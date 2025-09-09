Apple Watch Ultra 3: Επίσημα με μεγαλύτερη οθόνη, δορυφορικές λειτουργίες και... αστεία αυτονομία

Η Apple παρουσίασε το Apple Watch Ultra 3, το πιο εξελιγμένο smartwatch που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας δυνατότητες για αθλητές, εξερευνητές αλλά και για όσους αναζητούν έναν καθημερινό σύντροφο υγείας και επικοινωνίας. Με δορυφορικές λειτουργίες για περιπτώσεις ανάγκης, μεγαλύτερη οθόνη από κάθε προηγούμενο Apple Watch και μπαταρία που φτάνει έως και τις 42 ώρες, το νέο μοντέλο χρειάζεται ακόμα αρκετή προσπάθεια για να φτάσει στο επίπεδο της Huawei...

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες, είτε κάποιος τρέχει σε αγώνες αντοχής, είτε κάνει πεζοπορία σε απομακρυσμένα μονοπάτια. Το Apple Watch Ultra 3 διαθέτει πλέον ενσωματωμένες δορυφορικές επικοινωνίες, δίνοντας τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε φίλους, οικογένεια ή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ακόμη και χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Η νέα αυτή δυνατότητα συνοδεύεται από λειτουργίες ασφαλείας που ενεργοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση πτώσης ή σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Η οθόνη του ρολογιού είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Apple Watch, χάρη στη νέα τεχνολογία LTPO3 με OLED panel ευρείας γωνίας. Οι λεπτότερα περιγράμματα αυξάνουν την επιφάνεια προβολής, ενώ η φωτεινότητα παραμένει υψηλή ακόμη και υπό γωνία, διευκολύνοντας την ανάγνωση στο φως της ημέρας. Επιπλέον, η λειτουργία always-on ανανεώνεται πλέον κάθε δευτερόλεπτο, επιτρέποντας στον χρήστη να βλέπει ακόμη και το δευτερόλεπτο του ρολογιού χωρίς να σηκώνει τον καρπό. Νέες προσόψεις, όπως η Waypoint, δίνουν άμεση πρόσβαση σε πλοήγηση, δορυφορική επικοινωνία και νυχτερινή λειτουργία για προστασία της όρασης στο σκοτάδι.

Όσον αφορά την αυτονομία, η Apple υπόσχεται έως 42 ώρες χρήσης στην καθημερινότητα, ενώ σε Low Power Mode το ρολόι αντέχει μέχρι και 72 ώρες. Για όσους βρίσκονται σε εξωτερικές δραστηριότητες, η μπαταρία καλύπτει 20 ώρες συνεχούς καταγραφής με GPS και παρακολούθηση καρδιακών παλμών. Η γρήγορη φόρτιση προσφέρει 12 ώρες λειτουργίας σε μόλις 15 λεπτά. Είναι πραγματικά άξιο απορίας πως όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει καταφέρει η Apple να προσφέρει κάτι καλύτερο στον τομέα της αυτονομίας.

Η επικοινωνία μέσω δικτύου έχει αναβαθμιστεί χάρη στη δυνατότητα 5G, που εξασφαλίζει ταχύτερες λήψεις για μουσική, podcasts και εφαρμογές. Σε περιοχές με ασθενές σήμα, ένα νέο σύστημα διπλών κεραιών συνεργάζεται με αλγόριθμο που αυξάνει σημαντικά την ισχύ του σήματος, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήσης.

Το Apple Watch Ultra 3 συστήνεται επίσης ως ένας «προσωπικός φύλακας υγείας». Για πρώτη φορά εισάγονται ειδοποιήσεις υπέρτασης, που μπορούν να προειδοποιούν τον χρήστη σε περίπτωση ενδείξεων χρόνιας υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η λειτουργία αυτή στηρίζεται σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που επεξεργάζονται δεδομένα για 30 ημέρες, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε μια πάθηση που συχνά μένει αδιάγνωστη. Η Apple εκτιμά ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν ειδοποιήσεις που πιθανώς να αποδειχθούν σωτήριες για την υγεία τους.

Στην παρακολούθηση ύπνου, το νέο Sleep Score επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν μια ποσοτική αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου τους, λαμβάνοντας υπόψη διάρκεια, σταθερότητα, αφυπνίσεις και ποσοστά στα στάδια ύπνου. Με βάση αυτά, παρέχεται μια σαφής εικόνα για το τι χρειάζεται βελτίωση, ενώ η βαθμολογία εμφανίζεται απευθείας στο ρολόι ή στην εφαρμογή Health του iPhone.

Το Apple Watch Ultra 3 εμπλουτίζει και την εμπειρία άθλησης. Η λειτουργία Workout Buddy, αξιοποιώντας Apple Intelligence, παρέχει εξατομικευμένη φωνητική καθοδήγηση και κίνητρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, προσαρμοσμένα σε δεδομένα όπως καρδιακός ρυθμός, ταχύτητα, απόσταση και στόχους. Οι δρομείς επωφελούνται από το πιο ακριβές GPS που έχει τοποθετηθεί σε αθλητικό ρολόι, ενώ οι ποδηλάτες μπορούν να συνδέσουν μετρητές ισχύος και άλλα αξεσουάρ. Οι κολυμβητές έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες μέτρησης διαδρομών και ρυθμού, με αντοχή στο νερό έως WR100. Επιπλέον, οι δύτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Oceanic+ που μετατρέπει το ρολόι σε καταδυτικό υπολογιστή, ενώ οι ορειβάτες απολαμβάνουν offline χάρτες με οδηγίες πλοήγησης.

Το ρολόι κυκλοφορεί σε φυσικό ή μαύρο τιτάνιο, ενώ παρουσιάστηκαν και νέες επιλογές λουριών, όπως το Trail Loop με ανακλαστικές λεπτομέρειες και νέες αποχρώσεις για Ocean Band και Alpine Loop. Η Hermès λανσάρει επίσης νέα σχέδια για πιο απαιτητικό στυλ.

Η Apple υπογραμμίζει και την οικολογική διάσταση της συσκευής. Το Apple Watch Ultra 3 περιλαμβάνει 40% ανακυκλωμένα υλικά, με 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στην μπαταρία και ανακυκλωμένο τιτάνιο στη θήκη. Η κατασκευή αξιοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ η συσκευασία είναι πλήρως ινώδης και ανακυκλώσιμη.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε περισσότερες από 50 χώρες, με τη διάθεση στα καταστήματα να ξεκινά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Στις ΗΠΑ, η τιμή του Apple Watch Ultra 3 ξεκινά από τα 799 δολάρια.