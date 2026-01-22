Apple AI Pin: Το wearable του μέλλοντος δεν θα είναι ρολόι

Η βιομηχανία της τεχνολογίας έχει το βλέμμα της στραμμένο συνεχώς στον «επόμενο αντικαταστάτη» του smartphone. Εδώ και χρόνια, το Apple Watch κυριαρχεί στον καρπό μας, λειτουργώντας ως η βασική προέκταση του iPhone. Ωστόσο, μια νέα διαρροή έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας πως στην Apple πειραματίζονται με κάτι ριζικά διαφορετικό: ένα AI Pin (καρφίτσα τεχνητής νοημοσύνης).

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του The Information, το οποίο επικαλείται πηγές με άμεση γνώση των σχεδίων της εταιρείας, η Apple αναπτύσσει μια φορετή συσκευή (wearable) που δεν προορίζεται για τον καρπό ή τα μάτια, αλλά για τα ρούχα μας.

Ένα AirTag με «μπαταρία» Τεχνητής Νοημοσύνης

Η περιγραφή της συσκευής θυμίζει έντονα το γνωστό μας AirTag, αλλά ενισχυμένο. Πρόκειται για έναν κυκλικό δίσκο από αλουμίνιο και γυαλί, ελαφρώς πιο παχύ από το tracker της Apple, ο οποίος ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής. Το πρωτότυπο φέρεται να διαθέτει:

Διπλή κάμερα: Έναν ευρυγώνιο και έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό, σχεδιασμένους να «βλέπουν» τον κόσμο όπως τον βλέπει ο χρήστης.

Έναν ευρυγώνιο και έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό, σχεδιασμένους να «βλέπουν» τον κόσμο όπως τον βλέπει ο χρήστης. Συστοιχία μικροφώνων: Τρία μικρόφωνα για ακριβή φωνητική εντολή και απομόνωση θορύβου.

Τρία μικρόφωνα για ακριβή φωνητική εντολή και απομόνωση θορύβου. Ηχείο και φυσικό κουμπί: Για άμεση αλληλεπίδραση χωρίς την ανάγκη οθόνης.

Για άμεση αλληλεπίδραση χωρίς την ανάγκη οθόνης. Μαγνητική φόρτιση: Παρόμοια με αυτή του Apple Watch.

Ο στόχος της συσκευής δεν είναι να μας βομβαρδίζει με ειδοποιήσεις, αλλά να λειτουργεί ως ένας «αόρατος» βοηθός που καταγράφει και αναλύει το περιβάλλον μας μέσω της οπτικής αναγνώρισης και της συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης.

Η «κατάρα» του Humane και η στρατηγική της Apple

Η είδηση αυτή ξυπνά αναπόφευκτα μνήμες από το Humane AI Pin, μια συσκευή που δημιουργήθηκε από πρώην στελέχη της Apple και κυκλοφόρησε με τυμπανοκρουσίες, μόνο για να προσγειωθεί ανώμαλα λόγω κακής απόδοσης και υπερθέρμανσης. Γιατί λοιπόν η Apple να ρισκάρει σε μια κατηγορία προϊόντων που έχει ήδη «κάψει» άλλους παίκτες;

Η απάντηση βρίσκεται στη γνωστή τακτική της εταιρείας: «Δεν χρειάζεται να είσαι πρώτος, αρκεί να είσαι ο καλύτερος». Η Apple φαίνεται να ποντάρει στο ότι η τεχνολογία του Humane ήταν πρόωρη, ενώ το δικό της οικοσύστημα (Apple Intelligence) ωριμάζει ραγδαία. Με την ενσωμάτωση των νέων LLMs (Large Language Models) και την αναμενόμενη αναβάθμιση της Siri σε ένα πραγματικά έξυπνο chatbot στο iOS 27, το hardware θα έχει επιτέλους το λογισμικό που του αξίζει.

Επιπλέον, η κίνηση αυτή αποτελεί μια ευθεία απάντηση στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η OpenAI, σε συνεργασία με τον θρυλικό σχεδιαστή Jony Ive (πρώην CDO της Apple), ετοιμάζει το δικό της hardware, ενώ η Meta συνεχίζει να επενδύει στα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban. Η Apple δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει αυτό το πεδίο ελεύθερο.

Πότε θα το δούμε;

Αν και ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, η συσκευή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι πηγές αναφέρουν ότι η Apple στοχεύει σε κυκλοφορία το 2027, με φιλόδοξο πλάνο παραγωγής 20 εκατομμυρίων μονάδων. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά στα εργαστήρια του Apple Park, το project θα μπορούσε να ακυρωθεί αν δεν πληροί τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας της εταιρείας.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Είναι έτοιμοι οι χρήστες να φορέσουν μια κάμερα στο στήθος τους; Η αποτυχία του Google Glass πριν από μια δεκαετία και οι πρόσφατες δυσκολίες του Humane δείχνουν ότι η κοινωνική αποδοχή είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Αν όμως υπάρχει μια εταιρεία που μπορεί να μετατρέψει ένα tech gadget σε απαραίτητο αξεσουάρ μόδας, αυτή είναι αναμφίβολα η Apple.