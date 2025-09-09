Apple Watch Series 11: Επίσημα με υποστήριξη 5G και ανίχνευση υπέρτασης

Η Apple παρουσίασε το Apple Watch Series 11, ένα smartwatch που έρχεται να αναβαθμίσει την κατηγορία του με πρωτοποριακές λειτουργίες υγείας, αυξημένη αντοχή και βελτιωμένη αυτονομία για τα δεδομένα της εταιρείας, καθώς για μια ακόμη χρονιά δεν μπορεί να πλησιάσει ούτε στο ελάχιστο την Huawei. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει ειδοποιήσεις για υπέρταση, βαθμολόγηση ύπνου (sleep score), διάρκεια μπαταρίας έως 24 ώρες και οθόνη με διπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές, προσφέροντας ταυτόχρονα σχεδιασμό πιο λεπτό και άνετο από ποτέ.

Στην εκδήλωση παρουσίασης, η Apple υπογράμμισε ότι το Series 11 αποτελεί την πληρέστερη πρόταση μέχρι σήμερα για την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης. Ο Stan Ng, αντιπρόεδρος της εταιρείας για το Apple Watch και το Health Product Marketing, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Apple Watch έχει γίνει το πιο δημοφιλές ρολόι στον κόσμο γιατί συνδυάζει προηγμένους αισθητήρες που βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα την υγεία τους, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως προσωπικός προπονητής, κέντρο μηνυμάτων, πορτοφόλι και κομψό ρολόι».

Με το Series 11, οι χρήστες αποκτούν δύο νέες λειτουργίες-κλειδιά: ειδοποιήσεις για πιθανή υπέρταση και αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας ύπνου. Η υπέρταση θεωρείται η πιο σημαντική αιτία καρδιακών επεισοδίων και εγκεφαλικών παγκοσμίως, επηρεάζοντας 1,3 δισεκατομμύρια ενήλικες. Το Apple Watch χρησιμοποιεί τον οπτικό αισθητήρα καρδιακού ρυθμού για να αναλύει πώς ανταποκρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία στους παλμούς και, μέσα από αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, ειδοποιεί τον χρήστη αν εντοπίσει επαναλαμβανόμενα σημάδια υπέρτασης. Η λειτουργία αυτή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και δοκιμάστηκε σε κλινικές μελέτες, προσφέροντας μια έγκαιρη ειδοποίηση που θα μπορούσε να σώσει ζωές.

Στο κομμάτι του ύπνου, η νέα δυνατότητα sleep score αξιοποιεί δεδομένα από αισθητήρες για να αξιολογήσει την ποιότητα της ξεκούρασης με βάση δείκτες όπως η διάρκεια, η συνέπεια και τα στάδια ύπνου. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται κάθε πρωί στην εφαρμογή Sleep, δίνοντας σαφή εικόνα για το πόσο αναζωογονητικός ήταν ο ύπνος. Το εργαλείο αυτό βασίστηκε σε κατευθυντήριες γραμμές διεθνών επιστημονικών οργανισμών και σε ανάλυση εκατομμυρίων νυχτών δεδομένων από το Apple Heart and Movement Study.

Πέρα από τις λειτουργίες υγείας, το Apple Watch Series 11 διαθέτει ενισχυμένη αυτονομία με διάρκεια έως και 24 ώρες, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση που προσφέρει οκτώ ώρες χρήσης με μόλις 15 λεπτά φόρτισης. Το Ion-X γυαλί στα μοντέλα αλουμινίου έχει βελτιωθεί ώστε να είναι δύο φορές πιο ανθεκτικό στις γρατζουνιές, χάρη σε ένα νέο κεραμικό επίστρωμα που συνδέεται σε μοριακό επίπεδο με την επιφάνεια. Τα μοντέλα τιτανίου συνεχίζουν να διαθέτουν κρύσταλλο ζαφειριού, το πιο ανθεκτικό υλικό για κάλυψη οθόνης.

Σημαντική αναβάθμιση είναι και η υποστήριξη 5G cellular. Με ενεργό πρόγραμμα κινητής, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να κατεβάζουν μουσική ή εφαρμογές με υψηλότερες ταχύτητες, ακόμη και χωρίς το iPhone μαζί τους. Η Apple έχει ανασχεδιάσει την κεραία ώστε να καλύπτει περισσότερες ζώνες συχνοτήτων και να προσφέρει ισχυρότερο σήμα σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη.

Η νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος, watchOS 26, ενσωματώνει το Workout Buddy, έναν «προσωπικό προπονητή» που χρησιμοποιεί Apple Intelligence για να αναλύει δεδομένα από την προπόνηση και να παρέχει φωνητική καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή Workout αποκτά νέο σχεδιασμό που διευκολύνει την προσαρμογή και την παρακολούθηση στόχων, ενώ οι χρήστες μπορούν να ορίζουν μουσική και podcasts που ξεκινούν αυτόματα με την έναρξη μιας άσκησης.

Στο αισθητικό κομμάτι, το watchOS 26 εισάγει νέο γραφικό περιβάλλον Liquid Glass και δύο φρέσκες προσόψεις: τη Flow, με αριθμούς που «παίζουν» με τα χρώματα ανάλογα με την κίνηση του καρπού, και την Exactograph, που αναπαριστά έναν παραδοσιακό ρυθμιστικό μηχανισμό ρολογιού με ξεχωριστή απεικόνιση ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων. Παράλληλα, περισσότερες από 20 υπάρχουσες προσόψεις ανανεώνονται με δυνατότητα απεικόνισης δευτερολεπτοδείκτη χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να σηκώσει τον καρπό.

Η σειρά 11 θα είναι διαθέσιμη σε δύο μεγέθη, 42mm και 46mm, με θήκες από αλουμίνιο σε space gray, jet black, rose gold και silver, αλλά και από γυαλισμένο τιτάνιο σε natural, gold και slate. Παράλληλα, η συλλογή Apple Watch Hermès επεκτείνεται με νέα κομψά λουράκια και μοναδικές animated προσόψεις.

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού στόχου Apple 2030, το νέο ρολόι κατασκευάζεται με 40% ανακυκλωμένα υλικά, χρησιμοποιώντας 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στην μπαταρία και ανακυκλωμένο τιτάνιο ή αλουμίνιο στη θήκη. Η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η συσκευασία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη από ίνες.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε περισσότερες από 50 χώρες, με τη διάθεση να ξεκινά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 399 δολάρια.