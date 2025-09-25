Η NASA ετοιμάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από μισό αιώνα

Περισσότερο από πενήντα χρόνια μετά την τελευταία φορά που άνθρωπος ταξίδεψε πέρα από τη γήινη τροχιά, η NASA επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για να στείλει αστροναύτες σε αποστολή γύρω από τη Σελήνη. Η αποστολή, με την ονομασία Artemis 2, έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί στις αρχές του 2026, το αργότερο τον Απρίλιο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πτήση να πραγματοποιηθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου, όπου η Lakiesha Hawkins, υψηλόβαθμο στέλεχος της NASA, τόνισε ότι ο οργανισμός παραμένει δεσμευμένος στο χρονοδιάγραμμα. «Σκοπεύουμε να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της αποστολής και του πληρώματος.

Το πλήρωμα του Artemis 2 αποτελείται από τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό αστροναύτη. Η επιλογή αυτή δεν έχει μόνο συμβολική αλλά και πολιτική διάσταση, καθώς η NASA θέλει να υπογραμμίσει τον διεθνή χαρακτήρα της συνεργασίας της στο Διάστημα. Η αποστολή θα είναι η πρώτη μετά από περισσότερες από πέντε δεκαετίες που θα φέρει ανθρώπους σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ωστόσο δεν προβλέπει προσεδάφιση. Αυτός ο στόχος παραμένει στα χέρια του Artemis 3, το οποίο θα επιχειρήσει την επόμενη μεγάλη κατάκτηση: την επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Το πρόγραμμα Artemis έχει σαφή στρατηγική: να ξαναφέρει τους ανθρώπους στη Σελήνη, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων βάσεων και την αξιοποίηση του δορυφόρου ως ενδιάμεσου σταθμού για μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Ωστόσο, η NASA δεν είναι η μόνη που στοχεύει στη Σελήνη. Η Κίνα, με το δικό της διαστημικό πρόγραμμα, έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της μέχρι το 2030, γεγονός που δημιουργεί ένα νέο κλίμα ανταγωνισμού, παρόμοιο με τον «διαστημικό αγώνα» του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης.

Η κυβέρνηση του Donald Trump έχει ασκήσει ισχυρές πιέσεις στη NASA για επιτάχυνση του προγράμματος, με στόχο όχι μόνο την επιστροφή στη Σελήνη, αλλά και την προετοιμασία για αποστολές στον Άρη. Η διοίκηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου βλέπει το Διάστημα ως πεδίο στρατηγικής υπεροχής και επιρροής, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον όρο «δεύτερος διαστημικός αγώνας». Όπως ακριβώς τον 20ό αιώνα η Σελήνη αποτέλεσε το επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Σοβιετικής Ένωσης, έτσι και σήμερα η Σελήνη φαίνεται να γίνεται το πεδίο όπου ΗΠΑ και Κίνα θα αναμετρηθούν για την τεχνολογική και γεωπολιτική πρωτοκαθεδρία.

Η Artemis 2, αν και δεν θα επιχειρήσει προσεδάφιση, έχει τεράστια σημασία. Θα δοκιμάσει τα κρίσιμα συστήματα του Orion, του σκάφους που θα μεταφέρει το πλήρωμα, καθώς και του SLS (Space Launch System), του πιο ισχυρού πυραύλου που έχει κατασκευάσει ποτέ η NASA. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής θα ανοίξει τον δρόμο για το Artemis 3, που θα φέρει τους πρώτους αστροναύτες στην επιφάνεια του φεγγαριού μετά την ιστορική αποστολή Apollo 17 το 1972.

Εκτός από την τεχνολογική διάσταση, η αποστολή έχει και σημαντικό συμβολισμό. Η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωπολιτική ένταση και η ενεργειακή κρίση κυριαρχούν στην επικαιρότητα, μπορεί να αποτελέσει μια στιγμή παγκόσμιας έμπνευσης και να αναδείξει τον ρόλο της συνεργασίας στον επιστημονικό τομέα. Παράλληλα, η μόνιμη παρουσία στη Σελήνη θεωρείται το πρώτο βήμα για τη μακροπρόθεσμη επιδίωξη της NASA: την αποστολή ανθρώπων στον Άρη, κάτι που πριν από λίγες δεκαετίες φάνταζε αδιανόητο.

Η Hawkins, κλείνοντας την τοποθέτησή της, επανέλαβε ότι η NASA δεν ενδιαφέρεται απλώς να είναι η πρώτη χώρα που θα επιστρέψει στη Σελήνη, αλλά να το πράξει με τρόπο ασφαλή και βιώσιμο. «Η επιθυμία μας είναι να επιστρέψουμε στην επιφάνεια της Σελήνης και να είμαστε οι πρώτοι που θα το καταφέρουμε ξανά», είπε χαρακτηριστικά, προτού διευκρινίσει ότι «ο κύριος στόχος της NASA είναι να το κάνουμε με ασφάλεια».

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, ο κόσμος περιμένει να δει αν το Artemis 2 θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, η επόμενη δεκαετία ίσως είναι εκείνη που θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την επιστροφή στη Σελήνη αλλά και την αρχή του μακρού ταξιδιού προς τον Άρη.