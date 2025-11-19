Huawei FreeBuds 7i Review: Ένα νέο πρότυπο για το τι μπορεί να προσφέρει η μεσαία κατηγορία

Η Huawei συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κατηγορία των True Wireless Stereo (TWS) ακουστικών, μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ποτέ, και για ακόμα μία φορά καταφέρνει να ξεφύγει ένα βήμα (αν όχι περισσότερα) από τον ανταγωνισμό.

Τα Huawei FreeBuds 7i έρχονται να τοποθετηθούν στρατηγικά στη λεγόμενη «μεσαία» ή «προσιτή premium» κατηγορία, με σκοπό να προσφέρουν χαρακτηριστικά και επιδόσεις που παραδοσιακά συναντάμε σε ακουστικά διπλάσιας τιμής, συνδυάζοντας προηγμένη ακύρωση θορύβου (ANC), υποστήριξη ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res Audio) και έξυπνες λειτουργίες, όπως ο τρισδιάστατος χωρικός ήχος (Spatial Audio).

Η προσέγγιση αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς ο καταναλωτής σε αυτή την κατηγορία είναι απαιτητικός, αναζητώντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ κόστους, ποιότητας κατασκευής και τεχνολογικών καινοτομιών. Με τα FreeBuds 7i η Huawei ανεβάζει τον πήχη, ενσωματώνοντας κορυφαία χαρακτηριστικά όπως το LDAC και το Dynamic ANC 4.0, ενώ διατηρεί την στιβαρή κατασκευή και το σοβαρό design για να γίνει το φαβορί για τον τίτλο του value-for-money στην κατηγορία.

Όπως πάντα, εμείς έχουμε στα χέρια μας (ή καλύτερα στ' αυτιά μας) τα FreeBuds 7i εδώ και αρκετό καιρό, γι' αυτό μπορούμε να τα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μέσα από τις αράδες αυτού του review.

Η πρώτη επαφή με τα FreeBuds 7i γίνεται μέσω της θήκης φόρτισης. Η Huawei επέλεξε μια κομψή, στρογγυλεμένη σχεδίαση με μια ελαφρώς επίπεδη βάση, επιτρέποντας στη θήκη να στέκεται σταθερά. Σε επίπεδο αισθητικής, η θήκη είναι συμπαγής, τσέπης, και διατίθεται σε τρεις χρωματικές επιλογές—Deep Space Gray, Pearl White, και Sakura Pink—με την γκρι απόχρωση να προσδίδει την πιο premium αίσθηση. Η ποιότητα κατασκευής, αν και πλαστική, δίνει την εντύπωση ανθεκτικότητας, και το μαγνητικό «κλικ» στο κλείσιμο προσφέρει μια ικανοποιητική αίσθηση ασφάλειας και προσοχής στη λεπτομέρεια, χαρακτηριστικό που συχνά απουσιάζει από φθηνότερα μοντέλα.

Ωστόσο, η θήκη δεν υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, γεγονός που φαντάζει λογικό σε εμάς, αλλά ενδεχομένως να ξενίσει πολλούς χρήστες που βασίζονται κυρίως σε ασύρματους φορτιστές στην καθημερινότητα τους. Παρόλα αυτά, η ταχύτητα φόρτισης μέσω καλωδίου είναι εντυπωσιακή, μιας και μόλις 10 λεπτά παρέχουν περίπου 4 ώρες αναπαραγωγής.

Όσον αφορά τα ίδια τα ακουστικά, τα FreeBuds 7i διαπρέπουν στον τομέα της άνεσης και της εργονομίας. Με βάρος περίπου 5,4 γραμμάρια ανά ακουστικό, είναι εξαιρετικά ελαφριά και επιτρέπουν πολύωρη χρήση, έως και τρεις ώρες συνεχόμενης ακρόασης, χωρίς να προκαλούν κόπωση ή ενόχληση στο αυτί. Η Huawei περιλαμβάνει τέσσερα ζεύγη άκρων σιλικόνης, εξασφαλίζοντας ότι ο χρήστης μπορεί να επιτύχει την απαραίτητη «σφράγιση» στο αυτί για βέλτιστη παθητική απομόνωση και αποτελεσματικότητα του ANC. Η ασφαλής εφαρμογή, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση IP54 για αντοχή σε ιδρώτα και ελαφριά βροχή, καθιστά τα FreeBuds 7i ιδανικά για αθλητικές δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο και το γυμναστήριο, χωρίς τον φόβο της ολίσθησης ή της φθοράς από την υγρασία.

Τα Huawei FreeBuds 7i εξοπλίζονται με ένα δυναμικό driver τετραπλού μαγνήτη 11mm σε κάθε ακουστικό. Αυτή η επιλογή hardware είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς προσδίδει στα ακουστικά μια ηχητική υπογραφή που ξεπερνά τις προσδοκίες της κατηγορίας τιμής τους. Ο ήχος που παράγουν είναι γενικά ισορροπημένος και καθαρός, με έμφαση στη λεπτομέρεια.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι η υποστήριξη LDAC και η πιστοποίηση Hi-Res Audio. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο χρήστης διαθέτει συμβατή Android συσκευή, μπορεί να μεταδώσει ήχο σε πολύ υψηλότερο bitrate από το τυπικό SBC/AAC codec, προσφέροντας μια αισθητή αύξηση στην ακουστική λεπτομέρεια και το δυναμικό εύρος.

Τα μπάσα είναι δυναμικά αλλά ταυτόχρονα ελεγχόμενα, αποφεύγοντας τη συχνή παγίδα των φθηνότερων ακουστικών που βγάζουν ένα «φιμωμένο» αποτέλεσμα. Οι μεσαίες συχνότητες, όπου εντοπίζονται οι φωνητικές γραμμές, είναι κρυστάλλινα καθαρές και τα όργανα ακούγονται καλά διαχωρισμένα. Τέλος, στις υψηλές συχνότητες απολαμβάνεις λεπτομέρεια χωρίς παραμορφώσεις στις μεγάλες εντάσεις. Για όποιον θέλει να πειραματιστεί, μέσω της εφαρμογής AI Life θα βρει ένα equalizer που επιτρέπει την πλήρη παραμετροποίηση των συχνοτήτων.

Μια από τις πιο φιλόδοξες προσθήκες στα FreeBuds 7i είναι η ενσωμάτωση του 360° χωρικού ήχου (Spatial Audio) με ανίχνευση κίνησης κεφαλής (Head Tracking), χάρη στον ενσωματωμένο εξαξονικό αισθητήρα κίνησης. Όταν λειτουργεί σωστά, ο χωρικός ήχος προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ιδιαίτερα κατά την παρακολούθηση ταινιών ή την ακρόαση ζωντανών συναυλιών. Ο ήχος φαίνεται να προέρχεται από μια σταθερή πηγή στο χώρο, δημιουργώντας μια αίσθηση τριών διαστάσεων που εμπλουτίζει το περιεχόμενο. Μέσω της εφαρμογής AI Life, υπάρχουν διάφορα προφίλ χωρικού ήχου (Standard, Theater, Cinema, Concert Hall) που επιτρέπουν την προσαρμογή της εμπειρίας.

Παρόλα αυτά, η τεχνολογία Head Tracking δεν είναι άψογη. Μπορεί να λειτουργεί καλά με αργές κινήσεις, ωστόσο, έχει την τάση να αδυνατεί να παρακολουθήσει γρήγορες κινήσεις της κεφαλής και μερικές φορές ο ήχος «κολλάει» στη μία πλευρά πριν επανακεντραριστεί. Αυτή η αστάθεια αφαιρεί πόντους από την premium αίσθηση της λειτουργίας και υποδηλώνει ότι η Huawei δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο τελειότητας που θα ήθελε. Ίσως το διορθώσει με κάποιο firmware update, διαφορετικά, είμαστε σίγουροι ότι θα το δούμε τελειοποιημένο στο επόμενο μοντέλο.

Σχετικά με την περίφημη ενεργή ακύρωση θορύβου, τα FreeBuds 7i ενσωματώνουν την τεχνολογία Intelligent Dynamic ANC 4.0 και αναμφίβολα προσφέρουν μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία τιμής τους.Tο δυναμικό ANC είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση του σταθερού θορύβου χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων. Ο θόρυβος της κυκλοφορίας σε δρόμους μειώνεται σε έναν αμυδρό ήχο, ενώ ο βόμβος των συστημάτων κλιματισμού (HVAC hum) και ο μακρινός θόρυβος αυτοκινητόδρομου σχεδόν εξαλείφονται. Το «Δυναμικό» μέρος του συστήματος επιτρέπει στα ακουστικά να προσαρμόζουν αυτόματα το επίπεδο ακύρωσης ανάλογα με το περιβάλλον, επιλέγοντας μεταξύ Ultra, General, Cozy και Balanced λειτουργιών, κάτι που εξασφαλίζει ότι ο χρήστης λαμβάνει τη βέλτιστη ακύρωση χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει συνεχώς τις ρυθμίσεις.

Παρά την εντυπωσιακή του απόδοση, το ANC έχει δύο βασικά μειονεκτήματα. Πρώτον, οι απότομοι και υψηλοί θόρυβοι (όπως ο κρότος από μαχαιροπίρουνα, το τσίριγμα τραμ ή η δυνατή ομιλία) εξακολουθούν να διαπερνούν την ακύρωση, αν και σε μειωμένη ένταση. Δεύτερον, τα FreeBuds 7i είναι ευαίσθητα στον αέρα (wind sensitive). Όταν ο χρήστης κινείται με ποδήλατο ή βρίσκεται σε έντονα αέρα, ο αέρας μπορεί να προκαλέσει έναν έντονο βόμβο ή συριγμό ακόμα και όταν το ANC είναι απενεργοποιημένο, μια κατάσταση που γίνεται πιο έντονη όταν είναι ενεργοποιημένη η ακύρωση. Αυτό καθιστά τη χρήση τους σε ποδηλασία ή σε πολύ θυελλώδη περιβάλλοντα λιγότερο ευχάριστη.

Σε ό,τι αφορά το Awareness Mode, η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρήστες να ακούν τους εξωτερικούς ήχους (όπως ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή συνομιλίες) χωρίς να αφαιρούν τα ακουστικά. Σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά σαφέστατα δεν πιάνει το επίπεδο των premium προτάσεων.

Για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα FreeBuds 7i χρησιμοποιούν ένα σύστημα τριών μικροφώνων συν ένα μικρόφωνο οστέινης αγωγιμότητας (bone-conduction mic), το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία AI & DNN (Deep Neural Network) για την καταστολή του θορύβου περιβάλλοντος έως και 90 dB. Σε ήσυχα περιβάλλοντα, η ποιότητα των κλήσεων είναι πολύ καλή, με τη φωνή του χρήστη να ακούγεται καθαρή και ευκρινής. Η τεχνολογία AI λειτουργεί αποτελεσματικά για τη μείωση του σταθερού θορύβου γραφείου ή ήπιας κυκλοφορίας, καθιστώντας τα ακουστικά επαρκέστατα για καθημερινές συνομιλίες ή κλήσεις Zoom.

Όπως και με το ANC, η ποιότητα των κλήσεων δοκιμάζεται σε συνθήκες έντονου θορύβου και αέρα. Σε θορυβώδη πλήθη ή σε έντονο αέρα, η φωνή του χρήστη μπορεί να ακουστεί λεπτή (thin) και ελαφρώς αφύσικη καθώς ο αλγόριθμος AI προσπαθεί να απομονώσει την ομιλία από τον θόρυβο. Ενώ είναι «επαρκή για περιστασιακή χρήση», δεν είναι «κορυφαία στην κατηγορία τους» όσον αφορά την επαγγελματική ποιότητα κλήσεων.

Τα FreeBuds 7i υποστηρίζουν Bluetooth 5.4 και προσφέρουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης (Multipoint)σε δύο συσκευές. Η λειτουργία Multipoint είναι εξαιρετικά χρήσιμη και απροβλημάτιστη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ, π.χ., ενός laptop για μια ταινία και ενός smartphone για μια εισερχόμενη κλήση. Η καθυστέρηση (latency) είναι πολύ χαμηλή, καθιστώντας τα 7i ιδανικά για παρακολούθηση βίντεο και casual gaming χωρίς προβλήματα συγχρονισμού εικόνας-ήχου.

Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτονομία. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των FreeBuds 7i, μιας και μετρήσαμε 5 ώρες και 15 λεπτά με ενεργοποιημένο το ANC για να χρειαστεί να τα βάλουμε ξανά για φόρτιση. Επίσης, η θήκη προσφέρει ακόμη 35 ώρες και πρακτικά μιλάμε για την κορυφαία απόδοση σε αυτήν την κατηγορία τιμής.

Τα Huawei FreeBuds 7i αποτελούν μια εντυπωσιακή πρόταση στην κατηγορία των TWS ακουστικών των 100 ευρώ. Η Huawei κατάφερε να συνδυάσει χαρακτηριστικά που κάποτε θεωρούνταν αποκλειστικότητα των flagship μοντέλων (όπως το LDAC Hi-Res Audio, το δυναμικό ANC 4.0 και ο χωρικός ήχος) σε ένα προσιτό και εργονομικό πακέτο. Με τα FreeBuds 7i, η Huawei θέτει ένα νέο πρότυπο για το τι μπορεί να προσφέρει η μεσαία κατηγορία!