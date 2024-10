Find My Device: Η Google πρόσθεσε δυνατότητα εισόδου με βιομετρικά στοιχεία

Η Google επεξεργαζόταν τη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στην εφαρμογή Find My Device στα smartphones τους με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων. Φαίνεται ότι η λειτουργία τελικά κυκλοφορεί μέσω μιας νέας ενημέρωσης, όπως φαίνεται στην έκδοση 3.1.173-1 της εφαρμογής Find My Device.

Πριν από αυτή την ενημέρωση, οι χρήστες έπρεπε να εισάγουν το password τους για να συνδεθούν στην εφαρμογή Find My Device. Παρόλο που υπήρχε η επιλογή να εισάγουμε το password μία φορά και να πατήσουμε στο πλαίσιο "Don't ask again", αυτό αποτελούσε μια ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς άφηνε τη συσκευή ευάλωτη. Οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο smartphone ενός χρήστη θα μπορούσε να μπει στην εφαρμογή και να τροποποιήσει τη λίστα των συσκευών.

Ωστόσο, η νέα επιλογή βιομετρικής σύνδεσης δίνει στον χρήστη όχι μόνο μια πιο γρήγορη αλλά και μια ασφαλή μέθοδο σύνδεσης. Εάν ο χρήστης δεν έχει ρυθμίσει τα βιομετρικά στοιχεία στο smartphone του, θα πρέπει να εξακολουθεί να εισάγει το password του λογαριασμού Google. Κατά τη φάση της ανάπτυξης, υπήρχε η δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της επιλογής βιομετρικής σύνδεσης.

Ωστόσο, με την τελευταία ενημέρωση της εφαρμογής Find My Device, η επιλογή βιομετρικής σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της.

Εκτός από την επιλογή βιομετρικής σύνδεσης, έχει επίσης εντοπιστεί ένα νέο περιβάλλον χρήσης για tablet που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Προς το παρόν, η εφαρμογή Find My Device στα tablet διαθέτει ένα κάτω φύλλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκάλυψη ή την απόκρυψη περισσότερων επιλογών, όπως λειτουργεί και στα smartphones.

Με τη νέα ενημερωμένη επιφάνεια εργασίας, η διάταξη έχει τροποποιηθεί ελαφρώς και το κάτω φύλλο έχει μετατοπιστεί στην αριστερή πλευρά της εφαρμογής. Το πλαϊνό πάνελ φιλοξενεί τώρα όλες τις επιλογές, δίνοντας περισσότερο κάθετο χώρο για αλληλεπίδραση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πλευρικός πίνακας δεν φαίνεται να μπορεί να αλλάξει μέγεθος και όταν ανοίγει, καταλαμβάνει σχεδόν το μισό χώρο της οθόνης.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το ενημερωμένο περιβάλλον χρήσης για tablet. Παρόλα αυτά, η επιλογή βιομετρικής σύνδεσης είναι διαθέσιμη με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Find My Device. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία ενημέρωση για την εφαρμογή.

