Apple Business: Η νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης συσκευών και επικοινωνίας για επιχειρήσεις

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε το Apple Business , μια νέα all-in-one πλατφόρμα σχεδιασμένη για την πλήρη διαχείριση εταιρικών συσκευών και υπηρεσιών.

, μια νέα all-in-one πλατφόρμα σχεδιασμένη για την πλήρη διαχείριση εταιρικών συσκευών και υπηρεσιών. Ενσωματώνει υπηρεσίες Mobile Device Management (MDM) , επιτρέποντας τον κεντρικό έλεγχο ρυθμίσεων, ασφάλειας και εφαρμογών.

, επιτρέποντας τον κεντρικό έλεγχο ρυθμίσεων, ασφάλειας και εφαρμογών. Εισάγει τα Blueprints , μια λειτουργία για την άμεση και αυτοματοποιημένη διαμόρφωση νέων συσκευών (zero-touch deployment).

, μια λειτουργία για την άμεση και αυτοματοποιημένη διαμόρφωση νέων συσκευών (zero-touch deployment). Παρέχει επαγγελματικό email, ημερολόγιο και υπηρεσίες καταλόγου με υποστήριξη custom domain (προσαρμοσμένου ονόματος χώρου).

(προσαρμοσμένου ονόματος χώρου). Διαθέτει νέα εργαλεία προσέγγισης πελατών μέσω του Apple Maps, με δυνατότητα τοπικών διαφημίσεων.

Κυκλοφορεί επίσημα στις 14 Απριλίου 2026 σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές, περιλαμβάνοντας την ελληνική αγορά.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Apple Business, μιας νέας, ενοποιημένης πλατφόρμας η οποία στοχεύει να συγκεντρώσει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες διαχείρισης ΙΤ, επικοινωνίας και προβολής που χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση. Η νέα πλατφόρμα αντικαθιστά και αναβαθμίζει τις προηγούμενες μεμονωμένες υπηρεσίες της εταιρείας, δημιουργώντας ένα κεντρικό, all-in-one περιβάλλον ελέγχου για οργανισμούς κάθε μεγέθους.

Το Apple Business σχεδιάστηκε με γνώμονα τη μείωση της πολυπλοκότητας στη διαχείριση του εταιρικού εξοπλισμού και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, προσφέροντας παράλληλα νέα εργαλεία για την ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων στο οικοσύστημα της Apple.

Τι είναι ακριβώς το νέο Apple Business;

Το Apple Business είναι μια κεντρική, all-in-one πλατφόρμα που ενοποιεί το Mobile Device Management (MDM), την παροχή επαγγελματικού email και ημερολογίου με custom domains, και τα εργαλεία προβολής στο Apple Maps. Στόχος του είναι η πλήρης και ασφαλής διαχείριση του εταιρικού στόλου συσκευών (Mac, iPhone, iPad) από ένα ενιαίο περιβάλλον, χωρίς την ανάγκη χρήσης πολλαπλών εξωτερικών λογισμικών.

Ενσωματωμένο Mobile Device Management (MDM) και "Blueprints"

Ο πυρήνας του Apple Business είναι το ενσωματωμένο σύστημα Mobile Device Management. Η πλατφόρμα παρέχει στους διαχειριστές ΙΤ μια κεντρική κονσόλα από την οποία μπορούν να ελέγχουν τις συσκευές όλων των υπαλλήλων. Από εδώ ρυθμίζονται οι πολιτικές ασφαλείας, τα δικαιώματα πρόσβασης και η εγκατάσταση εφαρμογών.

Το σημαντικότερο τεχνικό χαρακτηριστικό της νέας πλατφόρμας είναι τα Blueprints. Πρόκειται για προκαθορισμένα πρότυπα ρυθμίσεων (templates) τα οποία επιτρέπουν το λεγόμενο "zero-touch deployment". Ουσιαστικά, ο διαχειριστής συστήματος ορίζει εξ αρχής ποιες εφαρμογές, ποια επίπεδα ασφαλείας (π.χ. υποχρεωτική χρήση κρυπτογράφησης FileVault ή καθορισμένος κωδικός πρόσβασης) και ποιες συνδέσεις δικτύου θα έχει κάθε τμήμα της επιχείρησης. Όταν ένας νέος υπάλληλος ανοίγει τη συσκευασία του νέου του Mac ή iPhone, η συσκευή κατεβάζει αυτόματα το αντίστοιχο Blueprint μέσω διαδικτύου κατά την πρώτη ενεργοποίηση και ρυθμίζεται πλήρως, χωρίς καμία απολύτως χειροκίνητη παρέμβαση.

Βασικά τεχνικά στοιχεία διαχείρισης

Δημιουργία ομάδων χρηστών (user groups) και ανάθεση ρόλων.

Μαζική διανομή εφαρμογών μέσω του App Store απευθείας στις συσκευές του προσωπικού.

Πρόσβαση σε Admin API για οργανισμούς με μεγάλες απαιτήσεις, το οποίο καλύπτει δεδομένα συσκευών, χρηστών, ελέγχους (audits) και υπηρεσίες MDM.

Ειδική εφαρμογή Apple Business για τους υπαλλήλους, από την οποία μπορούν να κατεβάζουν εγκεκριμένες εταιρικές εφαρμογές, να βρίσκουν στοιχεία επικοινωνίας συναδέλφων και να ζητούν τεχνική υποστήριξη (IT support).

Επαγγελματική επικοινωνία και custom domains

Η Apple επεκτείνει τις δυνατότητές της στην παροχή βασικών υπηρεσιών γραφείου. Το Apple Business περιλαμβάνει πλέον πλήρως ενσωματωμένες υπηρεσίες email, ημερολογίου και εταιρικού καταλόγου. Η κρίσιμη προσθήκη εδώ είναι η υποστήριξη custom domains.

Οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να μεταφέρουν το υπάρχον domain τους (π.χ., @techgear.gr) είτε να αγοράσουν ένα νέο απευθείας μέσα από την πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ροή εργασίας γύρω από το επαγγελματικό email μπορεί να φιλοξενηθεί στους διακομιστές της Apple, προσφέροντας λειτουργίες όπως η ανάθεση ημερολογίου (calendar delegation) και η δημιουργία ενός πλήρους, προσωποποιημένου εταιρικού καταλόγου επαφών.

Προβολή επιχειρήσεων και τοπικές διαφημίσεις

Πέρα από την εσωτερική διαχείριση του ΙΤ, το Apple Business ενοποιεί τα εργαλεία του προγενέστερου Apple Business Connect. Επιτρέπει στις εταιρείες να ελέγχουν απόλυτα το πώς εμφανίζεται το brand τους και τα φυσικά τους καταστήματα σε όλες τις εφαρμογές της Apple: στο Apple Maps, στο Wallet, στο Siri και στο Mail.

Η μεγαλύτερη είδηση σε αυτόν τον τομέα είναι η εισαγωγή τοπικών διαφημίσεων. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τοποθετούν διαφημίσεις μέσα στο Apple Maps, οι οποίες θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στην κορυφή της νέας ενότητας "Suggested Places". Η Apple τονίζει ρητά πως οι διαφημίσεις αυτές βασίζονται σε δεδομένα τοποθεσίας τη συγκεκριμένη στιγμή της αναζήτησης και δεν συσχετίζονται με τον λογαριασμό Apple Account του χρήστη, διατηρώντας το αυστηρό προφίλ ιδιωτικότητας της εταιρείας.

Διαθεσιμότητα και ελληνική αγορά

Το Apple Business θα γίνει διαθέσιμο σε περισσότερες από 200 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, από την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026. Θα προσφέρεται ως δωρεάν υπηρεσία (τουλάχιστον στο βασικό του επίπεδο) για νέους χρήστες αλλά και για όσους ήδη χρησιμοποιούν προηγούμενες επιχειρηματικές πλατφόρμες της εταιρείας.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι δεν θα είναι όλες οι λειτουργίες άμεσα διαθέσιμες σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Η δυνατότητα για τοπικές διαφημίσεις στο Apple Maps, για παράδειγμα, ξεκινά αυτό το καλοκαίρι αποκλειστικά για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά, με την επέκταση στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στη χώρα μας να αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι λειτουργίες MDM, zero-touch deployment και custom domains θα είναι, ωστόσο, πλήρως λειτουργικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την πρώτη ημέρα.

Η άποψη του Techgear

Η δημιουργία του Apple Business δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση λογισμικού. Η απόφαση της Apple να ενοποιήσει το MDM με υπηρεσίες email, calendar και advertising δείχνει μια ξεκάθαρη, επιθετική στρατηγική: την άμεση αντιμετώπιση του Microsoft 365 και του Google Workspace, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απουσία μιας καθαρής cloud σουίτας κειμενογράφου (αντίστοιχης του Google Docs, καθώς το iWork δεν προωθείται δυναμικά ως cloud λύση εδώ) παραμένει ένα κενό, αλλά η ευκολία του "zero-touch deployment" μέσω των Blueprints είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ο διαχειριστής ΙΤ μπορεί κυριολεκτικά να στείλει ένα σφραγισμένο MacBook στον υπάλληλο και η συσκευή να στηθεί μόνη της κατά το πρώτο άνοιγμα.

Για την ελληνική αγορά, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σπάνια διαθέτουν εξειδικευμένα, πολυπληθή τμήματα ΙΤ, αυτή η "out-of-the-box" αυτοματοποίηση με την εγγύηση ασφάλειας της Apple προσφέρει τεράστια εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Το Apple Business έρχεται να μετατρέψει το ακριβό (μέχρι πρότινος) hardware της εταιρείας σε μια απόλυτα ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη επένδυση για κάθε επαγγελματία.