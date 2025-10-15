Apple M5: Το νέο chip που αλλάζει τους κανόνες σε απόδοση και τεχνητή νοημοσύνη

Η Apple παρουσίασε επίσημα το νέο M5 chip, το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα ισχύος των επόμενων γενεών MacBook Pro, iPad Pro και Vision Pro. Με αυτή την ανακοίνωση, η εταιρεία κάνει ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη των επεξεργαστών της, εισάγοντας προηγμένη αρχιτεκτονική GPU και σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα, την αποδοτικότητα και τις επιδόσεις σε AI εφαρμογές.

Τεχνολογία αιχμής στα 3 νανόμετρα

Το M5 έχει κατασκευαστεί με την τρίτη γενιά τεχνολογίας των 3 νανομέτρων, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο αποδοτικά chips που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα από την Apple. Ο νέος σχεδιασμός υπόσχεται εξαιρετικές επιδόσεις σε επεξεργασία δεδομένων και γραφικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Σύμφωνα με την Apple, το M5 διαθέτει CPU 10 πυρήνων, η οποία αποτελείται από 4 πυρήνες υψηλής απόδοσης και 6 πυρήνες αποδοτικότητας. Το αποτέλεσμα είναι έως 15% ταχύτερη πολυνηματική απόδοσησε σχέση με το M4, βελτιώνοντας αισθητά τις επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμογές όπως το video editing, το 3D rendering και οι εφαρμογές προγραμματισμού.

Νέα GPU για την εποχή του AI

Το επίκεντρο του M5 βρίσκεται στην ολοκαίνουργια 10-core GPU, η οποία έχει σχεδιαστεί εξ αρχής για να υποστηρίζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε πυρήνας της GPU διαθέτει τον δικό του Neural Accelerator, προσφέροντας τετραπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σύγκριση με το M4.

Η νέα GPU ενσωματώνει επίσης τρίτης γενιάς ray-tracing engine, που προσφέρει έως και 45% καλύτερες επιδόσεις γραφικών σε εφαρμογές και παιχνίδια που αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία.

Η Apple αναφέρει ότι χάρη στους βελτιωμένους shader cores, τη δεύτερης γενιάς δυναμική προσωρινή μνήμη (dynamic caching) και τη νέα ray-tracing engine, το M5 προσφέρει:

Πιο ρεαλιστικά γραφικά και φωτισμό

Ταχύτερη απόδοση σε εφαρμογές δημιουργίας περιεχομένου

Ομαλότερη λειτουργία ακόμη και σε σύνθετα 3D περιβάλλοντα

Αυτό σημαίνει πως το M5 δεν είναι απλώς ένα ταχύτερο chip, αλλά μια πλατφόρμα σχεδιασμένη εξαρχής για τη νέα εποχή της AI και των immersive εμπειριών.

Ισχυρό Neural Engine και κορυφαίο memory bandwidth

Το M5 διαθέτει 16-core Neural Engine, το οποίο προσφέρει αυξημένη απόδοση τεχνητής νοημοσύνης με παράλληλα μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, η βελτιστοποίηση αυτή επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν AI εργασίες — όπως μοντέλα μηχανικής μάθησης, ανάλυση εικόνων και δημιουργία περιεχομένου — με ταχύτητα και ακρίβεια πρωτόγνωρη για φορητές συσκευές.

Η ενιαία μνήμη (unified memory) του M5 φτάνει τα 153GB/s bandwidth, μια αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με το M4. Αυτή η αναβάθμιση ενισχύει αισθητά τη συνολική απόδοση σε πολλαπλές εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα — από rendering γραφικών μέχρι υπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο.

Το M5 υποστηρίζει έως 32GB ενιαίας μνήμης, εξασφαλίζοντας ευελιξία τόσο για επαγγελματίες δημιουργούς όσο και για χρήστες που χρειάζονται κορυφαία multitasking εμπειρία.

Σχεδιασμένο για απόδοση, ρεαλισμό και αποδοτικότητα

Η Apple υπογραμμίζει ότι το M5 δεν περιορίζεται μόνο σε ακατέργαστη ισχύ, αλλά φέρνει μια ολιστική προσέγγιση στον σχεδιασμό chip. Με την ενοποίηση επεξεργαστή, γραφικών και neural cores, επιτυγχάνεται βέλτιστη συνεργασία ανάμεσα στα επιμέρους συστήματα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Χάρη στις τεχνολογίες δυναμικής διαχείρισης ενέργειας, το M5 προσφέρει υψηλές επιδόσεις με χαμηλότερη θερμική επιβάρυνση, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερη ισχύ χωρίς υπερθέρμανση — ιδιαίτερα κρίσιμο για φορητές συσκευές όπως το iPad Pro και το MacBook Pro.

Διαθεσιμότητα και πρώτες συσκευές

Το νέο chip θα ενσωματωθεί στα επόμενα MacBook Pro, iPad Pro και Vision Pro, που είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από σήμερα. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας γενιάς προϊόντων της Apple που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του M5 — από επαγγελματικές εφαρμογές παραγωγικότητας έως καθηλωτικές εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας.

[via]