Apple Creator Studio: Όλες οι νέες AI λειτουργίες σε Final Cut Pro, Logic Pro και Pixelmator Pro

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε την αναβάθμιση του Creator Studio με εκτεταμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για επαγγελματικές εφαρμογές.

Το Final Cut Pro ενσωματώνει το MotionVFX, προσφέροντας χιλιάδες εφέ, εργαλεία rotoscoping,tracking και color grading χωρίς την ανάγκη εξωτερικών plugins.

Το Pixelmator Pro προσθέτει τη λειτουργία Generate Fill για την επεξεργασία περιοχών μιας εικόνας με τη χρήση απλών εντολών φυσικής γλώσσας.

Το Logic Pro αποκτά έναν νέο ψηφιακό βοηθό και βελτιωμένο Stem Splitter για τον διαχωρισμό οργάνων από την τελική μίξη.

Τα Keynote, Pages και Numbers αποκτούν έξυπνους βοηθούς με δυνατότητες κατανόησης του πλαισίου των εγγράφων.

Όλα τα νέα εργαλεία απαιτούν συσκευές που υποστηρίζουν το Apple Intelligence και λειτουργικό σύστημα macOS 27, iOS 27 ή iPadOS 27.

Η εξέλιξη της παραγωγής πολυμέσων περνά σε μία εντελώς νέα φάση, καθώς η Apple προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση ενός εκτεταμένου πακέτου αναβαθμίσεων για τη σουίτα εφαρμογών του Creator Studio, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ενσωμάτωση προηγμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εφαρμογές που αποτελούν τον πυρήνα της δημιουργικής διαδικασίας για εκατομμύρια επαγγελματίες παγκοσμίως εξοπλίζονται πλέον με εργαλεία τα οποία ελαχιστοποιούν τον χρόνο που απαιτείται για διεκπεραίωση τεχνικά απαιτητικών εργασιών, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο δημιουργικό σκέλος της παραγωγής τους. Οι εν λόγω ενημερώσεις καλύπτουν όλο το φάσμα του οικοσυστήματος της εταιρείας, από τα ισχυρά συστήματα Mac μέχρι τα φορητά περιβάλλοντα των iPad και iPhone.

Ποιες νέες AI λειτουργίες φέρνει το Apple Creator Studio στα Final Cut Pro, Logic Pro και Pixelmator Pro;

Η Apple αναβαθμίζει το Creator Studio προσθέτοντας το εργαλείο "Generate Fill" στο Pixelmator Pro, το MotionVFX στο Final Cut Pro και τον προηγμένο διαχωρισμό ήχου στο Logic Pro. Οι νέες AI λειτουργίες απαιτούν συσκευές συμβατές με το Apple Intelligence σε περιβάλλον macOS 27 ή iOS/iPadOS 27 και κυκλοφορούν τον Νοέμβριο του 2026.

Η πιο αξιοσημείωτη προσθήκη στον τομέα της επεξεργασίας βίντεο αφορά το Final Cut Pro για τα συστήματα Mac, το οποίο πλέον ενσωματώνει πλήρως τις δυνατότητες του MotionVFX στον πυρήνα του. Η παραδοσιακή εξάρτηση των δημιουργών από εξωτερικά plugins μειώνεται δραματικά, καθώς ο χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες εφέ, επαγγελματικά transitions, έτοιμα πρότυπα γραφικών και τίτλους υψηλής αισθητικής απευθείας από τη βιβλιοθήκη του προγράμματος.

Παράλληλα, τα εργαλεία για το rotoscoping, την παρακολούθηση κίνησης (tracking) και τη βαθμονόμηση χρωμάτων (color grading) αναλαμβάνουν να αυτοματοποιήσουν εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες που παραδοσιακά απαιτούσαν επεξεργασία καρέ προς καρέ. Επιπροσθέτως,το ανανεωμένο Content Hub της Apple εμπλουτίζεται με έτοιμα video assets που παρέχουν άμεσα αξιοποιήσιμο υλικό για κάθε είδους παραγωγή.

Στον τομέα της στατικής εικόνας, το Pixelmator Pro κάνει το επόμενο βήμα μέσω της λειτουργίας Generate Fill, η οποία αξιοποιεί την ικανότητα των μοντέλων να κατανοούν και να εκτελούν οδηγίες σε φυσική γλώσσα. Ο χρήστης επιλέγει απλώς το τμήμα της φωτογραφίας που επιθυμεί να τροποποιήσει και περιγράφει με λέξεις την αλλαγή που έχει στο μυαλό του, αφήνοντας την τεχνητή νοημοσύνη να συνθέσει ρεαλιστικά τα νέα pixels σεβόμενη τον φωτισμό, τις σκιές και την προοπτική του αρχικού κάδρου. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τόσο τη ραγδαία αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων όσο και τη δημιουργία νέων στοιχείων από το μηδέν, διατηρώντας ταυτόχρονα την υφή και την ανάλυση της βασικής εικόνας.

Οι επαγγελματίες του ήχου έχουν επίσης πολλούς λόγους για να εξερευνήσουν τη νέα έκδοση του Logic Pro, η οποία πλαισιώνεται από έναν ευφυή ψηφιακό βοηθό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο (beta). Ο σχεδιασμός του ανανεωμένου Sound Browser διευκολύνει την ταχύτερη πλοήγηση μέσα στις εκτενείς βιβλιοθήκες ήχων, όμως η πλέον επαναστατική προσθήκη εντοπίζεται στο αναβαθμισμένο Stem Splitter. Οι αλγόριθμοι της Apple επιτρέπουν πλέον την πλήρη και καθαρή απομόνωση των μερών των κρουστών από ένα ήδη μιξαρισμένο κομμάτι,επιτυγχάνοντας διαχωρισμό επιπέδου πολυκάναλης εγγραφής (multitrack) χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη των αρχικών ασυμπίεστων καναλιών του στούντιο.

Η ενσωμάτωση του Apple Intelligence δεν περιορίζεται αυστηρά στις εφαρμογές δημιουργίας πολυμέσων αλλά εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς και στο περιβάλλον των εφαρμογών παραγωγικότητας. Οι εφαρμογές Keynote, Pages και Numbers αποκτούν αντίστοιχους ψηφιακούς βοηθούς, οι οποίοι είναι ικανοί να αναλύουν το σύνολο ενός εγγράφου για να κατανοήσουν πλήρως το εννοιολογικό του πλαίσιο. Επιπλέον, τα συστήματα Mac υποστηρίζουν πλέον το Model Context Protocol (MCP), ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει σε εξωτερικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να διαβάζουν, να επεξεργάζονται και να αυτοματοποιούν περίπλοκες ενέργειες μέσα στις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Η πρόσβαση σε αυτό το ισχυρό οικοσύστημα εργαλείων συνοδεύεται φυσικά από συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις που καθιστούν αναγκαία τη χρήση σύγχρονου hardware. Ο ψηφιακός βοηθός του Logic Pro και η υποστήριξη του πρωτοκόλλου MCP παραμένουν αποκλειστικά διαθέσιμα για τα συστήματα Mac, ενώ η χρήση τους προϋποθέτει την εγκατάσταση του επερχόμενου macOS 27 σε υπολογιστή που φέρει επίσημη πιστοποίηση για το Apple Intelligence. Αντίστοιχα, οι ψηφιακοί βοηθοί που έχουν σχεδιαστεί για τις εφαρμογές Keynote, Pages και Numbers απαιτούν συσκευές που λειτουργούν σε περιβάλλον iOS 27, iPadOS 27 ή macOS 27. Σε κάθε περίπτωση, οι λειτουργίες των ψηφιακών βοηθών βρίσκονται προς το παρόν σε στάδιο δοκιμών και υποστηρίζουν αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα, με την υποστήριξη επιπλέον γλωσσών να αναμένεται σε μελλοντικές ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος.

Το μεγάλο πακέτο των αναβαθμίσεων έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει επίσημα στο App Store τον προσεχή Νοέμβριο. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές θα λάβουν τα νέα εργαλεία εντελώς δωρεάν ως μέρος του ενεργού πακέτου τους. Οι νέοι χρήστες που επιθυμούν να εισέλθουν στο οικοσύστημα του Creator Studio έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της μηνιαίας συνδρομής με κόστος 12,99 δολάρια και του ετήσιου προγράμματος που ανέρχεται στα 129 δολάρια. Παρά την έμφαση στο μοντέλο των συνδρομών, το Mac App Store διατηρεί τη δυνατότητα εφάπαξ αγοράς των εφαρμογών, προσφέροντας το Final Cut Pro έναντι 299,99 δολαρίων, το Logic Pro στα 199,99 δολάρια, και τις εφαρμογές Pixelmator Pro, Motion και Compressor με τιμή 49,99 δολαρίων η καθεμία,ενώ όλες αυτές οι αυτόνομες εκδόσεις θα λάβουν κανονικά τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.