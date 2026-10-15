WhatsApp: Τώρα συμμετέχεις σε κλήσεις ακόμα και αν δεν διαθέτεις λογαριασμό

Σύνοψη

Δυνατότητα συμμετοχής σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις μέσω WhatsApp χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού ή η λήψη της εφαρμογής από τον επισκέπτη.

Οι προσκεκλημένοι χρήστες μπορούν να ενταχθούν σε μια συνομιλία απλώς κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο πρόσκλησης, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία στην επικοινωνία.

Η νέα λειτουργία διατίθεται εντελώς δωρεάν και δεν επιβάλλει κανέναν απολύτως χρονικό περιορισμό στη διάρκεια της κλήσης, διαφοροποιώντας την πλατφόρμα από ανταγωνιστικές λύσεις.

Ο κρυπτογραφημένος χαρακτήρας των συνομιλιών (end-to-end encryption) διατηρείται ακέραιος, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα όλων των συμμετεχόντων ανεξάρτητα από την κατοχή προφίλ.

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλήσεις του WhatsApp χωρίς να προαπαιτείται η κατοχή ενεργού λογαριασμού από τον χρήστη που δέχεται την πρόσκληση. Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες διαχειρίζονται τις καθημερινές τους ψηφιακές συναντήσεις, καταργώντας το κυριότερο εμπόδιο εισόδου που δεν ήταν άλλο από την υποχρεωτική εγγραφή και ταυτοποίηση μέσω αριθμού τηλεφώνου. Επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση μέσω ενός απλού συνδέσμου, η εταιρεία φιλοδοξεί να διευρύνει το αποτύπωμά της και να διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο από την πίτα των τηλεδιασκέψεων.

Πώς λειτουργούν οι κλήσεις WhatsApp χωρίς λογαριασμό

Οι χρήστες του WhatsApp μπορούν πλέον να δημιουργούν έναν σύνδεσμο κλήσης μέσα από την εφαρμογή τους και να τον αποστέλλουν σε οποιονδήποτε επιθυμούν, με τους παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στη φωνητική κλήση ή τη βιντεοκλήση ως επισκέπτες μέσω του web browser τους, χωρίς να δημιουργήσουν προφίλ, χωρίς να κατεβάσουν την εφαρμογή και κυρίως χωρίς να αντιμετωπίζουν κανέναν χρονικό περιορισμό ή κρυφή χρέωση κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Η διαδικασία ένταξης στην κλήση έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της τριβής που συνήθως αποθαρρύνει τους λιγότερο εξοικειωμένους χρήστες. Ο δημιουργός της κλήσης απλώς μεταβαίνει στην αντίστοιχη καρτέλα εντός του application, παράγει το μοναδικό URL και το διαμοιράζει μέσω SMS, email ή οποιουδήποτε άλλου καναλιού επικοινωνίας. Μόλις ο παραλήπτης κάνει κλικ στον σύνδεσμο, μεταφέρεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης όπου καλείται απλώς να πληκτρολογήσει ένα όνομα της επιλογής του, προκειμένου να είναι αναγνωρίσιμος από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Meta έχει φροντίσει να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα της, εφαρμόζοντας καθολική κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption) ακόμα και για τους επισκέπτες που δεν ανήκουν επίσημα στο οικοσύστημα των εγγεγραμμένων χρηστών.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας λειτουργίας περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη συμμετοχής αποκλειστικά μέσω web browser (Chrome, Safari, Edge, Firefox) για όσους δεν διαθέτουν την εφαρμογή.

Απουσία οποιουδήποτε χρονικού ορίου (time limit) για τη διάρκεια των κλήσεων, σε αντίθεση με τα δωρεάν πλάνα άλλων υπηρεσιών.

Διατήρηση της κρυπτογράφησης E2E για όλα τα δεδομένα ήχου και εικόνας που μεταδίδονται.

Δυνατότητα γρήγορης κοινοποίησης οθόνης (screen sharing) για βασικές παρουσιάσεις.

Σύγκριση με τον ανταγωνισμό: Zoom, Meet και Teams

Η απόφαση της Meta να ενσωματώσει τη λειτουργία του guest access στο WhatsApp τοποθετεί την εφαρμογή σε άμεση πορεία σύγκρουσης με καθιερωμένες δυνάμεις του χώρου της τηλεδιάσκεψης, όπως το Zoom, το Google Meet και το Microsoft Teams. Παραδοσιακά, το WhatsApp αποτελούσε το κυρίαρχο μέσο για προσωπικές και ανεπίσημες επικοινωνίες, αφήνοντας τον εταιρικό και ακαδημαϊκό τομέα στα χέρια των εξειδικευμένων πλατφορμών που προσέφεραν εύκολη πρόσβαση μέσω συνδέσμων.

Καταργώντας το χρονικό όριο των 40 λεπτών που επιβάλλει το δωρεάν πακέτο του Zoom και το όριο των 60 λεπτών του Google Meet για ομαδικές κλήσεις, το WhatsApp προσφέρει ένα εξαιρετικά δελεαστικό πακέτο για μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και απλούς χρήστες που επιθυμούν να διοργανώσουν πολύωρες ψηφιακές συναντήσεις χωρίς να ανησυχούν για την ξαφνική διακοπή της σύνδεσης ή το κόστος μιας συνδρομής.