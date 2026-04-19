Νέος σχεδιασμός του Spotify για tablets

Σύνοψη

Το περιβάλλον χρήσης του Spotify στα tablet αναδιατάσσεται πλήρως και δεν μεγεθύνεται απλώς, όταν αλλάζετε μεταξύ κάθετης (portrait) και οριζόντιας (landscape) προβολής.

Προσθήκη πτυσσόμενης πλευρικής μπάρας που επιτρέπει την ταυτόχρονη πλοήγηση σε playlists και την παρακολούθηση στίχων, χωρίς να διακόπτεται η αναπαραγωγή.

Ο διακόπτης Switch to Video τοποθετείται σε κεντρικό, άμεσα προσβάσιμο σημείο, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε video podcasts και μουσικά βίντεο.

Το νέο UI διατίθεται σταδιακά σε iPad, Android tablets, καθώς και σε επιλεγμένα αναδιπλούμενα smartphones της αγοράς (π.χ. Galaxy Z Fold 7, Pixel 9 Pro Fold), διατηρώντας το γνώριμο bottom navigation bar.

Το ζήτημα της σωστής αξιοποίησης των μεγάλων οθονών απασχολεί σταθερά τους προγραμματιστές και τους σχεδιαστές UI. Ιστορικά, δεκάδες εφαρμογές αντιμετώπισαν τα tablets αποκλειστικά ως υπερμεγέθη smartphones, προσφέροντας απλώς μια μεγεθυμένη εκδοχή της βασικής εφαρμογής. Η τακτική αυτή άφηνε σταθερά ανεκμετάλλευτο τεράστιο ποσοστό της οθόνης. Το Spotify εγκαταλείπει οριστικά αυτήν την πρακτική, ανακοινώνοντας τον πλήρη επανασχεδιασμό της πλατφόρμας του αποκλειστικά για συσκευές iPad και Android tablets.

Η νέα αναβάθμιση εστιάζει στην έξυπνη διαχείριση του διαθέσιμου χώρου, την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών εντός της εφαρμογής και τη βελτιστοποίηση της μετάβασης μεταξύ διαφορετικών μορφών περιεχομένου.

Ο πυρήνας του νέου σχεδιασμού ονομάζεται Adaptive Orientation. Μέχρι πρότινος, η εναλλαγή από κάθετη (portrait) σε οριζόντια (landscape) προβολή προκαλούσε μια απλή, γραμμική αύξηση του μεγέθους των εικονιδίων και των λιστών. Αυτή η μηχανική δημιουργούσε τεράστια, κενά περιθώρια και μείωνε δραματικά την πυκνότητα της πληροφορίας που προβαλλόταν στην οθόνη.

Με την ανανεωμένη έκδοση, η εφαρμογή αναλύει τις διαστάσεις της οθόνης και τον εκάστοτε προσανατολισμό της συσκευής, αναδιατάσσοντας δυναμικά τα δομικά της στοιχεία. Όταν ο χρήστης κρατά το tablet οριζόντια, η εφαρμογή εκμεταλλεύεται το πλάτος για να προβάλει περισσότερες στήλες περιεχομένου, ξεχωριστά πλαίσια για την αναπαραγωγή και εκτεταμένες προτάσεις του αλγορίθμου. Στην κάθετη προβολή, η διεπαφή συμπτύσσεται έξυπνα, διατηρώντας την καθαρότητα και την εργονομία που απαιτεί η αλληλεπίδραση μέσω αφής. Σύμφωνα με την Nicole Burrow, Επικεφαλής Σχεδιασμού Εμπειρίας Καταναλωτή στο Spotify, ο κεντρικός στόχος είναι η πλατφόρμα να δίνει την αίσθηση της εγγενούς (native) εφαρμογής σε κάθε μέσο, από το αυτοκίνητο μέχρι το desktop και πλέον, τα tablets.

Parallel Browsing και το νέο Collapsible Sidebar

Η σημαντικότερη λειτουργική προσθήκη είναι αναμφίβολα η εισαγωγή της πτυσσόμενης πλευρικής μπάρας (collapsible sidebar) και η έννοια του Parallel Browsing. Οι κάτοχοι tablet συχνά χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για πολύωρες συνεδρίες ακρόασης. Κατά τη διάρκεια αυτών, επιθυμούν να εξερευνήσουν νέους καλλιτέχνες, να διαβάσουν βιογραφίες ή να ακολουθήσουν τους στίχους των κομματιών.

Το νέο sidebar επιτρέπει ακριβώς αυτό τον διαχωρισμό: ο χρήστης διατηρεί στο ένα μισό της οθόνης το περιβάλλον ελέγχου της αναπαραγωγής (Now Playing) και στο άλλο μισό περιηγείται ελεύθερα στη βιβλιοθήκη του (Your Library) ή αναζητά νέα podcasts. Το scrollable περιεχόμενο, όπως οι συγχρονισμένοι στίχοι ή τα Canvas videos, εμφανίζεται χωρίς καμία διακοπή στον ήχο. Αν ο χρήστης επιθυμεί πλήρη εστίαση στο περιεχόμενο, η πλευρική μπάρα μπορεί να συμπτυχθεί πλήρως. Αυτή η προσέγγιση δανείζεται στοιχεία αρχιτεκτονικής από την desktop εφαρμογή του Spotify για υπολογιστές, μεταφέροντας την παραγωγικότητα περιήγησης στην οθόνη αφής.

Οπτικοακουστική εμπειρία και το πλήκτρο Switch to Video

Το οικοσύστημα του Spotify δεν αποτελεί πλέον αυστηρά μια πλατφόρμα ροής ήχου. Η έμφαση της εταιρείας στα video podcasts και τα επίσημα μουσικά βίντεο είναι σαφής και αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για το 2026. Σε μια οθόνη tablet (που συνήθως κυμαίνεται από 10 έως 13 ίντσες), η παρακολούθηση βίντεο είναι κυρίαρχη λειτουργία.

Για την εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, οι σχεδιαστές του Spotify τοποθέτησαν τον διακόπτη Switch to Video στο κέντρο της κεντρικής διεπαφής, καθιστώντας τον άμεσα ορατό. Οι χρήστες που ακούν ένα επεισόδιο podcast το οποίο διαθέτει και οπτικό υλικό, μεταβαίνουν με ένα άγγιγμα σε πλήρη προβολή βίντεο. Η μετάβαση είναι ομαλή και στερείται καθυστερήσεων στο κομμάτι του ήχου. Αυτή η βελτιστοποίηση αποδεικνύει την τεχνική κατανόηση της εταιρείας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει πολυμέσα, επιζητώντας μια άμεση, υβριδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Παρά τις δομικές αλλαγές στο επάνω και μεσαίο τμήμα της διεπαφής, η ομάδα σχεδιασμού επέλεξε συνειδητά να διατηρήσει άθικτο το κάτω μέρος της εφαρμογής. Τα βασικά εικονίδια για την Αρχική Σελίδα (Home), την Αναζήτηση (Search), τη Βιβλιοθήκη (Your Library) και τη Δημιουργία (Create) παραμένουν ακριβώς στα σημεία που τα γνωρίζει ο χρήστης από τη mobile έκδοση.

Συμβατότητα με foldables και εντοπισμός διαστάσεων

Το νέο UI του Spotify δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα τυπικά tablets. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της έκδοσης, η ενημερωμένη διεπαφή αναγνωρίζει και προσαρμόζεται στις εσωτερικές οθόνες επιλεγμένων μοντέλων foldables τελευταίας γενιάς. Επιβεβαιωμένα παραδείγματα υποστήριξης αποτελούν το Samsung Galaxy Z Fold 7, το Honor Magic V6 και το Pixel 9 Pro Fold της Google. Μόλις ο χρήστης ξεδιπλώσει την κύρια οθόνη σε αυτά τα μοντέλα, το API της εφαρμογής μεταβαίνει αυτόματα στο "tablet-optimized" περιβάλλον, ενεργοποιώντας το parallel browsing. Αντιθέτως, συσκευές με διαφορετική πυκνότητα pixels (PPI) ή στενότερες αναλογίες ενδέχεται να συνεχίσουν να προβάλλουν την τυπική mobile έκδοση, μέχρι η εταιρεία να εισάγει επιπλέον παραμέτρους αναγνώρισης οθονών στο λογισμικό της.

Οι κάτοχοι iPad (μέσω App Store) και Android tablets (μέσω Google Play Store) λαμβάνουν την αναβάθμιση μέσω Server-Side Update (SSU). Η αλλαγή στο περιβάλλον χρήσης ενεργοποιείται κεντρικά από τους servers του Spotify, συνεπώς η εμφάνιση του νέου UI ολοκληρώνεται σταδιακά για το σύνολο των χρηστών.