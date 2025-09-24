Tianlong-3: Η Κίνα επιταχύνει την κατασκευή του επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου της

Η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα των επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων, φιλοδοξώντας να μειώσει το τεχνολογικό χάσμα με τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα με την SpaceX του Elon Musk. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Tianlong-3, ο νέος πύραυλος της startup Space Pioneer, που παρουσιάζεται ως το κινεζικό αντίπαλο δέος του Falcon 9. Μετά το περσινό ατύχημα, όταν το όχημα εκτοξεύτηκε ανεξέλεγκτα από την εξέδρα δοκιμών και συνετρίβη σε κοντινές πλαγιές, η εταιρεία ανακοίνωσε μια σημαντική επιτυχία: ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη πλήρους κλίμακας δοκιμή των κινητήρων.

Συγκεκριμένα, εννέα κινητήρες Tianhuo-12 λειτούργησαν ταυτόχρονα για 35 δευτερόλεπτα σε υπεράκτια πλατφόρμα στην επαρχία Shandong, παράγοντας ισχύ που ξεπέρασε τους 1.100 τόνους ώσης. Πρόκειται, σύμφωνα με τη Space Pioneer, για την πιο απαιτητική δοκιμή που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η εταιρεία, ένα βήμα που δείχνει ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα βρίσκεται ξανά σε τροχιά μετά τις περσινές δυσκολίες.

Ο Tianlong-3, με ύψος 72 μέτρα, έχει σχεδιαστεί ως πύραυλος δύο σταδίων, με το πρώτο στάδιο να επαναχρησιμοποιείται (θεωρητικά) έως και 20 φορές. Η μεταφορική του ικανότητα εκτιμάται στις 18 τόνους σε χαμηλή γήινη τροχιά, επίδοση που τον φέρνει σε άμεση σύγκριση με τον Falcon 9 της SpaceX, ο οποίος εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο για εμπορικές εκτοξεύσεις. Η κινεζική προσπάθεια δεν περιορίζεται στη μηχανική πρόκληση: ο νέος πύραυλος θα κληθεί να μεταφέρει σε τροχιά δορυφορικά σμήνη για τα προγράμματα Guowang και Qianfan, καθένα από τα οποία προβλέπει πάνω από 13.000 δορυφόρους για την παροχή δορυφορικού διαδικτύου. Μέχρι σήμερα έχει τεθεί σε τροχιά λιγότερο από το 1% αυτών, με την έλλειψη αξιόπιστων φορέων εκτόξευσης να απειλεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη.

Η Space Pioneer στοχεύει, εφόσον ο Tianlong-3 καταστεί επιχειρησιακός, να πραγματοποιεί περισσότερες από 30 αποστολές τον χρόνο. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: υπηρεσίες εκτόξευσης σε υψηλή συχνότητα και χαμηλό κόστος, ένα μοντέλο που έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του η SpaceX. Ωστόσο, η κούρσα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της συγκεκριμένης εταιρείας. Η LandSpace αναπτύσσει τον Zhuque-3, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει την πρώτη του τροχιακή πτήση το φθινόπωρο, ενώ ο κρατικός κολοσσός China Aerospace Science and Technology Corporation προετοιμάζει τον Long March-12A, με ορίζοντα το τέλος του 2025. Και τα τρία προγράμματα ακολουθούν την ίδια λογική: μεσαίου μεγέθους, διβάθμιοι πύραυλοι με επαναχρησιμοποιούμενο το πρώτο στάδιο. Ένα μοντέλο που απέδειξε η SpaceX ότι μειώνει δραστικά το κόστος πρόσβασης στο Διάστημα.

Παρά τις φιλοδοξίες, η πορεία δεν είναι ανέφελη. Εκτός από την περσινή αποτυχία του Tianlong-3, η LandSpace κατέγραψε αποτυχία στην τρίτη πτήση του Zhuque-2E, ενώ οι δοκιμές κάθετης επανεισόδου για τον Long March-12A δεν συνοδεύτηκαν από επίσημες αναφορές. Αυτές οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν μειώνουν την πίεση από το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί στρατηγικής σημασίας την κατασκευή δορυφορικών αστερισμών, τόσο για εμπορικούς όσο και για γεωπολιτικούς λόγους. Χωρίς αξιόπιστους και επαναχρησιμοποιούμενους φορείς εκτόξευσης, η Κίνα δεν μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στις ΗΠΑ.

Η σύγκριση με τον Falcon 9 είναι αναπόφευκτη. Ο πύραυλος της SpaceX έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εκτοξεύσεις ετησίως, τροφοδοτώντας κυρίως την ανάπτυξη του γιγαντιαίου αστερισμού Starlink. Αν η Κίνα καταφέρει να φέρει γρήγορα σε επιχειρησιακή λειτουργία τους νέους της φορείς, τότε η ψαλίδα στη δυναμικότητα και στη συχνότητα εκτοξεύσεων θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά. Το αν αυτό θα γίνει πράξη, μένει να αποδειχθεί τα επόμενα χρόνια, σε έναν αγώνα δρόμου που θα καθορίσει την ισορροπία δυνάμεων στο Διάστημα.

[via]