis, αλλά η συνέχεια του προγράμματος εξαρτάται από τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ορισμένες προτάσεις για περικοπές του προϋπολογισμού έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την υλοποίηση της αποστολής, ενώ η επιστημονική κοινότητα ελπίζει σε παρέμβαση του Κογκρέσου για τη διασφάλιση της συνέχειας του προγράμματος.

Ο συνδυασμός των τριών αποστολών θα επιτρέψει στους επιστήμονες να παρατηρήσουν τον Apophis από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να συλλέξουν δεδομένα που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να αποκτήσουν. Υπάρχουν ήδη συζητήσεις για συντονισμό των αποστολών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η επιστημονική πληροφορία που θα συλλεχθεί.

Παράλληλα, το γεγονός θα προσφέρει μια σπάνια οπτική εμπειρία για τον κόσμο: υπολογίζεται ότι περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν με γυμνό μάτι τον αστροειδή να διασχίζει τον ουρανό.

