Apple: Μετά τον Tim Cook αποχωρεί και ο Phil Schiller από την ηγεσία της εταιρείας

Σύνοψη

Ο Tim Cook παραδίδει τη θέση του CEO στον John Ternus εν μέσω εκτεταμένων αλλαγών στην ιεραρχία του τεχνολογικού κολοσσού.

Ο Phil Schiller αποχωρεί από την επίβλεψη του App Store και των προϊοντικών παρουσιάσεων, διατηρώντας αποκλειστικά τον τίτλο του Apple Fellow για να εστιάσει σε μη ανακοινώσιμα έργα.

Ο Eddy Cue αναλαμβάνει εκ νέου τον έλεγχο του App Store κάτω από την ομπρέλα του τμήματος υπηρεσιών (Services), επιστρέφοντας στον τομέα που διαχειριζόταν μέχρι το 2015.

Ο Carson Oliver τίθεται επικεφαλής της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος εφαρμογών, ενσωματώνοντας στην ομάδα του τα τμήματα διανομής και του Apple Arcade.

Το επερχόμενο event της 9ης Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να αποκαλυφθεί το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone και η σειρά iPhone 18 Pro, συντονίζεται πλέον από τη Nola Weinstein.

Η εταιρική ιεραρχία της Apple υφίσταται την πιο εκτεταμένη αναδιαμόρφωση των τελευταίων δεκαπέντε ετών, καθοδηγούμενη από την ανάληψη της γενικής διεύθυνσης από τον John Ternus και την απόφαση του Tim Cook να αποστασιοποιηθεί από την καθημερινή διοίκηση του οργανισμού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνοδεύεται από παράλληλες δομικές μεταβολές σε κρίσιμα τμήματα, με τον Phil Schiller, τον ιστορικό ηγέτη του App Store και κεντρικό παρουσιαστή των μεγαλύτερων τεχνολογικών προϊόντων της εταιρείας, να παραδίδει τα ηνία των τομέων του σε νεότερα στελέχη.

Το τμήμα διανομής εφαρμογών περνά εκ νέου υπό τον έλεγχο του Eddy Cue και του Carson Oliver, ενώ ο Schiller παραμένει στην εταιρεία αποκλειστικά ως Apple Fellow, εστιάζοντας σε αδιευκρίνιστες στρατηγικές πρωτοβουλίες.



Η στρατηγική επιλογή της διοίκησης υποδηλώνει την πρόθεση να αποκεντρώσει τις τεράστιες ευθύνες που αφορούν το λογισμικό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση στελεχών με αυστηρά τεχνικό και ρυθμιστικό υπόβαθρο. Ο Phil Schiller αποτέλεσε τον κεντρικό πυλώνα του ψηφιακού καταστήματος τα τελευταία έντεκα χρόνια, επιβλέποντας τις διαπραγματεύσεις με εκατομμύρια προγραμματιστές και διαχειριζόμενος τις τεράστιες πιέσεις που προέκυψαν από τις δικαστικές διαμάχες με εταιρείες όπως η Epic Games. Η επιβολή του νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτησε επανασχεδιασμό των προμηθειών και την αποδοχή εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών (third-party marketplaces) στο οικοσύστημα του iOS, μια εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία που πλέον μεταβιβάζεται αποκλειστικά στα χέρια των επόμενων γενεών στελεχών.

Η επιστροφή του Eddy Cue και το μέλλον των υπηρεσιών

Το τμήμα των υπηρεσιών (Services) διευρύνει σημαντικά τη σφαίρα επιρροής του, με τον Eddy Cue να εντάσσει ξανά το App Store υπό την άμεση εποπτεία του έπειτα από παραπάνω από μία δεκαετία. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων διαμορφώνει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, όπου ο Carson Oliver λειτουργεί ως ο κεντρικός ρυθμιστής των καθημερινών αποφάσεων, συνδέοντας τις οικονομικές συναλλαγές με τους κανόνες έγκρισης των εφαρμογών. Η ενσωμάτωση στελεχών που διαχειρίζονται το Apple Arcade και τα συστήματα διανομής εξασφαλίζει ότι η Apple διατηρεί έναν αυτοτελή μηχανισμό, έτοιμο να ανταποκριθεί στις πιέσεις των νομοθετών παγκοσμίως.

Η αναδιάρθρωση αποδεικνύει την πρόθεση της ηγεσίας του John Ternus να αντιμετωπίσει το App Store όχι ως μια μεμονωμένη βιτρίνα εφαρμογών, αλλά ως τον πυρήνα του ευρύτερου οικονομικού οικοσυστήματος της εταιρείας. Το νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη επιβάλλει ριζικές αλλαγές, υποχρεώνοντας τους διαδόχους του Schiller να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων κέρδους και τη συμμόρφωση με τις αυστηρές αντιμονοπωλιακές οδηγίες που ήδη επηρεάζουν τον τρόπο εγκατάστασης λογισμικού εκτός των παραδοσιακών καναλιών.

Η πρώτη παρουσίαση υπό τη Nola Weinstein

Η οπτική ταυτότητα των εμβληματικών εκδηλώσεων της Apple παραδίδεται στη Nola Weinstein, τέως αναπληρώτρια του Schiller, η οποία θα ηγείται στο εξής της ομάδας παραγωγής. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για το νέο τμήμα παρουσιάσεων ορίστηκε για τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, αποτελώντας ένα κρίσιμο ορόσημο για τη δημόσια εικόνα του κατασκευαστή υπό τον νέο του CEO. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να αποκαλυφθούν προϊόντα τεράστιας εμπορικής βαρύτητας, μεταξύ των οποίων η σειρά iPhone 18 Pro, ανανεωμένες εκδόσεις του Apple Watch, καθώς και το πολυαναμενόμενο πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της εταιρείας.

Οι πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την επικείμενη ανακοίνωση της αναδιπλούμενης συσκευής υποδεικνύουν την ωρίμανση της τεχνολογίας των εύκαμπτων οθονών OLED και των εσωτερικών μεντεσέδων. Η ομάδα της Weinstein καλείται να σκηνοθετήσει την αποκάλυψη αυτής της θεμελιώδους σχεδιαστικής μετάβασης, εξισορροπώντας τις αναλύσεις των τεχνικών προδιαγραφών με την απουσία ενός βετεράνου παρουσιαστή όπως ο Schiller, ο οποίος γνώριζε άριστα πώς να ενισχύει τον ενθουσιασμό του κοινού κατά τη διάρκεια του keynote.