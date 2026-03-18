Apple: Κυκλοφόρησε το πρώτο Background Security Improvement για iOS 26.3.1 και macOS Tahoe 26.3.1

Σύνοψη

Η Apple αντικαθιστά τα Rapid Security Responses (RSR) με τον νέο, εντελώς αθόρυβο μηχανισμό εγκατάστασης Background Security Improvements (BSI).

Το πρώτο patch είναι ήδη διαθέσιμο για συσκευές που τρέχουν iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1, macOS Tahoe 26.3.1, καθώς και macOS Tahoe 26.3.2 (για το νέο MacBook Neo).

Η ενημέρωση διορθώνει μια σοβαρή ευπάθεια ασφαλείας στον κινητήρα WebKit, η οποία επέτρεπε την παράκαμψη της θεμελιώδους πολιτικής Same Origin Policy από κακόβουλες ιστοσελίδες.

Δεν απαιτείται πλέον επανεκκίνηση της συσκευής για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διορθώσεων, μειώνοντας το downtime για τους χρήστες.

Ο έλεγχος και η διαχείριση της νέας λειτουργίας έχουν μεταφερθεί στο μενού «Απόρρητο και Ασφάλεια» των ρυθμίσεων συστήματος.

Το Background Security Improvement (BSI) αποτελεί τον νέο, εξελιγμένο μηχανισμό άμεσων επιδιορθώσεων της Apple, ο οποίος αντικαθιστά επισήμως τα Rapid Security Responses (RSR). Σχεδιασμένο να εγκαθιστά κρίσιμα patches ασφαλείας απολύτως αθόρυβα στο παρασκήνιο, το σύστημα υποστηρίζεται πλέον εγγενώς στα νέα iOS 26.3, iPadOS 26.3 και macOS Tahoe 26.3, επιτρέποντας την επιδιόρθωση του WebKit και άλλων βιβλιοθηκών συστήματος χωρίς πλήρη αναβάθμιση του λειτουργικού.

Η μετάβαση από το σύστημα των RSR στο BSI αντανακλά την ανάγκη της βιομηχανίας για διαρκή προστασία χωρίς λειτουργικές διακοπές. Τα προηγούμενα χρόνια, οι ενημερώσεις RSR, αν και μικρές σε μέγεθος, απαιτούσαν συχνά από τον χρήστη να προχωρήσει σε επανεκκίνηση (reboot) του iPhone ή του Mac του. Το γεγονός αυτό οδηγούσε μαζικά σε αναβολή της εγκατάστασης από πλευράς των χρηστών, αφήνοντας τις συσκευές ευάλωτες σε επιθέσεις zero-day για κρίσιμα 24ωρα. Με το νέο σύστημα, ο κώδικας των διορθώσεων εφαρμόζεται δυναμικά εν ώρα λειτουργίας (hot-patching). Οι συμβατές εκδόσεις που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενημέρωση είναι οι iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a), macOS Tahoe 26.3.1 (a) και η αποκλειστική έκδοση macOS Tahoe 26.3.2 (a) για τους κατόχους του νέου MacBook Neo.

Το κενό ασφαλείας στη WebKit engine

Η πρώτη έκδοση του BSI δεν αποτελεί μια απλή δοκιμή του μηχανισμού, αλλά αντιμετωπίζει μια πραγματική και εξαιρετικά κρίσιμη ευπάθεια στο WebKit. Η ευπάθεια αυτή επέτρεπε σε κακόβουλα διαμορφωμένο περιεχόμενο ιστού (maliciously crafted web content) να παρακάμψει την πολιτική Same Origin Policy (SOP). Η Apple προχώρησε στη διόρθωση του προβλήματος ενισχύοντας τους ελέγχους επικύρωσης εισόδου, αποτρέποντας έτσι τις μη εξουσιοδοτημένες κλήσεις δεδομένων.

Το WebKit αποτελεί τη ραχοκοκαλιά όχι μόνο του Safari, αλλά και κάθε εφαρμογής που προβάλλει περιεχόμενο ιστού (in-app browsers) στο οικοσύστημα της Apple, λόγω των αυστηρών πολιτικών του App Store. Αυτό σημαίνει ότι ένα κενό ασφαλείας στο WebKit επηρεάζει πρακτικά το σύνολο της εμπειρίας περιήγησης στη συσκευή, ανεξαρτήτως του browser που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης.

Η σημασία της πολιτικής Same Origin Policy (SOP)

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του ρίσκου που επιλύει αυτό το patch, πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς είναι το Same Origin Policy. Πρόκειται για έναν από τους θεμελιώδεις μηχανισμούς ασφαλείας του σύγχρονου web. Ορίζει ρητά ότι ένα script που φορτώνεται από μια συγκεκριμένη προέλευση (π.χ., την ιστοσελίδα της τράπεζάς σας) δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει ούτε να αντλήσει δεδομένα από μια διαφορετική προέλευση (π.χ., ένα κακόβουλο site που έχετε ανοιχτό σε διπλανό tab).

Η ευπάθεια που εντοπίστηκε έδινε στους επιτιθέμενους τη δυνατότητα να παρακάμψουν αυτόν τον διαχωρισμό. Εάν ένας χρήστης επισκεπτόταν έναν μολυσμένο ιστότοπο, ο κώδικας του ιστότοπου αυτού θα μπορούσε θεωρητικά να διαβάσει δεδομένα (όπως cookies συνδρίας ή tokens ταυτοποίησης) από άλλες ανοιχτές σελίδες, οδηγώντας σε υποκλοπή στοιχείων χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση του χρήστη.

Διαχείριση και έλεγχος στο οικοσύστημα της Apple

Παρά την αυτοματοποιημένη φύση των Background Security Improvements, η Apple διατηρεί τον έλεγχο στα χέρια του τελικού χρήστη, υιοθετώντας μια πολιτική πλήρους διαφάνειας. Η διαχείριση αυτών των μικρο-αναβαθμίσεων έχει πλέον μεταφερθεί εκτός του κλασικού μενού «Ενημέρωση Λογισμικού» (Software Update) και εντοπίζεται αυστηρά στις ρυθμίσεις απορρήτου.

Σε iPhone και iPad (iOS / iPadOS 26.3.1): Η σχετική επιλογή βρίσκεται ακολουθώντας τη διαδρομή Ρυθμίσεις > Απόρρητο και Ασφάλεια.

Σε υπολογιστές Mac (macOS Tahoe 26.3.1 και άνω): Οι χρήστες πρέπει να ανοίξουν τις Ρυθμίσεις Συστήματος > Απόρρητο και Ασφάλεια.

Εάν ο χρήστης έχει ενεργοποιημένη την αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων, δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια. Το σύστημα αναγνωρίζει το patch, το κατεβάζει αθόρυβα (το μέγεθός του συνήθως δεν ξεπερνά τα λίγα Megabytes) και το εφαρμόζει δυναμικά. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να απεγκαταστήσετε τη συγκεκριμένη βελτίωση ασφαλείας χειροκίνητα, η συσκευή αυτομάτως επιστρέφει στη βασική έκδοση του λογισμικού (π.χ. iOS 26.3), καθιστώντας την όμως εκ νέου ευάλωτη στο κενό του WebKit. Η Apple διευκρινίζει ότι ακόμα και αν οι χρήστες απενεργοποιήσουν εντελώς τα BSI, οι εν λόγω διορθώσεις ασφαλείας θα ενσωματώνονται συγκεντρωτικά στις μεγάλες, προγραμματισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος (όπως το επερχόμενο iOS 26.4).

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Apple να επανασχεδιάσει ριζικά τον τρόπο διανομής των patches ασφαλείας επιλύει ένα από τα μεγαλύτερα πρακτικά προβλήματα του σύγχρονου IT: την κόπωση των ενημερώσεων (update fatigue). Τα προηγούμενα χρόνια, τα RSR συχνά αποτύγχαναν στον σκοπό τους, διότι η απαίτηση για επανεκκίνηση της συσκευής οδηγούσε τους χρήστες στο να πατούν «Υπενθύμιση Αργότερα». Το νέο σύστημα Background Security Improvement συνιστά την ιδανική τεχνική υλοποίηση για τον σύγχρονο ψηφιακό ρυθμό.

Για την ελληνική αγορά, όπου τα iPhone και τα MacBook αποτελούν βασικά εργαλεία επαγγελματικής καθημερινότητας, η δυνατότητα μιας συσκευής να λαμβάνει κρίσιμες επιδιορθώσεις επιπέδου WebKit (αποτρέποντας κινδύνους όπως η υποκλοπή τραπεζικών συνεδριών) την ώρα που βρίσκεται στην τσέπη του χρήστη ή κλειστή στο γραφείο του, είναι ζωτικής σημασίας. Το "παράθυρο ευπάθειας" μεταξύ της ανακάλυψης ενός κενού ασφαλείας και της επιτυχούς εγκατάστασης της λύσης στον τελικό καταναλωτή μόλις στένεψε δραματικά. Πρόκειται για μια ουσιαστική, under-the-hood μηχανική αναβάθμιση που εδραιώνει το οικοσύστημα της Apple ως το πλέον θωρακισμένο απέναντι σε επιθέσεις browser-level.