Apple Watch SE 3: Το πιο προσιτό smartwatch με δυνατότητες κορυφαίας κατηγορίας

Η Apple παρουσίασε το νέο Apple Watch SE 3, μια συσκευή που συνδυάζει ισχυρές δυνατότητες υγείας, φυσικής κατάστασης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Το νέο μοντέλο έρχεται με τον επεξεργαστή S10, Always-On οθόνη, ταχεία φόρτιση, 5G δυνατότητες και πιο ανθεκτικό γυαλί, ενώ υποστηρίζεται από το νέο watchOS 26 που φέρνει ανανεωμένη εμπειρία χρήσης.

Η νέα γενιά SE εστιάζει στο να δώσει σε περισσότερους χρήστες πρόσβαση στις βασικές και πιο χρήσιμες λειτουργίες του Apple Watch. Όπως ανέφερε ο Stan Ng, αντιπρόεδρος της Apple για το Apple Watch και τα προϊόντα υγείας, «το Apple Watch SE είναι ένας ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει κανείς το ταξίδι του με το Apple Watch, καθώς προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες σε υγεία, φυσική κατάσταση, ασφάλεια και συνδεσιμότητα σε εξαιρετική αξία».

Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο έχει η Always-On οθόνη, χάρη στον S10 chip. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν ειδοποιήσεις και την ώρα χωρίς να σηκώνουν τον καρπό ή να αγγίζουν την οθόνη, ενώ το Ion-X γυαλί είναι τέσσερις φορές πιο ανθεκτικό από την προηγούμενη γενιά. Παρά την προσθήκη της Always-On λειτουργίας, η αυτονομία παραμένει στις 18 ώρες, με τη συσκευή να προσφέρει για πρώτη φορά γρήγορη φόρτιση: μέσα σε 15 λεπτά παρέχονται έως και οκτώ ώρες χρήσης.

Το Apple Watch SE 3 ενσωματώνει πλέον 5G cellular modem, που κάνει τις λήψεις μουσικής, podcasts και εφαρμογών ταχύτερες, καταναλώνοντας ταυτόχρονα λιγότερη ενέργεια. Με ενεργό cellular πρόγραμμα, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα ή να καλούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ακόμη και χωρίς το iPhone.

Στον τομέα της υγείας, η Apple επενδύει σε νέες λειτουργίες που προσφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες. Η εισαγωγή του sleep score βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα την ποιότητα του ύπνου τους. Η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που ορίζουν διεθνείς οργανισμοί ύπνου και προέρχεται από ανάλυση εκατομμυρίων νυχτών δεδομένων μέσω του Apple Heart and Movement Study. Παράλληλα, το SE 3 ειδοποιεί για πιθανή υπνική άπνοια, προσφέρει αναδρομικές εκτιμήσεις ωορρηξίας με βάση τη θερμοκρασία καρπού και εμπλουτίζει την εφαρμογή Vitals με περισσότερα δεδομένα για τη συνολική ευεξία.

Επιπλέον, διατηρούνται όλες οι βασικές λειτουργίες υγείας όπως οι ειδοποιήσεις καρδιακού ρυθμού, το Cycle Tracking, το cardio fitness, καθώς και τα εργαλεία ασφάλειας Fall Detection, Crash Detection, Emergency SOS και Check In.

Για όσους αθλούνται, το Apple Watch SE 3 προσφέρει καθημερινά κίνητρα μέσα από την εφαρμογή Activity, η οποία ενθαρρύνει τους χρήστες να κλείνουν τους τρεις γνωστούς δακτυλίους Move, Exercise και Stand. Η εφαρμογή Workout παρακολουθεί με ακρίβεια μια ευρεία γκάμα ασκήσεων, προσφέροντας δεδομένα για καρδιακό ρυθμό και καύσεις. Το watchOS 26 εισάγει το Workout Buddy, που αξιοποιεί Apple Intelligence για να παρέχει προσωποποιημένα μηνύματα και οδηγίες κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Παράλληλα, το νέο περιβάλλον της εφαρμογής Workout επιτρέπει πιο εύκολη προσαρμογή των ασκήσεων και καλύτερη παρακολούθηση προόδου.

Η μουσική και τα podcasts ενσωματώνονται ακόμη πιο ομαλά στην εμπειρία άσκησης, καθώς το Apple Watch μπορεί να προτείνει τραγούδια με βάση το είδος προπόνησης ή να συγχρονίζει αυτόματα αγαπημένα κομμάτια.

Το S10 chip φέρνει και άλλες βελτιώσεις: ταχύτερη λειτουργία του Siri απευθείας στη συσκευή, με πρόσβαση στα δεδομένα υγείας χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και νέες κινήσεις όπως το double tap και το wrist flick, που επιτρέπουν χειρισμό με το ένα χέρι. Επιπλέον, το Voice Isolation μειώνει τον θόρυβο περιβάλλοντος σε κλήσεις, ενώ η συσκευή υποστηρίζει και αναπαραγωγή μέσων κατευθείαν από το ηχείο της.

Με το Apple Watch For Your Kids, η Apple ανοίγει τον δρόμο για χρήση του SE 3 από παιδιά χωρίς iPhone. Μέσα από τη συσκευή, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν και να παρακολουθούν την τοποθεσία του παιδιού τους, ενώ τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες ασφαλείας και ψυχαγωγίας.

Το watchOS 26 φέρνει επίσης νέα αισθητική με το Liquid Glass interface, δύο καινούριες προσόψεις (Flow και Exactograph), έξυπνες ειδοποιήσεις Smart Stack και αυτόματες μεταφράσεις μηνυμάτων σε συνεργασία με Apple Intelligence. Νέες εφαρμογές όπως το Notes, αλλά και λειτουργίες όπως το Hold Assist και το Call Screening, κάνουν το ρολόι ακόμη πιο χρήσιμο σε καθημερινές συνθήκες.

Το Apple Watch SE 3 κυκλοφορεί σε δύο μεγέθη, 40mm και 44mm, σε midnight και starlight αποχρώσεις αλουμινίου. Η Apple υπογραμμίζει και την περιβαλλοντική του διάσταση, καθώς η συσκευή περιλαμβάνει 40% ανακυκλωμένα υλικά, 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στην μπαταρία και 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη θήκη, ενώ κατασκευάζεται με χρήση αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε περισσότερες από 50 χώρες, με τη διάθεση να ξεκινά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 249 δολάρια.